Неутешительный диагноз. Казахстан весь разболелся, - Е.Косенко

15:19 02.07.2021 Помимо ковида в Казахстане устойчиво растет число и других смертельно опасных заболеваний



Евгений Косенко, 1 июля 21



На фоне борьбы с прочно прописавшимся и постоянно мутирующим коронавирусом в Казахстане несколько отошли на второй план проблемы других, скажем так – более традиционных заболеваний, включая целый букет хронических недугов. Особенно явно это ощущалась в прошлом году, когда иной раз со стороны казалось, что никаких иных хворей кроме коронавирусной инфекции нет в принципе. А те граждане, что либо уже болели различными и зачастую весьма серьезными болезнями, либо входили в группу риска по таковым, вообще чувствовали себя брошенными на произвол судьбы.

Нет, конечно, все необходимые медицинские программы по искоренению того или иного заболевания исправно функционируют и довольно щедро финансируются. Поэтому, наверное, будет нелишним взглянуть – как обстоит дело с профилактикой и лечением тех напастей, что угрожали здоровью и жизни казахстанцев до появления бесчисленных ковидных вариаций с их "Дельтами" и "Дельтами +".



Реформаторы и "оптимизаторы"

Начнем с теоретических основ. В последнее десятилетие здоровье казахстанцев обеспечивалось целой серией последовательных государственных программ (каждая из которых была реформаторской по своей сути и духу). Сначала действовала "Саламатты Казахстан", идейным вдохновителем которой была Салидат Каирбекова. Кстати, в рамках реализации этой программы, с которой, собственно, и началась пресловутая "оптимизация" в медицине, к 2020 году каждому жителю страны пообещали "электронный паспорт здоровья", про который, впрочем, в настоящее время уже никто и не вспоминает.

Затем, при новом министре Тамаре Дуйсеновой в строй вступила программа "Денсаулык", помимо всего прочего предусматривавшая второе пришествие системы ОСМС. Продолжать программу пришлось уже очередному министру Елжану Биртанову, который по своему приходу на пост министра для начала взялся за еще более масштабную "оптимизацию" стационаров:

– Во всем мире стационарная помощь крайне непопулярна, а если больные задерживаются в больничных палатах, то только по двум причинам. При серьезной операции пациент находится в больнице 3–4 дня, второй повод для госпитализации, когда нужна реанимационная система, то есть больной нуждается в интенсивной терапии. Нам нужно сменить прежние приоритеты и очень большую поддержку оказывать развитию амбулаторно-поликлинической помощи, уделить серьезное внимание профилактическим услугам и обследованиям, – рассказывал Биртанов в одном из своих интервью республиканским СМИ.

Чем обернулась коечная "оптимизация" в стационарах, мы наглядно убедились в прошлом году, когда каждый регион испытал потрясающий дефицит койко-мест. И помимо экстренного перепрофилирования других клиник (которых, в итоге тоже не хватило) под стационары пускались отели, санатории, концертные залы и даже стадионы со спортивными аренами. Впрочем, о ситуации 2020 года мы более подробно поговорим чуть позже, а пока опять вернемся к матчасти.

На реализацию программы "Денсаулык" было выделено 944 миллиарда 998,8 миллионов тенге бюджетных средств. И согласно паспорту программы, основной упор надо было сделать на борьбу с теми заболеваниями, от которых наблюдался самый большой процент смертности:

"В структуре общей смертности ведущей причиной являются болезни системы кровообращения (22,3%), наиболее частые – ишемическая болезнь сердца, сосудистое поражение мозга, от которых ежегодно умирают около 30 тысяч человек. Рост первичной заболеваемости болезнями системы кровообращения ежегодно составляет почти на 16,4%. Второй причиной является смертность от злокачественных новообразований (12,1%), от которых ежегодно умирают около 17 тысяч человек, из них 16,9% составляет рак легких. Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2018 году увеличился на 18%".

Согласно правительственному отчету, программа "Денсаулык" была благополучно выполнена (что, очевидно, подразумевало укрепление здоровья населения и снижение показателей смертности) и в настоящее время в стране действует очередная Государственная программа развития здравоохранения РК на 2020–2025 годы, в рамках реализации, которой, запланировано выделение рекордной суммы в 3,2 триллиона тенге. Причем, с динамикой ежегодного увеличения финансирования. То есть, если в прошлом году плановые затраты составляли 101 миллиард 479 миллионов тенге, то в нынешнем – уже 190 миллиардов 302 миллиона тенге. Ну а в следующем году план составляет и вовсе 283,5 миллиардов, из которых 171,3 миллиарда планируется выделить из республиканского бюджета, а 112,1 миллиард получить из "других источников финансирования".

Короче говоря, на нехватку средств вроде как жаловаться грех (то есть, желательно было бы и больше, но уже с имеющимися суммами в теории можно эффективно работать.) Как, впрочем, нельзя сетовать и на отсутствие пошагово разработанного комплекса мер по охране здоровья всех категорий и групп населения. Тем более, что базовая госпрограмма в прошлом году была усилена еще одной экстренной программой – принятым в конце июля "Национальным планом по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии", со своим дополнительным финансированием.



Так страшно болеть

И что же мы имеем на практике? Начнем со смертности и ее причинах. Согласно статистике, в прошлом году умерло 162 613 казахстанцев. Это самый высокий показатель за прошедшее десятилетие: умерло примерно на 20–30 тысяч больше, чем в предыдущие годы. То есть, появилось понятие "избыточная смертность". В первую очередь, можно было бы предположить, что здесь всему виной как раз таки пандемия, но это не совсем так. Ведь согласно данным Бюро национальной статистики, основными причинами смерти в 2020 году точно так же, как и в предыдущие годы являлись болезни системы кровообращения: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, сосудистое поражение мозга и другие. Болезни органов дыхания в целом и сопутствующее ковиду осложнение в виде пневмонии в частности ушли на вторые позиции. Затем идут болезни органов пищеварения: гастрит, гепатит, панкреатит, холецистит. Следующими в списке значатся злокачественные образования и в первую очередь – онкологические заболевания. И лишь затем – инфекционные и паразитарные болезни.

Если же смотреть в цифрах, то будет видно, что, по официальным данным, в Казахстане непосредственно от коронавируса с марта по декабрь 2020 года скончались 2284 человека. От пневмонии с признаками коронавируса с августа по декабрь (то есть, с момента фактического появления этой разновидности болезни) умерли 503 пациента.

А вот от болезней систем кровообращения в стране скончалось 36 347 человек. На 6 144 человека больше чем в 2019 году. Такая же картина наблюдается и в динамике смертей от болезней органов дыхания (не связанных с коронавирусной инфекцией). От этих болезней умерли 23 047 казахстанцев, что на 6 775 человек больше, чем в 2019 году.

Грипп, ОРЗ и пневмония без признаков коронавируса в прошлом году стали причиной смерти 10 719 казахстанцев, (увеличение на 6 534 человек).

Также значительный рост наблюдается по смертности от ишемической болезни сердца, сосудистого поражения головного мозга, и от болезней органов пищеварения (прирост в среднем на 1 500 человек по каждой категории заболевания).

Выросло число умерших от гипертонической болезни, стенокардии, инфарктов (прирост по каждой категории – не менее 400 человек). Примерно тоже самое касается и онкологических заболеваний.

Если же говорить конкретно об онкологии, то в настоящее время в стране на учете состоит 164 тысячи больных с различными формами злокачественных новообразований, из них химиотерапию получают 38 050 пациентов.

– Казахстан входит в 50 стран с высокой заболеваемостью раком, – говорила в одном из своих интервью главный онколог Республики Казахстан, главный врач КазНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова. – При этом наблюдается устойчивая динамика роста. Например, в 2018 году выявлено более 36,5 тысяч случаев. При этом, всего двадцать лет назад было около 27 тысяч случаев болезни...

В настоящее время, в Казахстане внедрен комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями. Его финансирование на четыре года составило 35 миллиардов тенге, или около 92 миллионов долларов США.

Так что стоит посмотреть за динамикой развития онкологии в ближайшие годы – возможно, что-то позитивное и произойдет.

Не сильно оптимистично выглядит и статистика по сахарному диабету. Согласно данным Министерства здравоохранения, озвученным в середине ноября прошлого года, с этим диагнозом в стране насчитывается около 380 тысяч пациентов. Причем, как признает сам Минздрав, заболеваемость ежегодно растет. По сравнению с 2019 годом количество больных, вставших на диспансерный учет в Казахстане, выросло более, чем вдвое – с 143 266 до 373 183 человек.

Мало того, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году количество больных только в Казахстане может увеличиться до одного миллиона.

"Данное заболевание неизлечимо, но его вполне можно контролировать", – заявляет главный врач Центра диабета, главный эндокринолог Алматы, президент ОФ "Казахстанское общество по изучению диабета" Жанай Аканов.

Однако, судя по цифрам, взять заболевание под жесткий контроль пока удается не очень. Тем более, что диабет стремительно молодеет. Согласно статистике, в настоящее время на диспансерном учете находится 3 994 ребенка с диагнозом сахарный диабет I типа и 127 детей с диагнозом с диабетом II типа. Около 1500 детей обеспечены инсулиновыми помпами.

Молодеют и другие заболевания. Опять-таки, согласно данным Министерства здравоохранения, у 50% детей Казахстана выявлены заболевания органов пищеварения – гастриты и язвы желудка. Наибольшее число больных выявлено в возрасте одного года и 14–15 лет.

Некоторое время тому назад были опубликованы и данные совместного исследования, проведенного специалистами Казахстанского медицинского университета "ВШОЗ" и Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии, посвященного развитию детской патологии. Согласно этим материалам, "за последние пять лет колебание показателей по болезни органов пищеварения у детей и подростков увеличилось в три раза. Данное заболевание, имеет высокий уровень и составляет 50–65%, что доказывает о неблагополучии профилактики данного заболевания и его лечении. Сделанные нами результаты исследования позволили выявить, что среди подростков и детей идет повышение данного уровня заболеваемости, чем у взрослых. В настоящее время в РК, эпидемиологическая картина по классу и видам болезней органов пищеварения остается неутешительным. Зафиксирован рост уровней общей и первичной заболеваемости болезнями органов пищеварения, у подростков выявлен рост заболеваемости, что требует разработки неотложных мероприятий по их профилактике. Таким образом, настоящее время среди населения РК в частности среди детей и подростков, заболевания органов пищеварения имеют одно из первых мест в составе соматической патологии и выявляются с раннего периода, начиная с детского (дошкольного) возраста, и далее становятся непрерывно-рецидивирующими, тем самым понижая качество жизни всего населения страны…"

Сюда же, наверное, можно добавить и стремительно молодеющее ожирение, которое впоследствии также становится причиной появления ряда хронических заболеваний. Так, по итогам пятого национального исследования, избыточную массу тела имеют более 33% взрослых и 18,6% детей в возрасте до девяти лет. (При этом, ВОЗ дает еще более мрачную статистику, утверждая, что в РК страдает ожирением каждый пятый ребенок). В любом случае, даже если оперировать наиболее "щадящими" данными, будет видно, что эти показатели за последнюю десятилетку увеличились почти вдвое, чему во многом виной неправильное, несбалансированное питание, злоупотребление фастфудами и сахаросодержащими напитками. В общем, тоже не сильно высокое качество жизни…

Пожалуй, основным достижением прошлой программы развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулык" стало снижение заболеваемости туберкулезом на 30,3% (да и то, с оговоркой, что, "несмотря на значительное снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза, снижение заболеваемости более чем на 9% ежегодно, смертности – более чем в 2 раза за 5 лет, среди 18 стран Европейского региона с высоким уровнем распространенности туберкулеза Казахстан занимает 7-е место, а по уровню первичного устойчивого туберкулеза – 2-е"). Кроме того, в актив медики записывают и "удержание распространенности вируса иммунодефицита человека/синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД) на концентрированной стадии".



Мрачноватые перспективы

Однако, вернемся к "избыточной смертности" прошлого года, исчисляемой по усредненным данным порядка 25 тысяч человек.

Вполне очевидно, что помимо самой коронавирусной инфекции на столь резкое увеличение летальных исходов повлияли такие негативные факторы как возросшая нагрузка на систему здравоохранения и дефицит профильных врачей. Сами специалисты в те дни говорили о том, что стихийное перепрофилирование коек значительно ограничило оказание услуг населению с другими заболеваниями, и в итоге из-за большого количества пациентов в больницах и госпиталях стало не хватать мест, а в аптеках – лекарств. Причем, самых разных фармакологических групп.

Подтверждали это и социологические данные. Так, координатор проектов ЦСПИ "Стратегия" Ольга Симакова в ходе своего выступления на заседании аналитической группы "Кипр", посвященном вопросу неравенства казахстанцев в доступе к качественным медицинским услугам, сообщила, что опрос 2020 года показал, что за последний год каждый десятый казахстанец старше 18 лет (11%) столкнулся с ситуацией недоступности медицинских услуг…

Любопытно, что в марте этого года в своем официальном сообщении, адресованном казахстанским СМИ, сотрудники Министерства здравоохранения тоже указали на проблемы связанные с дефицитом лечения для пациентов "традиционными" заболеваниями и доступностью медицинской помощи в целом:

"Избыточная смертность в Казахстане в 2020 году, как и в большинстве стран мира, связана со смертностью от коронавирусной инфекции, а также со смертностью от хронических заболеваний. Одним из факторов, повлиявших на увеличение смертности, являлась возросшая нагрузка на систему здравоохранения, недоступность жизненно важной медицинской помощи в период пика пандемии, а также стрессовая реакция населения во время пандемии…

Во время первой волны коронавируса больницы и республиканские научные центры, оказывающие плановую медицинскую помощь, были частично перепрофилированы в инфекционные и провизорные стационары. Плановую медицинскую помощь были вынуждены приостановить. Однако помощь продолжали получать беременные, больные с онкологическими и другими социально-значимыми заболеваниями…"

Но уже в апреле в ходе отчетной встречи с населением, министр здравоохранения Алексей Цой предпочел более обтекаемую (или даже туманную) формулировку:

"Отмечается рост смертности от болезни сердечно-сосудистой системы на 15%. Все это связано с пандемией коронавируса. Для решения данных проблем нами предприняты беспрецедентные меры".

То есть, это можно было понять и так, что причиной всплеска летальных исходов от болезней сердечно сосудистой системы тоже является непосредственно коронавирус или осложнения от него. А не отсутствие своевременной помощи многим больным.

Помимо самих медиков, к теме избыточной смертности обращались и эксперты-политологи. Например, в апреле нынешнего года политолог Марат Шибутов опубликовал сравнительный анализ статистических данных по избыточной смертности в мире в 2020 году и сравнил их с общими показателями 2019 года. По результатам анализа, выяснилось, что одну из лидирующих позиций среди стран бывшего СССР занял Казахстан, который по этим показателям уступил сомнительную "пальму первенства" Азербайджану и Армении, оказавшись между Кыргызстаном и Таджикистаном.

В своих комментариях к сводной таблице Марат Шибутов напомнил, что рост числа умерших в Армении и Азербайджане был во многом связан с военным конфликтом, в ходе которого обе стороны потеряли по несколько тысяч человек.

– Как видите, здесь мы, несмотря на больший бюджет, наличие медицинской инфраструктуры и квалифицированных врачей, стоим между Кыргызстаном и Таджикистаном. А это значит, что уровень управления у нас хуже, – подчеркивает политолог.

Что же до возможных причин произошедшего, то здесь, по его мнению, во многом повлияло закрытие во время первого локдауна частных клиник, оказывающих первичные медицинские услуги. А все из-за того же экстренного перепрофилирования стационаров, многие остались без плановой медицинской помощи – среди них и онкобольные, и "сердечники", и люди с другими не менее серьезными заболеваниями. Тоже самое касалось и дефицита лекарств. Кроме того, среди причин можно назвать и некорректные прогнозы, а так же достаточно многочисленные случаи коррупционных правонарушений в системе здравоохранения...

Итак, по "избыточной смертности" в прошлом году все более-менее определенно. А как обстоят дела в году нынешнем, когда разработаны все необходимые протоколы лечения самого коронавируса, так и снижена нагрузка на различные профильные стационары?

И здесь статистика остается крайне тревожной. По крайней мере, в первом квартале 2021 года тенденция роста числа летальных исходов продолжилась.

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, в январе-марте 2021 года в стране скончались 36,1 тысяч человек, что почти на пять тысяч граждан больше, чем за первый квартал прошлого года (увеличение на 16%). При этом, каждый четвертый из них погиб из-за болезни сердца или сосудов, каждый десятый скончался из-за рака.

В статистическом сборнике "Естественное движение населения в РК" публикуется разбивка по наиболее частым причинам смертности, которые занимают долю в общем количестве 60%. Так, из общего числа в 36,1 тысяч человек в первом квартале от болезней сердечно-сосудистой системы умерло 9 тысяч граждан (плюс 22% к аналогичному периоду прошлого года). При детализации данных видно, что значительный прирост дали случаи гибели из-за ишемической болезни сердца (+24%) и сосудистого поражения мозга (+13%).

Болезни органов дыхания стоят на втором месте в классификации причин смертности. За первые три месяца из-за этого в Казахстане скончались 3,6 тысяч человек (или 10% от общего количества).

Немалую долю в структуре смертности занимают случаи смерти от злокачественных новообразований (3,4 тысяч умерших или 9,5%).

Кстати, в настоящее время смертность от COVID-19 не фиксируется департаментом социальной и демографической статистики БНС РК отдельной графой, эти случаи в зависимости от вида (уточненный, не уточненный диагноз) входят в статистику инфекционных болезней и заболеваний органов дыхания. Однако, есть данные Минздрава о том, что от непосредственно коронавируса (ПЦР+ и ПРЦ-) в первые четыре месяца 2021 года скончались 1,8 тысяч граждан страны.

В общем, несмотря на отсутствие каких либо форс-мажорных обстоятельств (второй год пандемии короновируса вряд ли можно назвать чем-то неожиданным и экстраординарным) рост числа летальных исходов от "традиционных" заболеваний продолжает расти. Соответственно, как и число самих этих патологий. Как уж это будет согласовываться с концепцией нынешней программы развития здравоохранения, согласно которой к 2025 году надо будет добиться "снижения уровня риска преждевременной смертности от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета до 15,43%", пока не очень ясно.

Зато в программе особо указаны факторы, способные помешать подобному прогрессу. Среди уже имеющихся причин значатся неконкурентоспособная заработная плата медицинских работников государственного сектора здравоохранения, устаревающая инфраструктура медицинских организаций и недостаточная оснащенность медицинской техникой; неоднородный уровень сервиса и качества медицинской помощи и несовершенство информационных технологий.

А в качестве грядущих, потенциальных угроз названы рост бремени неинфекционных заболеваний, пандемии инфекций и их быстрое распространение и дезинформация населения через недостоверные источники, отказ населения от вакцинации. Но самой первой угрозой идущей в списке являются даже не злокозненные вирусы, а "отток высококвалифицированных кадров из страны". То есть, появление таких условий, когда оказывать качественную медицинскую помощь будет попросту некому. И это явно уже тема для отдельного предметного разговора… Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625228340

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