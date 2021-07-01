КазКартошка. "Второй хлеб" стал золотым, - А.Бектенова

10:41 02.07.2021 Перекидывание "горячей картошки"

Многие казахстанские семьи вынуждены отказываться от покупки овощей, но госорганы заняты не разрешением кризиса, а спихиванием ответственности



Алма Бектенова, 1 июля 21



"Второй хлеб" стал золотым

Цена на картофель и морковь выросла до 400-500 тенге за килограмм, а кое-где и до 700. Не секрет, что наряду с макаронами и крупами, картофель остается основным продуктом питания для множества казахстанцев. В это тяжелое время, когда на заработки продолжает влиять пандемия, люди вынуждены отказывать себе в самом необходимом.

Тем не менее, отечественные чиновники увлеченно копируют пионеров у лагерного костра, перекидывая друг другу только что вытащенную из углей горячую картошку. В роли корнеплода здесь выступает ответственность за продовольственную безопасность, за то, чтобы на столах у граждан была хотя бы элементарная еда. Ни одно ведомство так и не признало свою вину в росте цен и дефиците овощей. Напротив, по версии чиновников, виноваты жадные фермеры и перекупщики, и даже несознательные жители, создавшие ажиотаж.

По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, с начала 2021 года рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 6,7% (в 2020 году за тот же период – 5,5%). В основном поднялись в цене морковь и картофель – на 48% и на 53% соответственно. Также подорожали свекла, подсолнечное масло, сахар, гречка, курятина и куриные яйца. В целом новые цены создают угрозу недоедания для малообеспеченных семей.

При этом по итогам первого квартала 2021 года в страну завезли 19,2 тысячи тонн картофеля (сразу в полтора раза больше, чем в прошлом году) и 13,1 тысячи тонн моркови (рост 32,8% за год). Импорт лука, к слову, вырос в 40 раз.

На экспорт за этот же период отправили в 3,4 раза больше картофеля, чем импортировали (65,4 тысячи тонн) и в 21 раз больше моркови (1 500 тонн).



Овощной пинг-понг

Одним из первых по ситуации высказался, разумеется, министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров. "На сегодняшний день в стране картофеля хватает, производство картофеля достаточно. И перепроизводство может завтра повлиять на то, что опять сельхозтоваропроизводители не смогут продать картофель даже по себестоимости. Если говорить по цене, на сегодняшний день наши сельхозтоваропроизводители прямо со своих складов отпускают по цене в 200 тенге, остальные 200 тенге – это уже надбавки посредников либо тех же супермаркетов".

То есть, по версии МСХ, в подорожании виноват бизнес, а вовсе не правительство, обязанное пресекать спекулятивные настроения. Самая высокая стоимость картошки сложилась в Нур-Султане, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, пояснили в Минсельхозе.

Однако дефицит министерство не признало. В настоящее время в республике имеются запасы картофеля в общем объеме, превышающем 70 тысяч тонн. "В соответствии с установленными нормами потребления, запасов картофеля в стране достаточно более, чем на полмесяца (при норме 95 кг в год на душу населения общее потребление для всего населения страны составляет 4,9 тысячи тонн в день)", - отчиталось МСХ.

Кроме того, при подсчете регионами не учтен основной объем запасов картофеля (около 80%), который хранится у мелких фермеров и в личных подсобных хозяйствах населения.

Анализ ситуации показывает, что на сезонное удорожание повлияла большая наценка посредников и торговых объектов, заявили в ведомстве.

По мнению МСХ, цены скоро должны упасть, так как с июня начался массовый сбор нового урожая раннеспелых овощей и картофеля в южных регионах. Поставка новой продукции в ближайшее время сможет оказать заметное влияние на рынок. Местным исполнительным органам рекомендуется осуществить закуп раннеспелого картофеля в Туркестанской области.

Кроме того, в МСХ заверили, что в 2021 году посевная площадь картофеля в республике составила 198 тысяч гектаров. Это почти на 6 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Нам следует ждать производства овоща на уровне 4 млн тонн. Также в министерстве напомнили, что фермерам выдаются субсидии и иная помощь. "Эти меры направлены не только на поддержку субъектов АПК, но и на предупреждение роста отпускных цен на выращенную продукцию", - сообщили в ведомстве. Абсурд ситуации заметен невооруженным глазом.



Моя твоя не понимай

Практически на следующий день после главы МСХ по овощной проблеме отчитался министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. После его комментария градус абсурда сразу подскочил до невиданных высот.

Во-первых, он лишь подтвердил давно сложившееся мнение о том, что в правительстве правая рука не знает, что делает левая, а общая стратегия отсутствует как класс. Во-вторых, отсутствует и минимальная стратегия общения с населением, позволяющая выработать единую успокоительную версию происходящего.

Объясняя положение, глава Минторговли сослался на рекордный экспорт картофеля из Казахстана в прошлом году и бездействие акиматов. По его словам, сейчас в стабилизационном фонде запасы картофеля практически на нуле. Вот это сюрприз, видимо, и для МСХ тоже.

Вначале Бахыт Султанов долго рассказывал, что рост цен на продукты – это мировая тенденция, и что мы должны радоваться более низкой стоимости картошки, чем в России.

Однако в Казахстане есть дополнительные проблемы, которые приводят к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке.

"К примеру, по картофелю (по данным Минсельхоза) отечественное производство более чем на 108% обеспечивает внутреннее потребление. Вместе с тем объем товарного производства картофеля составляет всего 1,9 миллиона тонн, или 47% от валового сбора. Остальной объем в товарном обороте практически не участвует, так как производится в личных подсобных хозяйствах населения", - сказал Султанов.

В прошлом году, по его данным, отмечался рекордный экспорт картофеля из Казахстана в размере 360 тысяч тонн. "Таким образом, доля экспорта картофеля составляет 19% от объема его товарного производства, что приводит к дефициту на полках наших магазинов. Соответственно, дефицит приводит к необходимости импорта картофеля в межсезонье. Эта ситуация повторяется из года в год, но ни Минсельхозом, ни акиматами не принимаются адекватные меры по устранению данной проблемы", - заявил министр.

По словам Султанова, стабилизировать цены в прошлом году удалось только с помощью запрета на экспорт казахстанского картофеля. В этом году экспорт картофеля из Казахстана составил 69 тысяч тонн, при этом продукцию продавали по низкой цене. Это привело к тому, что с начала года местные запасы картофеля сократились в три раза: с 903 тысяч тонн до 330 тысяч тонн. Здесь бросается в глаза некое несоответствие цифр, но на общем фоне это уже такие мелочи.

"Для восполнения образовавшегося дисбаланса за этот же период было закуплено 28 тысяч тонн дорогого импортного картофеля, по цене в три раза дороже отечественного картофеля. В целом за четыре месяца импорт картофеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 67 раз, а импортная цена с начала года выросла на 47%", - добавил Султанов.



Морковкин квест

Еще более сложная ситуация, посетовал министр, сложилась по моркови. На текущий момент запасы отечественной продукции снизились в 5,3 раза по сравнению с началом года: с 211 тыс. тонн до 40 тыс. тонн. При этом ежегодно в Казахстане наблюдается недостаток производства моркови в 5-6% от потребности.

"Основной дефицит приходится на период с апреля по июль, который мы вынуждены покрывать за счет дорогого импорта из Узбекистана. При этом в самом Узбекистане цена на морковь с начала года выросла более чем на 55%. По моркови регионы также не сформировали достаточные объемы запасов: в стабфондах хранится всего 258 тонн. Форвардный закуп по моркови в настоящий момент по всей стране составляет 5,7 тыс. тонн, из которых 73% приходится только на Алматы", - сказал Бахыт Султанов.

Таким образом, если у Минсельхоза виноваты перекупщики, то у Минторга – акиматы и Минсельхоз. Последние, по мнению Султанова, не смогли удержать казахстанский картофель на местном рынке, хотя для этого есть все необходимые рычаги.

"В частности, не были выставлены "встречные обязательства" к производителям при субсидировании. В региональные стабфонды не был закуплен картофель в достаточном объеме, а также не в полной мере использованы такие рыночные механизмы, как форвардный закуп и "оборотная схема". В стабфондах регионов на текущий момент запасы картофеля практически отсутствуют", - заявил глава Минторговли.

Бахыт Султанов предложил составить прогноз по производству и потреблению продовольственных товаров, позволяющий предупреждать рост цен. Кроме того, Минсельхозу необходимо обязывать сельхозпроизводителей, которых субсидировало государство, в первую очередь обеспечивать продукцией внутренний рынок.

Сам Султанов на днях съездил в Таджикистан и Узбекистан, после чего заявил: в межсезонье дефицита овощей не будет, а цены на них отрегулируют. По его словам, плодотворным итогом поездки стало подписание шести форвардных контрактов по взаимной поставке на сумму 3 млн долларов.

Однако планы Минторга, как это часто случается в правительстве, глобальны и несколько туманны. Они включают налаживание транспортной системы во избежание лишних перекупщиков, агроэкпрессы, агропоезда и постепенную балансировку ценовой политики. "Для этого мы должны наладить систему стандартизации, сертификации, агроконсалтинга и ряда других направлений", - заявил министр. Что ж, видимо, бабушки в СКО, делящие пенсию между картошкой и гречкой, будут ждать результатов агроконсалтинга.

Эксперты, между тем, полагают, что причиной удорожания овощей стало отсутствие грамотной политики в сфере продовольственной безопасности и бездумно внедряемые нерыночные методы регулирования. По мнению аналитиков, правительство должно не бороться с ценами, а заранее выстраивать транспортную инфраструктуру, перевозку продуктов с юга на север. Искусственно заниженная стоимость рано или поздно взлетит, а компенсаторных механизмов правительство не предусмотрело. И пока министры жонглируют обвинениями, ценники на овощи пугающе меняются. Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625211660

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Н.Нигматулин выступил на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2021 года №439

- Инфляция в Республике Казахстан

- Неутешительный диагноз

- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники

- Перекидывание "горячей картошки"

- Кадровые перестановки

- "Тут явно пытались сэкономить" – репутацию "казахстанской Венеции" снова подмочили

