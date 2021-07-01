В Ташкенте возвращают распределительные центры для пациентов с COVID-19

19:05 02.07.2021

В Ташкенте возобновляют работу распределительные центры в спорткомплексах "Ëшлик" и "Универсал", а также в "Узэкспоцентре", предназначенные для пациентов с коронавирусом. Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев поручил открыть центры до понедельника. Президент впервые за несколько месяцев провел совещание в дистанционном формате.



В Ташкенте вновь открываются распределительные центры для больных коронавирусом, расположенные на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр", а также в спортивных комплексах "Универсал" и "Ëшлик". Об этом поздно вечером 1 июля сообщил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, передает пресс-служба столичной администрации.



Джахонгир Артыкходжаев посетил спортивно-оздоровительный комплекс "Ëшлик" (находится на балансе Службы госбезопасности), где с 00:00 2 июля откроется распределительный центр для приема и оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус



В центре предусмотрено 504 койко-места, в том числе 60 койко-мест в реанимации.



Хоким также поручил в ночь на 3 июля открыть распределительный центр на базе спортивного комплекса "Универсал" на 770 мест. Здесь до этого гимнастки Узбекистана готовились к Олимпийским играм. Об этом 27 июня сообщала тренер сборной по художественной гимнастике в групповых упражнениях Екатерина Пирожкова.



Джахонгир Артыкходжаев также поручил в понедельник возобновить работу распределительного центра на 700 мест на базе выставочного комплекса "Узэкспоцентр".



В сумме должен быть сформирован резерв мест почти для 2000 пациентов.



В четверг президент Шавкат Мирзиеев провел совещание, которое впервые за несколько месяцев прошло в дистанционном формате. В этот же день Агентство по противодействию коррупции организовала пресс-конференцию с журналистами через платформу Zoom, сообщает корреспондент "Газеты.uz".



Распределительные центры для пациентов с COVID-19 закрылись в начале декабря. Тогда из-за снижения уровня заболеваемости к привычному режиму работы вернулись Научно-исследовательский институт вирусологии и клиника НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, а также клиническая больница скорой помощи, перинатальный центр и инфекционная больница №3 в Ташкенте.



"Газета.uz" 21 июня писала, что менее чем за две недели ежедневный прирост выявляемых случаев коронавируса в Узбекистане вырос в более чем в 2 раза - с 199 до 427 случаев в день (статистика на 30 июня - 476 случаев). В Зангиатинской инфекционной больнице сообщили о росте числа обращений в 2 раза и госпитализаций пациентов в 1,5 раза.



24 июня в Мининноваций подтвердили, что в Узбекистане выявлен штамм коронавируса "дельта", считающийся наиболее заразным и опасным.



На фоне распространения коронавируса с 28 июня были усилены карантинные ограничения. При этом проведение массовых мероприятий без соблюдения этих ограничений продолжается, а в общественном транспорте соблюдать их просто невозможно.