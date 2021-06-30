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Елбасы мемуарит. Как он героически создал границы современного Казахстана
08:45 02.07.2021

Назарбаев рассказал, как очерчивались границы современного Казахстана

Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу "Хабар" рассказал, как решали вопрос с государственными границами, передает zakon.kz.

Не имея очерченных и подписанных границ, нельзя считать государство независимым. Несколько километров нерешенных границ между Таджикистаном и Кыргызстаном приводят к войне. Точно так же Азербайджан и Армения. Можно тысячу примеров привести. Между Советским Союзом и Китаем была стычка, погибло много людей, а потом у нас в ВКО, возле Жаланашколя, возле границы, была битва, погибли люди. То есть нерешенные эти границы - это большая опасность для государства, - сказал Назарбаев в фильме "Штрихи к портрету. Лидер".
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Переговоры, по его словам, шли 12 лет, и вопросы решались с Россией, потом с Кыргызстаном, Таджикистаном и Китаем.

Что касается нас, я подписал нашу границу с Китаем, с председателем. Оставалось несколько километров неописанных границ. Картографический аналог мы нашли, но они так себе описаны были. Вот мы на этом начали изучать и смотреть. Сопочник, степное такое место, песочно-каменистое. Посмотрели, нет ли там ископаемых. Овец пасти там не очень удобно, но земля есть земля. Спорили-спорили, и тогда как раз Токаев в составе делегации вел переговоры, более-менее лучше всех других, пришли к консенсусу. Договорились и подписали. То, что вы говорите, вплоть до Балхаша и Алматы, но мы подписали и завершили, и это было очень важно, - вспомнил Елбасы.
Вторые очень сложные переговоры были с Россией, так как это самая большая межгосударственная граница. Нурсултан Назарбаев напомнил, что ранее Китай и Советский Союз четыре раза принимали разные решения по этому вопросу.

Как вспоминает Первый Президент, все эти бумаги пришлось пересмотреть, была очень тяжелая работа, в результате которой документ был подписан.

Мы с Владимиром Владимировичем Путиным подписали эту границу. Он тогда сказал, что если бы не вы, то не знаю, когда бы подписали. Эта была великая победа, мы подписали в Кремле в присутствии огромного количества журналистов, и это укрепило отношения, которые и так были хорошие, между Россией и Казахстаном, - подчеркнул Назарбаев.
Далее он рассказал, как решался вопрос с Узбекистаном. Так, например, были случаи, когда граница проходила сквозь дома граждан.

С Киргизией более-менее договорились. С Узбекистаном вообще границы так шли, что по дому, когда спальня - на узбекской стороне, а кухня - на казахстанской. Или полностью поселок, где живут казахи: они хотят жить в Казахстане, но они на узбекской стороне. Но больше было случаев, когда казахи хотели в Казахстане быть. Ну что делать? Я говорю: "Давай круг расчертим, и тебе такой же круг в другом месте отдадим, не ущемим". Таким образом и там решали такие вопросы, - объяснил Елбасы.
Он вспомнил, что когда СССР развалился и пересматривались карты, в Южном регионе Казахстана Мактааральский район полностью вклинивался в территорию Узбекистана, а дамба от Шардаринского водохранилища была на узбекской стороне.

Это было бы камнем раздора. Водохранилище у нас, а все остальное - у них. Договорились. Это шло очень сложно. Неудобно говорить, его уже нет на этом свете, мой старый друг Ислам Каримов. У него свой взгляд был всегда, и очень трудно было договариваться, на все он высказывал свое мнение. Но бывало так: однажды звонит и говорит, что хочет приехать. Я отвечаю, что тему надо подготовить, а он в ответ: "Никаких тем, мне просто надо увидеть тебя". Я его встречал, в душе он очень мягкий и хороший человек, но такой вот характер. Мы сидели, говорили, обсуждали вопросы, и интересные моменты тогда были, - добавил Первый Президент Казахстана.
Что касается вопросов по границам Каспия, то, по его словам, это были самые долгие переговоры, которые заняли 20 лет.

Когда развалился СССР, линия была одна: все государства Союза плюс Иран. Вот переговоры шли, и в Актау мы подписали, четко обозначили. Долго решали вопрос: озеро это или море. Если озеро, то по-другому решается, если море - по-другому. Решили, что 16 миль - это граница каждого государства, еще 10 миль - это хозяйственная рыболовная зона, а все посередине - это общее. Что это море является мирным, другие третьи страны не должны туда заходить. Граница по дну, чтобы нефтяники там нормально работали и не боялись. Очень сложная работа. Я лично со всеми главами государств по нескольку раз встречался, и теперь мы спокойно работаем, - заключил Назарбаев.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Источник - zakon.kz
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