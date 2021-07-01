Vesti.kg: Зачем Киргизии туркменские ведра и чипсы?!

09:07 03.07.2021

29 июня, в Бишкек прибыла первая партия груза из Ашхабада. Об этом сообщила пресс-служба аппарата президента.



Полный список туркменской "гумпомощи" публикуют Vesti.kg:



- 18 тонн сантехнических товаров (трубы разных диаметров - пластиковые, керамический санфаянс, пластиковые изделия, в том числе столы, стулья, ведра и др.);

- 10 тонн помидоров;

- 6 тонн моркови;

- 2 тонны кондитерской продукции (различные кондитерские изделия из кукурузы, в том числе чипсы);

- образцы тканей;

- нефтехимия (гранулы полипропилена, полиэтилена и др.).



Как сообщалось ранее, 27 июня 2021 года, в ходе визита в Туркменистан делегации Киргизии во главе с президентом Садыром Жапаровым был подписан ряд двусторонних соглашений, в том числе, программа экономического сотрудничества.



Также в ходе работы туркмено-киргизского экономического форума были заключены контракты в сфере торговли, совместных предприятий и ряд других соглашений на общую сумму более 21 млн долларов и принято решение о сотрудничаестве в области производства одежды и обуви, инвестиционной деятельности и импортно-экспортных операций между предпринимателями двух стран, сообщают Vesti.kg.



Перечень, а главное стоимость полученных из Туркменистана товаров жителей Киргизии не только не обрадовали, но даже возмутили. Пользователи социальных сетей задают вопросы: "Почему делегация во главе с президентом Садыром Жапаровым согласилась принять это? Даже ведра и чипсы! У нас всего этого нет что ли?"



"В общем, - делают вывод Vesti.kg, - внешняя политика идет не в том направлении, куда надо. Так нельзя работать".