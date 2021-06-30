В Туркмении новый глава МВД - Овездурды Ходжаниязов

09:45 02.07.2021

Глава МВД освобожден от занимаемой должности

Президент, Верховный главнокомандующий ВС Туркменистана освободил от занимаемой должности министра внутренних дел Туркменистана генерал-майора полиции Мамедхана Чакыева "в связи с переходом на другую работу", сообщает ТДХ.



44-летний М. Чакыев занимал должность министра внутренних дел с 1 октября 2019 года; с февраля 2017 г. по июнь 2017 г. работал председателем Государственной таможенной службы Туркменистана; с июня 2017 г. по апрель 2018 г. - директором Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями; с апреля 2018 г. по октябрь 2019 г - являлся вице-премьером.



В ходе состоявшегося 2 июня 2021 г. заседания Государственного совета безопасности М. Чакыеву был объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков. Также выговор был объявлен вице-премьеру, секретарю Совета безопасности генерал-майору полиции Чарымураду Аманову, а замминистра внутренних дел подполковник внут­ренней службы Джумамурад Нураев был освобожден от занимаемой должности.



Новым министром внутренних дел назначен Овездурды Ходжаниязов. Указом президента ему присвоено специальное звание полковник полиции. Ранее он занимал должность замминистра внутренних дел.



Обозначив в числе ключевых векторов проведение разъяснительных работ среди населения о принципах здорового образа жизни и о вреде, который наносят организму человека пагубные привычки, президент адресовал новому министру конкретные поручения. Соответствующие указания были даны также относительно строгого контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, говорится в сообщении ТДХ.