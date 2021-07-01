Андижанский хоким Абдурахманов отрицает ханскую пышность свадьбы своей дочери

09:55 02.07.2021

В хокимияте Андижанской области прокомментировали свадьбу дочери хокима

Хокимият Андижанской области отреагировал на появившиеся в соцсетях фото и видео, которые предположительно были сделаны на свадьбе дочери хокима Шухрата Абдурахманова. По данным администрации, глава региона действительно выдал дочь замуж, но большая часть фотографий в сети "была взята из интернета".

Вчера, 17:57 Общество

В ряде Telegram-каналов 1 июля появились фото и видео, сделанные якобы на свадьбе дочери хокима одного из областей. Позже пользователи социальных сетей сообщили, что этим хокимом является глава Андижанской области Шухрат Абдурахманов, и стали выражать недовольство помпезностью семейного мероприятия.



На данную информацию отреагировали в пресс-службе областного хокимията и подтвердили, что руководитель региона выдал дочь замуж. По данным администрации, на появившихся видеозаписях действительно запечатлена помолвка дочери хокима с ее будущим супругом.



"Наполненные различной одеждой гардеробы, показанные во второй части видео, а также фотографии с домами и имуществом никак не связаны с хокимом области. Данные фотографии скопированы из интернета для использования в видеозаписи", - говорится в заявлении областного хокимията.



Пресс-служба администрации напомнила пользователям об ответственности за распространение в СМИ и социальных сетях ложной информации.