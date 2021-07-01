В Киргизии введен институт Госсекретаря. Первым стал писатель Абыкеев

15:28 02.07.2021

2 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Президент Кыргызстана назначил госсекретаря



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал сегодня указ о назначении госсекретаря.



Им стал 65-летний Чолпонбек Абыкеев - известный журналист и писатель. Учредитель, основатель и главный редактор газеты на кыргызском языке "Аалам".



Ранее работал заведующим отделом по связям с общественностью администрации президента КР. Возглавлял Государственное архивное агентство.



Входил в состав конституционного совещания под председательством Бекбосуна Борубашова.



Выступает с резкой критикой землячества и трайбализма. Критиковал аксакалов за соглашательскую позицию.



"Аксакалам надо быть образцом для молодежи и придерживать ее. Среди молодежи много отличных джигитов-трудяг. Они не нуждаются в землячестве, трайбализме. Если такие лучшие выдающиеся джигиты заметят землячество, трайбализм, то там же на месте должны уничтожить это. Недуг землячества, трайбализма в первую очередь наносит ущерб простому народу, общество страдает. Мы оставим будущим поколениям плохое наследство", - говорил Чолпонбек Абыкеев.