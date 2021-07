Прощай, Америка! Китай начал строить 119 шахто-пусковых установок новейших МБР

11:45 02.07.2021 Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал

WP заявила о строительстве Китаем 119 шахт для запуска МБР

Михаил Ходаренок, Алексей Поплавский



Китай начал строительство 119 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет, как сообщают американские СМИ. Кроме того, утверждается, что на спутниковых снимках якобы обнаружен "частично достроенный" пункт управления. Российские военные эксперты считают такую информацию вполне правдоподобной. "Газета.Ru" разбиралась, для чего КНР может наращивать свой ядерный потенциал.



В северной провинции КНР Ганьсу ведется строительство шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет (МБР), утверждает The Washington Post.



"Строительство более 100 новых пусковых шахт, если его закончат, станет для Китая переменой исторического масштаба. Реальное число ракет для размещения в этих шахтах неизвестно, однако их может быть значительно меньше", - говорится в материале WP.



Американские эксперты опасаются, что, если в новых шахтах действительно будут размещены ракеты, то это подстегнет и без того "расцветающую гонку вооружений", и это станет серьезным вызовом для администрации Джо Байдена. Авторы статьи уверены, что новые шахты делают все более актуальным начало переговоров с Китаем по контролю над стратегическими ядерными вооружениями.



Выводы о начале строительства ядерных объектов сделали ученые из Института международных исследований Миддлбери. Для этого они использовали снимки, сделанные коммерческими спутниками.



Российские эксперты считают полученные американскими исследователями сведения вполне правдоподобными. "Вне всякого сомнения этой информации можно доверять", - уверен замглавы Института США и Канады, эксперт Российских войск стратегического назначения генерал-майор Павел Золотарев.



"У китайцев вполне логическое обоснование создания подобного рода шахт. У них в принципе есть потенциал ответного удара. А учитывая, что китайцы сейчас создают свою систему предупреждения о ракетном нападении, они получат возможность осуществлять ответные действия и в форме ответно-встречного удара. Для этого надо иметь ракетные комплексы достаточно живучие и - самое главное - находящиеся в состоянии непрерывной и постоянной готовности к пуску", - говорит собеседник "Газеты.Ru".



Судя по всему, строительство новых шахт началось в этом году, и темпы их возведения можно назвать высокими. Если добавить к вновь выявленным объектам информацию о строящихся шахтах в других районах Китая, то получится, что Пекин ведет работу примерно над 145 новыми пусковыми установками.



При этом WP признает, что не в каждой сооружаемой в настоящее время шахте может быть размещена МБР. По крайней мере, ранее Пекин "создавал ложные шахты". КНР способна вести своеобразную игру, цель которой - замаскировать истинное местоположение китайских ракет. Ранее, к слову, эту идею реализовывали и сами США.



Но, даже если Китай сейчас разместит ракеты только часть МБР в некоторых шахтах, он может добавить ракеты и позже, полагают авторы The Washington Post.



Эти действия Пекина вполне укладываются в логику китайского подхода к размещению шахтных пусковых установок, рассказал "Газете.Ru" завсектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.



"Число таких целей всегда больше, чем число реальных шахт с баллистическими ракетами, но из космоса они и сам процесс их строительства выглядит идентично", - говорит эксперт.



В последние годы Китай расширил и модернизировал свои обычные и ракетно-ядерные силы, как меньшей, так и большей дальности. Сооружаемые в настоящее время шахты, по-видимому, предназначены для МБР с ядерными головными частями типа DF-41, пишет WP.



Буквы DF расшифровываются как "Дун фэн дао дань" - ракета "Ветер с Востока". При дальности стрельбы до 9300 миль (почти 15 тыс. км) DF-41 могут легко достигать целей в Соединенных Штатах. При этом стоит отметить, эта ракета способна долететь до Нью-Йорка за 21 минуту, до Лондона - за 16, до Москвы - за 12 минут.



Кроме того, не так давно в США озаботились работой КНР над перспективной ракетой JL-3. JL-3 - новая баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) ВМФ Народно-освободительной армии Китая, которая "повышает стоимость" противоборства США с КНР. Так об этом пишет The South China Morning Post.



При этом, по некоторым данным, стратегические ядерные силы КНР уже сейчас имеют вполне значительный боевой и численный состав. Согласно таким оценкам, Китай на данный момент способен располагать примерно 200 межконтинентальных баллистических ракет (DF-5, DF-31, DF-41), примерно 300 баллистических ракет средней дальности (DF-21, DF-26), 1150 тактических ракет (DF-11, DF-15, DF-16) и до 3 тыс. крылатых ракет семейства DH-10 (наземного, берегового, воздушного и морского базирования). Все DF-31 и DF-41 и большинство DF-5 являются многозарядными (до 10 боевых частей), таким образом только на межконтинентальных баллистических ракетах Китай может иметь не менее 500 ядерных боевых частей (возможно, и до 1000).



В свою очередь, Министерство обороны США подсчитало, что в распоряжении Китая имеется как минимум 200 ядерных боевых частей стратегического класса для установки на МБР. У Пекина есть планы по расширению стратегических ядерных сил, и в перспективе китайская ядерная триада по структуре будет выглядеть так же, как в США и России - авиационные СЯС, морские СЯС, и ракетные войска стратегического назначения наземного базирования. При этом следует отметить, что, несмотря на это, арсенал КНР остается значительно меньшим, чем у Соединенных Штатов и РФ.



"Тем не менее мы все равно имеем дело со значительным - примерно на 10-20 единиц - увеличением парка межконтинентальных баллистических ракет. Это означает рост числа развернутых ядерных боеголовок, возможно, в пределах 200 единиц, то есть свидетельствует об общем ускорении китайской ядерной модернизации",



- полагает Василий Кашин.



Деятельность Пекина по возведению шахтных установок в северной провинции КНР теоретически может угрожать любому государству, которое задумается над тем, чтобы нанести удар по Китаю, поскольку, вероятнее всего, ракеты в этих шахтах действительно будут межконтинентальные,



считает Эксперт РВСН Павел Золотарев. При этом он отмечает, что здесь Китай руководствуется исключительно военными задачами, а потому политические рассуждения, против кого будут направлены ракеты, неуместны.



Вместе с тем, если рассматривать опасения США, то они вполне обоснованны, поскольку МБР могут быть использованы против потенциального противника, территория которого находится на большом расстоянии, считает Василий Кашин.



"Это направлено на США, для России же наиболее опасны китайские баллистические ракеты средней дальности - их у КНР достаточно много. Что касается ракет "Дун фэн дао дань", то они производятся Китаем с одной целью - увеличить число ядерных боеголовок, которые можно гарантированно доставить на территорию США", - говорит он. Источник - Газета.Ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625215500

