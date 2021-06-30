За все сто: чего добились Китай и Компартия и что дальше

00:36 02.07.2021 Си Цзиньпин пообещал гражданам современное социалистическое государство, а недругам страны - разбитые головы



Наталия Портякова



Китай никогда не пойдет на ущемление интересов других стран ради собственного развития, но и не позволит другим запугивать, угнетать или подчинять себя. Такова главная сентенция часовой речи председателя КНР Си Цзиньпина и по совместительству генсека ЦК КПК, с которой он обратился к народу, миру и 70 тыс. зрителей на площади Тяньаньмэнь 1 июля по случаю 100-летнего юбилея Компартии. Дав понять, что без КПК не было бы и нового Китая, товарищ Си торжественно пообещал, что возглавляемая им страна под мудрым руководством партии полна решимости и дальше двигаться к национальному возрождению, полному воссоединению и построению модернизированной социалистической державы. И превращение НОАК (вооруженных сил КНР) в армию мирового класса на этом пути станет, по мысли председателя Си, совсем не лишним.



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Торжества по случаю 100-летия главной китайской политической силы - Компартии - начались рано утром на главной площади страны Тяньаньмэнь, где собрались 70 тыс. приглашенных. В качестве разогрева публике было зачитано послание от восьми других партий (которые, согласно последней Белой книге по партийной системе КНР, сотрудничают и консультируют КПК, а вовсе не соперничают с ней), поздравительная речь от представителей Всекитайской федерации промышленности и торговли и лиц без партийной принадлежности, в которых все выразили решительную поддержку руководству Компартии.



После речей над Тяньаньмэнь прозвучали песни на тему "Единство - это сила" и был произведен салют из 100 орудий, слышимый за 10 км от места торжеств. Но главной усладой для слуха китайского народа стала речь председателя КНР Си Цзиньпина. Выступление под гигантским портретом отца-основателя современного Китая Мао Цзэдуна у Врат Небесного Спокойствия заняло у лидера, надевшего по торжественному случаю френч Мао, больше часа.



Подробно рассказав о пороках феодализма и колониальной интервенции, с которыми страна сталкивалась до образования КНР в 1949 году, председатель Си отметил, что "китайский народ хорош не только в разрушении старого мира, но и в построении нового". И логично перешел к успехам, которых республика добилась под мудрым руководством партии. К 100-летнему юбилею КПК Пекин ставил задачу искоренить в стране абсолютную бедность и построить общество средней зажиточности. И, что неудивительно, добился этого.



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- И теперь мы уверенными шагами идем к достижению нашей второй цели столетия (имеется в виду вековой юбилей основания КНР в 2049 году. - "Известия") - превращению Китая в великое современное социалистическое государство во всех отношениях, - отметил глава государства.



Одним из шагов на этом пути, по замыслу китайского лидера, будет обеспечение стабильности в Гонконге - специальном административном районе КНР, который все последние годы задавал центральным властям жару своими продемократическими выступлениями. К слову, 1 июля на улицы Гонконга были отряжены 10 тыс. полицейских, а парк Виктория, ранее служивший местном антипекинских протестов, закрыт, дабы предотвратить возможные несанкционированные акции не столько по случаю партийного юбилея, сколько в связи с 24-й годовщиной возвращения района под суверенитет КНР.



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Пекин намерен сохранить высокую степень автономии Гонконга, однако одновременно будет усиливать и механизмы по обеспечению там национальной безопасности, пообещал с трибуны Си Цзиньпин. В своей речи он также подтвердил "непоколебимые обязательства" по мирному объединению родины, которая в крайнем случае может быть объединена и силой. А также - принять "решительные меры для того, чтобы нанести сокрушительный удар по попыткам обеспечить так называемую независимость Тайваня".



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Для международной публики самой интересной стала та часть выступления китайского лидера, где он завуалированно коснулся позиционирования Пекина на мировой арене. Си подчеркнул, что Китай "никогда не унижал, не угнетал и не порабощал другие нации". Чего, по его мысли, не скажешь о других - их он, конечно, не стал называть поименно, но всем и без этого было ясно, что речь идет прежде всего о США и их союзниках, критикующих Пекин за действия в Гонконге, Синьцзяне, вокруг Тайваня, да и вообще везде в мире.



Отметив, что Китай даже рад полезным и конструктивным советам из-за рубежа, лидер КНР подчеркнул: "Страна не будет принимать ханжеские проповеди от тех, кто считает, что имеет право читать нам лекции".



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- Китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 млрд человек и разобьет себе голову, - предостерег глава Китая недругов страны от подобных поступков.



Памятуя о том, что Китай уже стал второй экономикой мира, такие предостережения не казались пустой бравадой.



- Китай сейчас полностью уверен, что сможет сократить разрыв с США примерно в 2030-х годах. Через 10 лет он рассчитывает вытеснить Штаты в качестве главного регионального гегемона в Азии, в Африке он уже достиг таких целей. Страна добилась прогресса и в отношениях с рядом стран Центральной и Восточной Европы, надеясь вбить клин между ЕС и США, но, поскольку администрация Байдена уделяет так много внимания укреплению связей с ЕС и НАТО, в Европе игра Пекина сталкивается с серьезными проблемами, - обрисовал "Известиям" положение КНР на мировой арене эксперт Центра китайских исследований в Китайском университете Гонконга Вилли Лэм.



Не осталось незамеченным и обещание товарища Си превратить Народно-освободительную армию Китая в вооруженные силы мирового уровня с более значительным потенциалом, а также более надежными средствами для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития республики.



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- Китайские вооруженные силы уже сейчас, если не брать во внимание ядерное вооружение, являются вторыми в мире после США, и темпы наращивания, например, китайского флота более высокие, чем темпы строительства новых боевых кораблей для ВМС США, притом что технический уровень их сближается. Поэтому Китай действительно превращается на наших глазах в великую военную державу, - отметил в беседе с "Известиями" завсектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Высшей школы экономики Василий Кашин.



При этом задача по превращению китайской армии в ведущую военную силу в мире к середине текущего столетия давно была прописана во всех основополагающих партийных документах. Но, видимо, в день праздника главе КНР было приятно напомнить об этом миру лишний раз. А чтобы не быть голословным и показать, что партия планомерно движется к цели, 1 июля в небо над Тяньаньмэнь подняли наибольшее за все время количество самой современной военной авиатехники, включая новый многоцелевой армейский вертолет Z-8L, представленный широкой публике впервые. Источник - Известия

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