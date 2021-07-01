Добыла - не была. Участники ОПЕК+ не договорились из-за позиции ОАЭ, - "Къ"

09:04 03.07.2021

Газета "Коммерсантъ" №114 от 03.07.2021, стр. 1

Участники соглашения о регулировании добычи нефти ОПЕК+, похоже, смогли договориться об увеличении производства на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно до конца года. В то же время даже после трех дней обсуждений стороны так и не смогли решить вопрос о продлении сделки после апреля 2022 года: против этого выступили ОАЭ, которые требовали для себя пересмотра базы расчета снижения добычи. На рынке считают, что, если страны пойдут навстречу требованиям Абу-Даби, это может стать поводом для требований об изменении условий и от других участников.



Министры энергетики стран ОПЕК+ на момент сдачи номера в печать так и не смогли официально объявить об условиях сокращения добычи нефти на второе полугодие 2021 года и продлении сделки после апреля 2022 года. Обсуждение новых условий на этот раз заняло несколько дней. Сначала мониторинговый комитет по сделке, в который входят восемь стран, был перенесен с 30 июня на сутки, но 1 июля окончательное решение также не было принято, хотя по итогам заседания комитета казалось, что участники сделки достигли договоренности, рекомендовав план смягчения ограничений на 2021 год с равномерным ежемесячным увеличением добычи. Но затем переговоры были снова перенесены - на 2 июля.



По данным источников "Ъ", знакомых с ходом переговоров, скорее всего, наращивание производства на 2 млн б/с, то есть на 400 тыс. б/с ежемесячно до конца года, будет утверждено с учетом ожиданий повышения спроса на нефть.

Но второй вопрос повестки - о продлении до конца следующего года действия соглашения, видимо, так и останется нерешенным. Сейчас его срок утвержден до апреля 2022 года. На конец вечера пятницы выработать единогласную позицию не удалось, так как против пролонгации выступили ОАЭ. По мнению страны, о продлении сделки говорить пока рано. По данным Reuters, остальные страны ОПЕК+, кроме ОАЭ, договорились смягчить ограничения и продлить их до конца 2022 года.



Ранее на уровне мониторингового комитета страна два дня блокировала и утверждение нового плана ОПЕК+ по сокращению добычи требованием изменить для себя базу расчета снижения добычи (3,8 млн б/с вместо 3,168 млн б/с). Страны-участницы имеют право на подобное изменение, так как после каждого принятого решения ОПЕК+ фактически подписывает новое соглашение.



Аналогичная ситуация сложилась в апреле 2020 года, когда решение о сокращении добычи на 10 млн б/с застопорилось из-за позиции Мексики, которая угрожала выходом из альянса, если ей придется сокращать добычу на 400 тыс. б/с, как предполагало финальное соглашение.



Тогда эту квоту, которая была снижена до 300 тыс. б/с, взяли на себя США, а Мексике замораживать производство не пришлось. И в итоге с мая прошлого года страны ОПЕК+ сокращали добычу только на 9,7 млн б/с. С тех пор квота снизилась до 5,7 млн б/с: последний раз альянс согласовал сокращение 2 млн б/с в мае-июле.



Текущие договоренности действуют до апреля следующего года. Источник "Ъ" на рынке отмечает, что ничего критичного в этом нет и у стран ОПЕК+ еще есть время договориться о продлении сделки позже, в то время как на фоне роста спроса и цен на нефть увеличение добычи для многих производителей было принципиальным.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко предполагает, что участники соглашения могут пойти на уступки ОАЭ, как это было в прошлом апреле в отношении Мексики. "Но это создало бы опасный прецедент - другие страны также могли бы попытаться откалибровать сделку так, как им выгодно. Большинство стран заинтересовано в том, чтобы альянс сохранился, поэтому вероятность достижения консенсуса по-прежнему велика",- отметил он "Интерфаксу". По его мнению, добычу нужно наращивать, чтобы избежать роста дефицита на рынке и чрезмерного сокращения товарных запасов. Если оставить сейчас все как есть, рынок может сильно перегреться, цены могут вырасти выше $80, но такой рост не будет подкреплен фундаментальными факторами, отмечает он.



Ольга Мордюшенко