Великая сушь. В Северном Казахстане массово режут скот

07:33 02.07.2021

Коров, лошадей и баранов фермерам негде пасти из-за засухи,



Лошадей своих у меня 10 голов, увез к свату за 300 км. Пасти негде, живем в деревне, а пастбищ нет, сенокосов нет, кругом все распахали. Кормить мне нечем их будет зимой. Я что, снегом их буду кормить? Сейчас сено косить негде. Сенокосов ни у кого нет. Я думаю, что от 30 голов в деревне ничего не останется, все порежут да сдадут, - рассказал телеканалу "Астана" житель села Березовка Шарнияс Рустенов.

Всего в Березовке проживает 500 человек. Максим Ищук переехал из Петропавловска в сельскую местность и планировал завести хозяйство. Но ситуация с дефицитом пастбищ дошла до абсурда. У людей отняли возможность держать поголовье даже для собственных нужд, отдав земли под посевы, - рассказывает сельчанин.



С одной стороны, военные стрельбища, с другой - засеяно все. Пасти коров совершенно негде, также телят. Овец пришлось увезти в Мамлютский район, потому что здесь пасти негде. Удой упал в два раза, коровы похудели, телята тоже, потому что молока мало. Хотел взять кредиты, чтобы развивать сельское хозяйство. А сейчас думаю, как брать? - говорит Ищук.

Отмечается, что животные недоедают, теряют в весе и дают все меньше молока. Проблема возникла после того, как земли отдали под посевы местным предприятиям. Чиновники признают, что дефицит пастбищ в регионе возник из-за того, что фермеры решили массово засеивать землю.



ТОО, К/Х многие через конкурс выиграли. Они, конечно, свою землю начали использовать, потому что раньше они не пользовались, а в этом году многие начали пахать. В связи с этим такой вопрос получился, что нехватка пастбищ, - говорит главный специалист аппарата акима Рощинского сельского округа Кызылжарского района Бибигуль Мусина.

В Управлении сельского хозяйства пояснили, что конкретно в Березовке не хватает около 500 га.



Акимату Кызылжарского района было дано задание принять меры по увеличению пастбищных угодий частного сектора. В текущем году на площади 20 тыс. га. В том числе по селу Березовка. Также сегодня ведется работа по заключению меморандумов с с/х формированиями по предоставлению закрепленных за ними пастбищ для выпаса скота частного сектора, - сказал замруководителя Управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО Жалгас Сулейменов.

Чиновники уверяют: в этом году уже изъяли 77 тыс. га земель у аграриев и вернули их в статус пастбищ. Что касается Березовки, то в Управлении сельского хозяйства обещали провести переговоры по поводу возможности перегона скота через военный полигон. Помимо этого, в течение месяца планируется заключение меморандума с расположенными неподалеку сельхозформированиями.