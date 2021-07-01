|11:55 Талибы захватили еще один уезд (Калдар) вблизи границы с Узбекистаном
11:53 "Желтые жилеты" полиняли: почему массовый протест французов сошел на нет
11:50 Кому достались $8 млрд, которые Мирзияев потратил на борьбу с пандемией
11:49 Закрыт "университет КазМУНО". Выпускавший не врачей, а... муно
11:48 Ташкентский имам, наставлявший как "правильно" бить женщин, пытается стать "экспертом" в области мирового искусства
11:44 Китай вооружается без оглядки. России придется приспособиться к новым технологиям Поднебесной, - "НГ"
11:41 США хотят отступить из Афганистана в Среднюю Азию, - "Взгляд"
09:53 Скончался кыргызстанский историк профессор Ташманбет Кененсариев
09:13 Киргизия послала новых послов: Тотуяева в Пакистан и Омуралиева - в Израиль
09:07 Vesti.kg: Зачем Киргизии туркменские ведра и чипсы?!
09:04 Добыла - не была. Участники ОПЕК+ не договорились из-за позиции ОАЭ, - "Къ"
08:53 Корона для Путина слишком тяжела, - С.Шелин
08:21 Компартия Китая вернулась к основам, - Дм.Бавырин
00:11 США попросили Казахстан, Узбекистан и Таджикистан приютить 9 тысяч "мирных" афганцев
|21:52 Экологическая катастрофа у берегов Шри-Ланки: на скамье подсудимых российский капитан
20:53 Американский грузовой Boeing-737 приводнился на дно Тихого океана у Гавайев
19:05 В Ташкенте возвращают распределительные центры для пациентов с COVID-19
16:14 Умер Народный цыганский артист СССР Николай Сличенко
15:28 В Киргизии введен институт Госсекретаря. Первым стал писатель Абыкеев
15:22 Службу протокола президента Казахстана возглавил Михно
15:19 Неутешительный диагноз. Казахстан весь разболелся, - Е.Косенко
11:45 Прощай, Америка! Китай начал строить 119 шахто-пусковых установок новейших МБР
11:30 День зависимости: Украина передала судебную власть под контроль Запада, - И.Кармазин
11:29 Эрдоган настойчиво строит Великий Туран, - "СП"
11:23 Экс-шеф протокола КазПреза Атамкулов (брат министра) уезжает послом в Сербию
11:02 Ливия – терра инкогнита, - А.Веселов
10:52 Срубленную и сваренную киргизами голову хана Кенесары найдут и вернут в Казахстан. РусБаши пообещал Елбасы
10:41 КазКартошка. "Второй хлеб" стал золотым, - А.Бектенова
10:32 Сталинградский проспект. У России - множество угроз, внутренних и внешних, - А.Проханов
10:21 Кузница либер-кадров РФ обезглавлена. Уволен глава ВШЭ Кузьминов (муж Набиуллиной)
10:10 Ну ты и Скотт... КырВласти обвинили "Centerra Gold" в убийстве "Лысого" и "Давыдова"
09:55 Андижанский хоким Абдурахманов отрицает ханскую пышность свадьбы своей дочери
09:45 В Туркмении новый глава МВД - Овездурды Ходжаниязов
08:45 Елбасы мемуарит. Как он героически создал границы современного Казахстана
08:32 Китайская модель вдохновляет страны, где нет демократии, - В.Скосырев
08:23 Пока Москва бездействует, Анкара усиливает влияние в Центральной Азии, - В.Панфилова
07:41 Скончался собиратель кыргызских песен, народный артист Кыргызстана Балбай Алагушов
07:33 Великая сушь. В Северном Казахстане массово режут скот
00:44 "Почти союз": что мешает России и Китаю сблизиться еще больше, - В.Кулагин
00:36 За все сто: чего добились Китай и Компартия и что дальше, - Н.Портякова
00:31 Казненный в Бухаре. Судьба полковника Стоддарта как жертвы британской самонадеянности, - П.Густерин
00:28 Вторая Афганская: поможет ли Россия Таджикистану, - М.Ходаренок
00:17 Турция строит новую Османскую империю, - Дм.Плотников
00:13 "Либо сменить партию, либо слиться с Россией": что молодые китайцы говорят о Компартии
00:05 Studio 54 и юность Трампа. Как развращалась Америка (история)
00:02 Арабо-израильский конфликт: история противостояния
|Киргизия послала новых послов: Тотуяева в Пакистан и Омуралиева - в Израиль
09:13 03.07.2021
3 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Президент назначил новых послов Кыргызстана в Пакистане и Израиле
Президент Садыр Жапаров назначил новых послов в Пакистане и Израиле. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
По ее данным, Кубанычбек Омуралиев назначен послом в Израиле (по совместительству). Он также является послом Кыргызстана в Турции.
В Пакистане дипмиссию возглавил Уланбек Тотуяев. Его предшественник Эрик Бейшембиев освобожден от должности.