Экс-шеф протокола КазПреза Атамкулов (брат министра) уезжает послом в Сербию

11:23 02.07.2021

Мади Атамкулов освобожден от должности шефа Протокола Президента и назначен послом в Сербии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Указом Главы государства Атамкулов Мади Бакирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия", - говорится в сообщении.



Другим Указом Главы государства Сыздыкбеков Габит Абдимажитович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Сербии.



Мади Атамкулов - брат министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова.