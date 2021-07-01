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День зависимости: Украина передала судебную власть под контроль Запада, - И.Кармазин
11:30 02.07.2021

День зависимости: Украина передала судебную власть под контроль Запада
Иностранцы получили решающий голос при назначении судей

Игорь Кармазин

Верховная рада запустила судебную реформу. Ключевой момент: решающий голос при назначении судей на Украине получили иностранцы. В оппозиции заявили, что депутаты передали страну под внешний иностранный контроль, а вот США и ЕС одобрили решение. "Известия" разбирались в том, как теперь будет функционировать судебная система на Украине.

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Приговор суду

Верховная рада запустила судебную реформу на Украине. Депутаты во втором и окончательном чтении утвердили закон "О судоустройстве и статусе судей". Инициативу поддержали 293 депутата при необходимых 225. Закон определяет порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Этот важнейший орган судебной системы занимается формированием судейского корпуса, курирует вопросы аттестации и назначения служителей Фемиды. ВККС в дальнейшем будет отвечать за подбор на вакантные должности 2000 судей и аттестацию 5000 действующих судей.

Ключевой момент принятого законопроекта: главную роль при формировании ВККС будут играть иностранцы. Отбирать кандидатов в ВККС будет специальная комиссия, в которую войдут шесть человек. Трое - из числа действующих или бывших судей, предложенных Советом судей Украины. Трое - некие международные эксперты, которых предложат иностранные организации. При этом решение внешних экспертов будет определяющим, если голоса по какому-то из кандидатов распределятся поровну. То есть если голоса за кандидата разделятся три на три, то победителем станет тот, за кого проголосовали иностранцы.

Иностранцы также получат доступ ко всем документам и информации о проведении конкурсов. Для них будут открыты все реестры, они смогут обращаться в органы власти, компании и организации с запросами по поводу претендентов в ВККС и получать конфиденциальную информацию. Механизмов защиты данных депутаты не предусмотрели. Каких-то требований к экспертам также не прописали. Например, те могут не знать ни украинского, ни русского языка, могут не разбираться в украинском законодательстве.

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Запад дал приказ

Интересно, что еще в начале июня представители "Слуги народа" выступали против законопроекта. Об этом говорил, в частности, глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия. "Если люди говорят "давайте мы будем вам выбирать и управлять", то давайте тогда будем открыто говорить, что хотим передать судебную систему на аутсорсинг международным институциям", - отмечал он. А глава комитета Верховной рады по правовым вопросам, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин подготовил законопроект, согласно которому международные представители не играли решающую роль при формировании ВККС.

Тем не менее в день голосования позиция партии Зеленского изменилась. Причина - давление Запада. Альтернативные законопроекты критиковала Венецианская комиссия Совета Европы. Глава комиссии Джанни Букиккио в середине июня встретился в Киеве с Зеленским. В ходе переговоров он убеждал президента Украины наделить иностранцев правом решающего голоса. В интервью киевским журналистам он фактически признал, что призывает к нарушению украинской конституции. "На мой взгляд, это необходимая жертва для того, чтобы улучшить демократическую ситуацию в стране, продвинуться на европейском пути", - сказал Букиккио.

16 июня со специальным заявлением выступило посольство США. В обращении сказано, что олигархи якобы пытаются уничтожить институты и законы, которые ослабляют их влияние на Украине. "Одна из важнейших предпосылок успешных реформ - независимые эксперты, назначенные международными партнерами Украины", - сказано в заявлении. Наконец, на появлении международных экспертов настаивали в МВФ. Там прямо связывали судебную реформу с предоставлением новых кредитов.

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Оппозиция выступала против законопроекта. Депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко подчеркивал, что документ нарушает сразу несколько статей украинской конституции. Он напомнил, что статья 1 основного закона гласит, что Украина является суверенным государством, статья 5 говорит о том, что носителем суверенитета и единственным источником власти выступает народ. "Неужели у нас на 40-миллионную страну не нашлось шести порядочных людей? Мы единственная страна в мире, где происходит такой произвол. Я не могу поехать в Германию или США и там им выбирать судей, а у нас такое не просто возможно, а прямо поддерживается депутатами", - возмущался парламентарий.

Во фракции ОПЗЖ заявили, что закон "фактически устанавливает внешнее иностранное управление". А вот посольство США и представители ЕС после голосования не скрывали своей радости. Американцы также напомнили, что ждут реформы еще одного важнейшего органа - Высшего совета правосудия (ВСП). Если ВККС назначает судей, то ВСП отстраняет их от должности. В Верховной раде зарегистрирован и ждет рассмотрения законопроект о создании совета для отбора кандидатов и проверки действующего состава ВСП. Главную роль в нем также предлагается передать иностранцам.

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Шантаж безвизом

Судебная реформа - лишь один из эпизодов влияния Запада на внутренние дела Украины. Летом 2020 года были обнародованы записи разговоров бывшего президента Петра Порошенко с Джо Байденом, который на тот момент занимал должность вице-президента США. Из пленок следовало, что глава украинского государства согласовывал с американцем кандидатуру генпрокурора и премьер-министра, отчитывался о повышении тарифов ЖКХ, цен на лекарства и национализации "Приватбанка". То есть все ключевые решения принимал под диктовку Вашингтона.

Другой комплекс требований выдвинул Международный валютный фонд. Сначала под давлением кредиторов Киев принял закон о реприватизации банков, который препятствовал возвращению "Приватбанка" неугодному на Западе олигарху Игорю Коломойскому. Кроме того, МВФ настоял на отмене моратория на продажу земли. После выполнения этих требований фонд выдвинул новые. Украина и МВФ подписали меморандум, который обязывал Киев продолжить пенсионную реформу, в том числе повысить пенсионный возраст, продолжить реформу медицины и образования, отменить ограничения на повышение коммунальных тарифов.

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Еще одна сфера интересов Запада - выстраивание "антикоррупционной" вертикали. В системе власти Украины после 2014 года появился целый ряд непредусмотренных конституцией структур. Речь идет о НАПК, НАБУ, САП и других ведомствах. С помощью специального законодательства они могут надзирать и наказывать неугодных госслужащих. При этом Брюссель и Вашингтон пристально следят за тем, чтобы их полномочия не ущемлялись. Например, осенью 2020 года Конституционный суд Украины отменил обязательное декларирование чиновниками своих доходов. Брюссель в ответ пригрозил отменой безвизового режима, а МВФ отложил выделение очередного транша. В результате Верховная рада вернула прежние нормы.

Придите и владейте

Эксперты называют судебную реформу еще одним свидетельством зависимости Украины.

- Ранее в системе госуправления появились НАБУ и НАПК. На должности министров и управленцев назначались иностранцы, которые даже не знали ни украинского, ни русского языка. Например, министром путей сообщения при Порошенко был польский рок-музыкант Войцех Балчун. Мы видим, что Киев продолжает терять субъектность. Принцип один: придите и владейте нами, - говорит "Известиям" член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Он добавляет, что украинские власти не справляются с давлением:

- Порошенко обладал хотя бы какой-то субъектностью и авторитетом. Мог защитить хотя бы свою личную власть внутри страны. Зеленский и его партия - абсолютные марионетки, которые выполняют все, что им говорят, - подчеркивает собеседник.

Украинский политолог Александр Семченко называет происходящее узурпацией власти и госпереворотом.

- Зеленский и его команда не первый раз переступают через конституцию. С нарушениями принимали закон о продаже земли, закрывали оппозиционные каналы, вводили санкции против украинских граждан. "Слуги народа" явно не соответствуют своему названию, они служат какому-то другому народу, - отмечает эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625214600
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