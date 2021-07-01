Пока Москва бездействует, Анкара усиливает влияние в Центральной Азии, - В.Панфилова

08:23 02.07.2021 Турция защитит Киргизию и Таджикистан от афганских радикалов



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



1.07.21



Халуси Анкар привез в Душанбе предложения военного партнерства.

Таджикистан – важный партнер Турции в Центральной Азии. Об этом заявил прибывший 1 июля в Душанбе министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. На встрече с таджикским коллегой Шерали Мирзо обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества двух стран.



Турция готова углублять сотрудничество в вопросах обороны, безопасности и военной промышленности, а также делиться опытом в области безопасности границ и борьбы с терроризмом, заявил Хулуси Акар в Душанбе. Аналогичные вопросы обсуждались в Бишкеке. "С учетом нестабильной ситуации в регионе и растущих угроз, особенно в связи с осложнением ситуации в Афганистане, военно-техническое сотрудничество является актуальным и своевременным", – заявил на переговорах с Акаром президент Киргизии Садыр Жапаров.



Он выразил готовность к дальнейшему развитию и расширению сотрудничества в интересах мира и стабильности в обеих странах и регионе в целом. Кроме этого, Анкара обещает взять на себя обучение и подготовку киргизских военных специалистов. Впрочем, в Турции проходят подготовку военные всех стран Центральной Азии. Сейчас, по всей видимости, Турция увеличивает для них квоты. Ранее турецкий министр побывал в Нур-Султане и Ташкенте (см. "НГ" от 27.10.20).



За эту помощь Анкара просит немного – признать FETO террористической организацией (так власти Турции называют организацию оппозиционного исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена и его движение "Хизмет", которых обвинили в 2016 году в попытке государственного переворота), а их сторонников, скрывающихся на территориях дружественных стран, выдать Турции.



С Киргизией, по всей вероятности, этот вопрос уже закрыт. Во всяком случае, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с президентом Киргизии Садыром Жапаровым пресс-конференции в Анкаре в начале июня заявил: "Мы солидарны с моим дорогим братом, что FETO представляет угрозу национальной безопасности обеих стран". "Последние политические проблемы обнажили темное, кровавое и неприятное лицо FETO. Даст бог, мы сообща преодолеем это, поддерживая друг друга. Я еще раз заверил уважаемого президента в том, что Турция поддерживает кыргызский народ и власти страны. На каждом шагу к политической стабильности мы рядом с Кыргызстаном", – отметил Эрдоган. После чего стало известно, что Турция окажет Киргизии военно-техническую помощь на грантовой основе. Ряд киргизских экспертов предположили, что это могут быть турецкие беспилотники, но более старых моделей, чем получившие известность в карабахской войне "Байрактары".



Из стран региона пока только Туркменистан остается не охваченным турецким влиянием. Но уже осенью он пополнит ряды Тюркского совета – международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ. "Туркменистан готов присоединиться к Тюркскому совету, правда, если получит особый статус, который уставом этой структуры не предусмотрен", – сказал "НГ" директор Ближневосточного института Евгений Сатановский. При этом эксперт не сомневается, что получит, как получил и первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов аналогичный статус для своей страны в СНГ. При этом любопытно, что и Азербайджан, и Казахстан, и Узбекистан, и Киргизия дружно лоббировали присоединение Туркменистана к ТЮРКСОЙ. "Редкое единодушие. Российские предложения такого рода особого энтузиазма не встречали и не встречают. Так рассыпаются империи. Разбор под новые геополитические реалии постсоветского пространства продолжается с нарастающей интенсивностью и немалыми результатами в пользу Анкары. Пока Москва спит… Вакуум, который возникает в регионе, поскольку российские интеграционные проекты буксуют, Турция заполняет собой, – подчеркнул Сатановский. – У Турции есть новая стратегия построения империи – в том числе за наш счет, – и она ее строит".



По словам Евгения Сатановского, страны региона понять можно. Американцы бросают Афганистан на произвол судьбы, создавая большой очаг напряженности под боком у России и Китая. "Талибан" (запрещен в РФ) устанавливает власть над всей территорией страны. Разгромленные, давным-давно уничтоженные талибы, согласно американским репортажам, внезапно воскресли и контролируют около 80% территории Афганистана. Причем в основном ведут бои на севере страны, где проживает непуштунское население, на границе с Таджикистаном и Узбекистаном. Афганские военнослужащие бегут, спасая свои жизни, в страны Средней Азии. Это, безусловно, вызывает беспокойство в Душанбе, Ташкенте, Ашхабаде.



"На кого им опираться? Россия туда не пойдет. Хватило опыта советских времен. Что до Турции, то она, судя по всему, на это готова. Для начала она берет под контроль Кабульский аэропорт в сотрудничестве с Пакистаном, а там – кто знает... Лиха беда – начало", – отметил Сатановский.



Более того, Турция, по его словам, уже выходит на Каспий. Шушинское соглашение Турции с Азербайджаном, предполагающее аспекты военного сотрудничества, напрямую выводят Турцию на Каспий. Скоро мы увидим на Каспии турецкие военные базы. А это, считайте, базы НАТО", – пояснил Евгений Сатановский. Прогноз эксперта неутешительный: "Мы увидим, что планы по развалу Российской Федерации, которые есть у всех наших соседей и США, приобретут некоторое практическое измерение".



Генеральный директор Аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" (Бишкек) Дмитрий Орлов считает, что это "игра Турции вдолгую, но жизни Эрдогана может не хватить". "Для того чтобы стать региональным игроком, Эрдогану нужно было соблюсти два условия: войти в игру так, чтобы этого никто не понял, и участвовать в игре так, чтобы этого никто не понял. Ни одно из этих двух условий Эрдоган не выполнил. Сейчас он ведет себя слишком нахраписто, а это говорит о том, что за ним стоит серьезная сила. И это скорее всего Великобритания", – сказал "НГ" Орлов. По его мнению, Эрдоган будет играть на противоречиях между США, Китаем и Россией, причем не в свою пользу: у Эрдогана на эти игры нет ни денег, ни нужного влияния, что опять-таки указывает на то, что за ним стоит некто очень влиятельный. Источник - ng.ru

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