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|Службу протокола президента Казахстана возглавил Михно
15:22 02.07.2021
Михно Дмитрий назначен начальником Службы протокола Президента Казахстана, сообщает zakon.kz.
Распоряжением главы государства Михно Дмитрий Леонидович назначен начальником Службы протокола Президента Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении Акорды.
До назначения Михно являлся заместителем шефа протокола Президента.
В свою очередь, Мади Атамкулов освобожден от должности шефа протокола Президента.
Касым-Жомарт Токаев также подписал указ, которым Протокол Президента Республики Казахстан переименован в Службу протокола Президента Республики Казахстан.