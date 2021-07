Ну ты и Скотт... КырВласти обвинили "Centerra Gold" в убийстве "Лысого" и "Давыдова"

10:10 02.07.2021

Президенту "Centerra Gold Inc." Скотту Перри посоветовали проявить мужество

2305 001 июля 2021 13:48 - Бакыт Басарбек

Президент и главный исполнительный директор Centerra Gold Inc. Скотт Перри в своем выступлении заявил, что заявления правительства КР об экологических показателях рудника не соответствуют действительности. Открытое письмо главы Centerra Gold Inc. опубликовано на официальном сайте компании.



"Благодаря общим усилиям было создано предприятие мирового класса, отвечающее международным требованиям в области охраны окружающей среды, техники безопасности и инженерных стандартов", - написал он.



По его словам, отступление ледников началось задолго до разработки рудника "Кумтор" и характерно для ледников всего Кыргызстана, а также для высокогорных ледников в других регионах мира, что является результатом изменения климата.



Таким образом выходит, если верить, конечно, словам Скотта Перри, то канадская компания абсолютно не имеет отношения к разрушению наших ледников, раз их "отступление началось задолго до разработки".



Главный исполнительный директор Centerra Gold Inc., видимо, запамятовал, что в 2015 году парламент Кыргызстана принял поправки в Водный кодекс, которые позволяли канадцам перенести ледники "Лысый" и "Давыдов", а это уже, по словам экологов, было равносильно их разрушению.



Экс-спикер ЖК и автор книг про Кумтор Кубанычбек Исабеков, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, убежден, что глава канадской компании лукавит.



- Заявление Скотта Перри - это откровенное вранье! Ледники не могут сами по себе так быстро уменьшаться. Именно их варварское отношение с участием наших чиновников разрушили наши ледники. Начнем с того, что на многих рудниках мира не используется взрывной способ. У нас же это допускается, хотя по генеральному соглашению они давно должны были перейти на буровой метод. Кроме этого, мне довелось побывать на двух месторождениях канадской компании: в Монголии и США. Так вот там очень бережно относятся к воде, используя ее каждый раз повторно. У нас же использованная вода сливается, а потом берется новая. Разве все это не варварство вкупе с разрушением ледников?! При этом, они ни тыйына не заплатили за воду. Попробуйте у них там в Канаде бесплатно попользоваться водой, - отметил он.



Экс-спикер ЖК посоветовал главному исполнительному директору Centerra Gold Inc. проявить мужество.



- Взял бы и провел заседание с членами совета директоров Centerra Gold Inc. на самом руднике Кумтор. А то ведь многие из них даже не бывали там, но получая, при этом, немалые зарплаты. Пусть сами все посмотрят, может у кого-то и поменяются взгляды. Также я бы посоветовал Скотту Перри перестать заниматься играми, а честно и мужественно признать аферу с участием наших чиновников, - заявил Кубанычбек Исабеков.