Эрдоган настойчиво строит Великий Туран, - "СП"

11:29 02.07.2021 Эрдоган настойчиво строит Великий Туран

Прибрав к рукам Азербайджан, турецкий султан готовится к броску на Северный Кавказ и в Среднюю Азию



Дмитрий Родионов

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Геворг Мирзаян

Камран Гасанов



Тесная интеграция Турции и Азербайджана в рамках концепции "одна нация - два государства" привлекательна для Анкары, но не в интересах Баку. Об этом заявил "Ленте.ру" эксперт международного дискуссионного клуба Валдай, политолог Фархад Ибрагимов.



Эксперт считает, что Азербайджан не видит себя частью продвигаемой Турцией геополитической концепции "Великого Турана" - конфедерации всех тюркоязычных народов под главенством Анкары.



"Сам по себе проект очень туманный, не имеет под собой никакой перспективы, поскольку является перманентным элементом для растущего влияния Турции", - уверен Ибрагимов.



Однако по его мнению внутри элит обоих государств есть силы, желающие его реализации. Философия данной концепции предполагает, что Азербайджан станет ее важным связующим звеном. При этом эксперт подчеркивает, что на данный момент Турция не обладает достаточными ресурсами для создания "Великого Турана", кроме того, ей придется столкнуться с противодействием других региональных игроков.



Что касается возможной реакции России на эту интеграцию, Ибрагимов считает, что использование рычагов "мягкой силы" позволит России сохранить важную роль в Закавказье.



По его мнению, этот способ поможет России сформировать позитивный образ в глазах простого населения региона, что не просто сохранит ее влияние, но и усилит его.



"Естественно мы не должны рефлексировать на громкие, но в то же время не имеющие под собой серьезных оснований заявления. Не исключаю, что таким образом могут прощупывать почву, провоцировать с простой целью минимизировать наше влияние", - заключил политолог.



О том, насколько реально создание такой протурецкой конфедерации государств, мы спросили у наших экспертов.



- Интеграция между Турцией и Азербайджаном идет с момента обретения вторым независимости, - напоминает политолог, кандидат политических наук, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов. - Страны связывают не только культурные отношения, которые проявляются повсеместно, начиная с турецких каналов на ТВ, но и экономические, политические. Проекты "Баку-Тбилиси-Карс", "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Баку-Тбилиси-Эрзурум", ТАНАП - это экономическая основа. Турция - второй крупнейший партнер Азербайджана. На уровне политики - президенты двух стран координируют свои действия, поддерживают друг друга по международным вопросам. При этом интеграция с Турцией не противоречит довольно тесным отношениям с Россией.



"СП": - Фархад Ибрагимов считает, что тесная интеграция Турции и Азербайджана привлекательна для Анкары, но не в интересах Баку. Можно ли с ним согласиться?



- Не думаю. Вряд ли тогда шла бы какая-то интеграция. Азербайджан проводит военные учения с Турцией, продает через нее нефть и газ. Шушинская декларация закрепляет военный альянс, существовавший ранее в формате ad hoc (от случая к случаю). Азербайджан нуждается в транзитных, технологических и инвестиционных возможностях Турции. Недавно две страны условились производить совместно БПЛА. Я не думаю, что Алиев - тот политик, которому можно что-то навязать. Но опять-таки повторюсь, сотрудничество в любой сфере Баку ведет со всеми заинтересованными странами. Оружие покупается не только в Турции, но и России, Израиле и Пакистане.



"СП": - По мнению Ибрагимова, сейчас Азербайджан не видит себя частью продвигаемой Турцией геополитической концепции "Великого Турана". А эта концепция вообще существует? Или это больше миф?



- Концепция существует в умах, так же как и "Русский мир". Она не являются частью официальных документов правительства Турции. Перспективы проекта действительно туманны, не в последнюю очередь из-за географии. Территории мифического Турана разрозненны. Территории Армении, Каспий разделяют Турцию и Среднюю Азию. С другой стороны, мощь России и Китая, а также незаинтересованность в Туране со стороны Запада мешает ее даже гипотетической реализации. В Азербайджане традиционно сторонниками Турана была оппозиция - бывший национальный фронт (НФА).



"СП": - Нет ли опасности превращения Азербайджана в "младшего брата", который всегда будет на вторых ролях, а для Турции лишь источником ресурсов и геополитическим плацдармом для рывка на Кавказ и в Среднюю Азию?



- Так как концепция мифично, то нет особого смысла рассуждать о роли Азербайджана в ней. Но понятно, что философия всегда одна. Сильные командуют, младшие слушаются. В ЕАЭС лидер Россия, в НАТО - США, в ЕС - Германия и Франция. В условном тюркоязычном союзе лидерство точно не было бы за Баку.



В то же время надо отметить, что есть очень много различий между тюркоязычными странами ввиду их политической и геополитической ориентации. Казахстан тяготеет к России. Узбекистан и Туркмения ведут себя нейтрально. Азербайджан проводит многовекторную политику. А Турция член НАТО. Собрать воедино этот салат при таких геополитических ориентациях трудно.



"СП": - Какие есть альтернативы у Азербайджана? Сближение с Западом? Евразийская интеграция? Или все же ему лучше оставаться нейтральным?



- Сближение с Россией имеет большие выгоды в экономическом плане. Потенциал в торговле и инвестициях не исчерпан. В то же время Баку хотел бы использовать преимущества нормальных отношений с ЕС и даже Китаем. Поэтому нейтралитет на данном историческом этапе экономически выгоднее. Союз с Россией в условиях холодной войны с Западом отгораживает Азербайджан от инвестиций ЕС и США. С другой стороны, если Азербайджан отвернется от России, то может пережить "цветную революцию", как Армения.



-Азербайджан для Турции -это выход к Каспию, - отмечает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. - Не просто к Каспийскому морю, но к его ресурсам и всему, что находится восточнее - к странам Средней Азии, где у Турции свои серьезные амбиции. Но туда нужен коридор, который лежит через Азербайджан. Плюс через Азербайджан проходит коридор "север-Юг" из России в Иран в обход Турции, которая хочет сама его контролировать. Не стоит забывать и об азербайджанском газе. Наконец, политически, управляя азербайджанским национализмом, Турция может влиять на Иран, где проживает значительная часть азербайджанцев, управляя их самосознанием, тем самым нанося удар по внутренней стабильности Ирана.



"СП": - А действительно ли эта интеграция не привлекательна для Баку? Нет ли опасности для Азербайджана в том, что он попадет в зависимость от Турции?



- Баку тут никто не спрашивает. Азербайджанская сторона не обладает суверенитетом в отношениях с Турцией, которая имеет колоссальное влияние на процесс принятия решений в Азербайджане, на политикум и генералитет. Ни один азербайджанский руководитель не рискнет пойти против Эрдогана. Азербайджану это, естественно, не очень нравится, но он сам подписался под эти правила игры. Конечно, Азербайджан пытается лавировать, в том числе, выстраивая отношения с Россией, но н слишком тесно привязан к Турции, чтобы демонстрировать ей свои интересы.



"СП": - В чем выгода от этой интеграции для Азербайджана?



- Азербайджан рассматривает Турцию как старшего брата. Как державу, на которую можно положиться, у которой можно взять деньги, оружие, военно-политическую поддержку. За это они согласились на роль младшего брата, не на равноправное партнерство, они расплатились частью суверенитета. Было бы глупо считать, что сейчас, когда Азербайджан получил Карабах, он может эту часть суверенитета потребовать назад. Эрдоган благотворительностью не занимается.



"СП": - А как насчет "великого Турана"? Реален ли этот проект или больше миф? Может ли Баку стать в нем "связующим звеном"?



- В принципе план реален. Роль Азербайджана в том, чтобы служить трамплином для турецкой экспансии на наш Северный Кавказ и в Среднюю Азию. Но для реализации плана нужно действовать очень аккуратно, что Эрдоган и делает. А еще нужно, чтобы Россия и далее была пассивна, а она уже начала осознавать опасность. Наконец, Турции придется тут столкнуться с еще одним игроком - Китаем, который будет защищать этот регион от турецкой экспансии. У него там свои интересы, а турки со своим исламизмом будут дестабилизировать регион. Китаю там не нужны никакие "Тураны".



"СП": - Можем ли мы предложить Баку привлекательную альтернативу, а Анкаре указать некие красные черты, за которые ей соваться не стоит?



- Азербайджан предлагает "хитрую тему" -они предлагают нам "перекупить" их у турок. Типа будьте с нами поласковее, и нам будет проще уйти от зависимости от Эрдогана. Но это чистая "замануха", которой не стоит верить на слово. Однако, надо понимать, что Азербайджану это нужнее - речь идет о его суверенитете. Ведь если Эрдоган в силу своего авантюризма допрыгается до конфликта с Россией или Ираном, Азербайджану придется вступать в этот конфликт как вассальному государству. Так что ослабление зависимости - в его интересах. Источник - СвободнаяПресса

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