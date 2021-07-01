Кузница либер-кадров РФ обезглавлена. Уволен глава ВШЭ Кузьминов (муж Набиуллиной)

10:21 02.07.2021 Кузница либерастных кадров обезглавлена

Ярослав Кузьминов ушел в отставку

Алексей Иванов



Ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов ушел в отставку после 28 лет плодтворной работы на благо либерал-глобалистских сил.



Он родился 26.05.1957 в семье номенклатурного ортодоксального марксиста, который заведовал кафедрой политэкономии в Высшей партийной школе и Академии общественных наук при ЦК КПСС, являлся заместителем главреда журнала журнала "Большевик". Окончил экономический факультет МГУ, преподавал там же на кафедре истории народного хозяйства и экономических учений, открыл кафедру экономической теории в МФТИ, трудился старшим научным сотрудником Института экономики АН СССР. Входил в "младший слой" кодлы перестройщиков. В течение двух лет занимал пост директора советско-американского фонда "Культурная инициатива" Джорджа Сороса, получая недурные финансы от щедрот американского миллиардера. 27.11.1992 назначен ректором Вышки согласно постановлению Егора Гайдара. Вместе с научным руководителем ВШЭ Евгением Ясиным (отпрыск революционеров троцкистского толка, перебравшихся из еврейских местечек в Одессу; в горбачевские времена - завотделом Госкомиссии по экономической реформе при Совмине, в ельцинские времена - полпред гайдаровского правительства в Верховном Совете, руководитель рабочей группы при председателе правительства, глава Аналитического центра при Б. Н. Ельцине, министр экономики РФ; соавтор построения финансовой пирамиды ГКО, президент культового в соответствующей среде фонда "Либеральная миссия", лауреат премии им. Е. Т. Гайдара "за выдающийся вклад", бывший член Федерального политсовета Союза правых сил, бывший член Общественного совета Российского еврейского конгресса, экс-член совета директоров радиостанции "Эхо Москвы", гуру для либералов всех мастей) сформировал костяк вуза из таких одиозных личностей, как Александр Шохин, Марк Урнов, Лев Якобсон, Лев Любимов, Леонид Гохберг, Анатолий Вишневский/Рабинович, Владимир Гимпельсон, Николай Берзон, Григорий Канторович, Мария Юдкевич, Евгений Крук, Овсей Шкаратан. Признанный могильщик образования, "серый кардинал" при профильных министрах Филиппове, Фурсенке и Ливанове, разработчик проекта реформы образования во 2-й половине 1990-х (вместе с Александром Асмоловым), автор реформы образования в нулевых, инициатор перехода к Болонской системе, автор идеи и главный лоббист ЕГЭ. Соавтор проекта "Стратегия-2020". Соавтор идеи "Открытого правительства". Идеолог "либерального блока" в кабмине РФ. Член множества важных правительственных комиссий (по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, по проведению административной реформы, по экономическому развитию и интеграции, по миграционной политике, по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства и др.), член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, член общественных советов при Минфине, Минобрнауки, Минюсте и ФНС, член коллегии Министерства экономического развития, член Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, член правления Российского союза ректоров, член президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской области, заместитель председателя Российского совета олимпиад школьников, сопредседатель Российского общественного совета по развитию образования, член совета Ассоциации ведущих университетов, председатель совета Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента, председатель совета Ассоциации образовательных организаций высшего образования "Глобальные университеты", член Совета ректоров ведущих российских университетов в области делового образования Национального аккредитационного совета делового образования России, член Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области образования, член Совета по внешней и оборонной политике, член Российского совета по международным делам, член совета Фонда "Центр стратегических разработок", член международного попечительского совета Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино, член попечительского совета Московского городского психолого-педагогического университета, член попечительского совета Независимого московского университета, член правления Новой экономической ассоциации, член Международной ассоциации институциональной экономики, член Европейской экономической ассоциации, член наблюдательного совета Государственного автономного научного учреждения "Институт гуманитарного развития мегаполиса", член наблюдательного совета Уральского федерального университета, член ученого совета Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, заместитель председателя Совета по законотворчеству при Госдуме РФ, член Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Москве, член предвыборного штаба Сергея Собянина в 2018 году, главный редактор журнала "Вопросы образования", член редколлегии журналов "Вопросы экономики", "Экономический журнал ВШЭ" и "Мир России", кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, ордена Почета, знака отличия "Почетный работник Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации", почетного знака Российского союза промышленников и предпринимателей, обладатель почетных грамот Правительства РФ и мэрии Москвы, офицер ордена Академических пальм (награда правительства Франции в области образования и науки). В реальности должностей и наград еще больше, просто здесь не хватит места... Муж председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной - хотя, говорят, гораздо более тесные отношения связывают его с проректором ВШЭ Валерией Касамарой (на 13 лет младше Эльвиры Сахипзадовны). В 2019-м тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев переназначил Ярослава Кузьминова на новый пятилетний срок.



Кузьминов и Набиуллина

Кузьминов и Касамара

Кузьминов и Собянин

Кузьминов и Медведев

Кузьминов и Кудрин

Кузьминов и Греф

Враг эталонный. Хитрый, умный, моментально приспосабливающийся к текущим условиям.



По слухам, Кузьминов в марте 2014-го был одним из наиболее настойчивых деятелей, пытавшихся проникнуть на прием к Владимиру Путину с требованием не присоединять Крым к России.



Отставку столь титулованного агента влияния действительно можно назвать сенсацией.



Знакомый Кузьминова, имя которого не раскрывается, сообщил телеканалу "Дождь", что ректор ВШЭ уволился, "устав от компромиссов с властью, на которые ему пришлось пойти в последние годы".



Теперь Кузьминов сменит дряхлого Ясина на посту научного руководителя ВШЭ. "Фигура Кузьминова и тот проект, который они создавали совместно с Евгением Ясиным, с другими учеными-экономистами в 90-е годы, это было символом того, что современное образование возможно в таком государстве как Россия, пользуется поддержкой этого государства и действительно способно создавать учебные программы на хорошем европейском уровне или, по крайней мере, к этому стремиться. Сейчас, я думаю, что Кузьминов совсем не в веселом настроении уходит со своего поста. Судя по информации, он останется в ВШЭ, заменив Ясина, которому 87 лет, на посту научного руководителя ВШЭ. Но эта позиция не предполагает каких-то уже полномочий менеджера. Это такая совещательная почетная должность, с совещательным голосом, не более того. И, к сожалению, все выглядит так, как если бы Кузьминов вышел из проекта в тот момент, когда он находится на грани перехода в какое-то новое состояние", - скорбит сооснователь Свободного университета и редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов (экс-доцент ВШЭ, бывший сотрудник Фонда эффективной политики Глеба Павловского, бывший пресс-секретарь Федерального агентства по делам молодежи), именующий себя "украинофилом" и считающий, что "Крымский полуостров оккупирован быдлом".



Добавим, что попечительский совет ВШЭ возглавляет руководитель Сбера Герман Греф, а наблюдательный совет - первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко. Если верить СМИ, Кириенко поддерживает хорошие отношения с Кузьминовым, "но другая часть Администрации Президента была против его фигуры на посту ректора вуза". Источник - завтра

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