 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Корона для Путина слишком тяжела, - С.Шелин
08:53 03.07.2021

Корона для Путина слишком тяжела
Главе государства советовали сплотить нацию перед лицом бедствия. Он попробовал - и не смог.

Президент отказывается нести ответственность за эпидемию COVID-19.

К "Прямой линии с Владимиром Путиным" можно отнестись двояко. Как к старомодной телепрограмме, которая к концу второго десятилетия своего существования проводится по инерции и претендует только на поддержание невысокого, но стабильного рейтинга. И как к поводу обратиться к стране - рассказать, что будет предпринято в этот тяжелый час.

В предыдущие день–два Путин устраивал срочные совещания с приближенными и просто знающими людьми. И некоторые из них, видимо, сказали, что бывают моменты, когда автократ просто обязан взять ответственность на себя. Отойти в сторону он не может уже в силу самого своего статуса.

Однако вождь совершил невозможное. Формально говоря, он последовал советам и уделил ковиду первые 25 минут из тех 220-ти, которые заняло мероприятие. Но по существу с первой до последней минуты это была все та же ненужная "прямая линия", только еще слабее и скучнее обычной.

Возможно, наконец принесли плоды усилия по воспрепятствованию всему, что работает, - ведь именно об этом любой наш новый закон и почти каждое очередное начальственное действие. Ничто не фунционировало нормально. Техническая сторона передачи подкачала как никогда. Просители выпадали из кадра. Звук исчезал. Унылые необаятельные ведущие дергались в креслах или бродили по студии как сонные мухи.

Разбирать 195 минут "нековидной" части шоу нет причин еще и потому, что в них не содержалось абсолютно ничего. Государственные телекомментаторы по долгу службы размышляют над тайным смыслом путинского утверждения, будто потопление британского эсминца не повлекло бы мировой войны, или его слов о поисках преемника и видах на отставку. А я от этой обязанности свободен и не ищу там, где не прятали. Это то, что старые интеллигенты называли "нечто в перьях" - многозначительное, но лишенное всякого смысла.

Путин не воспользовался даже возможностью поагитировать за "ЕР", а только заметил, что ценит ее за то, что она не боится быть непопулярной. И даже уходящую Госдуму похвалил лишь за отвагу перед лицом ковида. Ведь, несмотря на опасность заразиться, депутаты (а от себя мы добавим: лишь некоторые из них) являлись в зал, чтобы нажать на кнопки, благодаря чему управление страной не было потеряно. Кстати, думцы - единственная группа граждан, которая удостоилась похвалы вождя за борьбу с эпидемией. Поняли, кто нас спас?

Если рассуждать нормальным образом, то глава государства, наделенный неограниченной властью, должен был бы сейчас объяснить причины страшных неудач, назвать виновных, покаяться за ошибки. И объяснить нации, что он теперь предпримет: как быстро и с какой степенью обязательности проведет вакцинацию; выдаст ли принужденным к прививанию медицинские страховки; откроет ли страну для иностранных вакцин; станет ли вводить карантинные ограничения - и если да, то в каких случаях; будет ли из казны вознаграждать за потерянные доходы и зарплаты; и конечно, что будет немедленно сделано для врачей и медучреждений.

Все это можно было объявить безо всяких "линий", а можно и через "линию" - в виде ответов на заранее заготовленные вопросы. Люди не стали бы придираться.

Вместо этого глава России сформулировал всего одно конкретное сообщение: что он привился "Спутником", а не "ЭпиВакКороной". Все прочие его "ковидные" высказывания являются лишь формулами ухода от ответственности.

Принудительная вакцинация в России подрывает доверие к власти?
Он против обязательной вакцинации. Но вовсе не против, если ее организуют начальники на местах. Даже напомнил о давнем законе, который им это позволяет. Закон и правда есть. Но удобно ли перекладывать такое судьбоносное решение на чиновников исполнительного звена? Вождь считает, что удобно. В случае чего на них можно будет свалить и вину. А то, что на пике эпидемии это вгоняет машину управления в растерянность, - вопрос второстепенный.

Он также против локдаунов. Но не обещает, что их не будет. Вот ведите себя хорошо, и их не понадобится вводить. А если что пойдет не так, то не обижайтесь - найдем кого-нибудь, кто их вам объявит.

Что же касается медстраховок для тех, кого прививают обязательным порядком, то среди двух миллионов вопросов, поступивших от народа, о них нет ни одного - это ведь деньги, а их на пустяки решено не тратить. И конечно же, не пришло ни одной просьбы ввезти всякие пфайзеры и модерны - у нас тоже есть Биг Фарма, и уж она себя от конкурентов защитит.

Державец полумира, всегда такой брутальный, запросто принимает роль доброго советчика и сентиментального воспоминателя. Тому, кто хочет понять, есть ли у него противопоказания к вакцинации, тоном знатока рекомендует обращаться к медикам, которые "вас ведут как своего пациента", а не в прививочные пункты, ведь в них "работают медсестры и так далее". И, конечно, вздыхает о безвозвратной советской дисциплине: "Я жил в простой рабочей семье. У меня родители были рабочими. Кто их там спрашивал? И меня никто не спрашивал. В очередь выстроили в медкабинет: пам-пам-пам, всем сделали, все, до свидания. Но зато стабильная была ситуация с точки зрения борьбы с инфекциями…"

Это вовсе не приказы и не деловые ориентиры. Глава государства подает их лишь в качестве необязательных рассуждений - и именно поэтому без проблем берет обратно. Сообщает, например, что 10% привитых потом заболевают - видимо, имея в виду, что вероятность заразиться у них раз в 10 ниже. А чуть позже, со ссылкой на вице-премьера Голикову, ему говорят, что не 10%, а 2,5%, и вождь сразу соглашается: "Спасибо Татьяне Алексеевне. Она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально. Она знает, о чем говорит".

Российские власти все глубже вязнут в ковидных провалах
Прав в этом заочном споре как раз Путин. Но ключевые слова тут о другом: главной сегодняшней бедой, коронавирусом, "ежедневно и профессионально" занимается не глава государства, а чиновница, стоящая на две ступени ниже премьер-министра.

Перекладывание на нее обязанности "знать, о чем говорит" - это не самоуничижение. Это продолжающийся отказ нести ответственность. Путин, видимо, раз и навсегда решил для себя, что "корона" слишком тяжела для него.

Признаюсь, не догадывался, что наша система может такое выдержать. Но смогла. "Линии" нет конца.

Сергей Шелин

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625291580
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