 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сталинградский проспект. У России - множество угроз, внутренних и внешних, - А.Проханов
10:32 02.07.2021

Александр Проханов

Политологи, помимо знания общественно-исторических теорий, очевидных, видимых глазу явлений, должны обладать интуицией, даром предчувствия.

Они должны замечать мельчайшие изменения, говорящие о смене политической погоды. Еще лето, светло, тепло, но в воздухе уже рассеяна тончайшая желтизна, золото увядания. Рано темнеет, ночи все холоднее, исчезают бабочки, спешат доцвести хризантемы в саду, одни птицы покидают наши леса, другие, с севера, занимают их место. Дожди, первый морозец, выпадает снег. Настали Покрова. В истории Государства Российского - пятой империи, наступает новое время года.

Государство Российское зародилось в 90-е годы среди либеральной анархии, когда все были против всех. Государство в целях своего сбережения прибегло к жесткой централизации. Государство было построено, однако его централизм соседствовал с хаотизированными явлениями, доставшимися в наследство от ельцинских 90-х. Противоречие путинского централизма и ельцинского либерализма обнаружило себя на Болотной площади. Это было первое столкновение, когда под натиском консолидированных либералов дрогнуло государство.

Государство справилось с этой вибрацией. Крым, восстание в Донбассе, жестокие международные санкции, сирийская кампания… Давление на Государство Российское извне поддерживалось давлением изнутри. Появился феномен Навального. Навальный - либеральный вождь нового типа: авторитарный, яркий, целеустремленный, не похожий на говорунов либеральной гайдаровской школы. Он объединил вокруг себя рассеянную либеральную оппозицию, заручился поддержкой мощных внутрироссийских и зарубежных структур, создал политическую партию, именуемую Фондом борьбы с коррупцией*, организовал уличные протесты, вовлек в них молодежь Петербурга, Москвы и других крупных городов. Государство снова столкнулось с угрозой, мимо которой не могло пройти. Навальный был нейтрализован, Фонд борьбы с коррупцией, эта либеральная партия, был разгромлен, множество либеральных ячеек - неправительственных организаций, блогов, интернет-каналов - были ущемлены и подавлены.

Победивший централизм приступил к созданию нового позднепутинского государства: сгреб в совочек мелкие осколки, оставшиеся от разбитого либерального сосуда, начал формулировать новую государственную идеологию. На эту идеологию намекнул Патрушев, размышляя о проблемах национальной безопасности. Он говорил о доктрине этой безопасности, которая скоро будет предложена обществу: государство возвращается не только в политику, экономику, но и в культуру и общественное сознание.

После открытия в Гатчине памятника Александру III может показаться, что позднепутинское государство будет напоминать империю времен царя, который включил большой имперский холодильник, остудил народовольцев, обеспечив России десяток лет безбедного процветания.

Сегодня тот холодильник, что остудил пылкие сердца либералов, недостаточен для обеспечения безопасности государства. У России - множество угроз, внутренних и внешних. Одна из самых главных - это экономические провалы, экономическая модель, которая погружает сегодняшнюю Россию в стабильное отставание. В экономических и политических кругах, в недрах правительства и Академии наук ведутся дискуссии о пересмотре этой модели, рассматривается модель, позволившая Советскому Союзу в довоенные и послевоенные годы обеспечить небывалый рывок в экономическом развитии.

Сталинская экономическая модель не имеет ничего общего с ГУЛАГом. Это набор гениальных управленческих технологий, с помощью которых в кратчайшие сроки была создана новая советская цивилизация. "Левада-Центр"** сообщает, что для большинства граждан России Сталин является величайшим вождем человечества. Власть, если она желает быть мощной, должна воплощать народные чаяния. О новом социализме, о новом сталинизме, о новой неизбежной модели экономического развития говорят в интеллектуальных кругах.

В эти ковидные годы, когда люди охвачены паникой, происходит много событий, остающихся за пределами общественного внимания. Недавно в Волгограде во время ремонта городского планетария рабочие, сбивая грязный слой штукатурки, обнаружили барельеф Сталина, изуродованный вандалами хрущевского 1956 года. Не случайно явление этого лика произошло именно сегодня и именно в Сталинграде - городе великой Победы, Победы, которая лежит в основе идеологии сегодняшней России. Городские либералы потребовали, чтобы барельеф был уничтожен или вновь замазан штукатуркой. Но городские власти и общественность решили иначе: барельеф будет восстановлен и в первоначальном виде будет явлен людям.

Линялый русский медведь обрастает мехом.

Когда в Москве построят Сталинградский проспект?

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019

** Левада-Центр ("Аналитический центр Юрия Левады") - НКО, выполняющая в РФ функции иностранного агента

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625211120
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