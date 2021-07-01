Умер Народный цыганский артист СССР Николай Сличенко

16:14 02.07.2021

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко скончался на 87 году жизни, сообщает zakon.kz.



Николай Алексеевич родился 27 декабря 1934 года в Белгороде.



Его уникальный характер выстрадан судьбой, с детства потребовавшей от мальчика мужественных действий. Когда началась война, Коле шел седьмой год. Вскоре погиб отец, расстрелянный фашистами. После войны мальчика отправили в цыганский колхоз, где он работал наравне со взрослыми. Его пение и танцы вызывали одобрение односельчан, которые рассказывали ему о существовании в Москве театра "Ромэн". Коля обрел мечту поехать в столицу в театр "Ромэн", где талантливого 16-летнего паренька приняли во вспомогательный состав цыганского театра, - говорится в сообщении на сайте театра "Ромэн".

Исполнение первых ролей привлекло пристальное внимание зрителей, прессы и театральной общественности.



В творческой биографии Николая Алексеевича множество ярких актерских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Выдающиеся режиссерские работы, которые подняли "Цыганский театр "Ромэн" на новую ступень. Есть у таланта удивительная особенность – многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко, - отмечено в публикации.