Скончался собиратель кыргызских песен, народный артист Кыргызстана Балбай Алагушов

07:41 02.07.2021

1 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

На 85-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры Балбай Алагушов



В Кыргызстане на 85-м году жизни скончался заслуженный деятель культуры и лауреат премии Ленинского комсомола Балбай Алагушов. Об этом в соцсетях сообщил фотограф Александр Федоров.



Отмечается, что среди музыковедов впервые в истории Кыргызстана Балбаю Алагушову присвоили почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики" за большой вклад в обучение и воспитание детей и молодежи, в развитие духовной культуры кыргызского народа, музыкального искусства республики и многолетний плодотворный труд.



Он также изучал народное творчество, его справедливо называют "собирателем кыргызских народных песен".