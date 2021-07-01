Срубленную и сваренную киргизами голову хана Кенесары найдут и вернут в Казахстан. РусБаши пообещал Елбасы

10:52 02.07.2021

Останки хана Кенесары найдут и вернут в Казахстан, сообщает zakon.kz.



30 июня Нурсултан Назарбаев провел переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.



В ходе переговоров Нурсултан Абишевич попросил Президента России оказать содействие в этом процессе. Елбасы особо подчеркнул, что для казахского народа очень важно, чтобы останки последнего хана были захоронены на родной земле и его душа нашла успокоение. Владимир Владимирович Путин заверил Первого Президента Казахстана в том, что российская сторона окажет в этом всестороннюю помощь. По словам Путина, артефакт будет найден и возвращен народу Казахстана, - рассказал КАЗИНФОРМ советник – пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.