Службу протокола президента Казахстана возглавил Михно

15:22 02.07.2021

Михно Дмитрий назначен начальником Службы протокола Президента Казахстана, сообщает zakon.kz.



Распоряжением главы государства Михно Дмитрий Леонидович назначен начальником Службы протокола Президента Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении Акорды.

До назначения Михно являлся заместителем шефа протокола Президента.



В свою очередь, Мади Атамкулов освобожден от должности шефа протокола Президента.



Касым-Жомарт Токаев также подписал указ, которым Протокол Президента Республики Казахстан переименован в Службу протокола Президента Республики Казахстан.