Киргизия послала новых послов: Тотуяева в Пакистан и Омуралиева - в Израиль

09:13 03.07.2021

3 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Президент назначил новых послов Кыргызстана в Пакистане и Израиле



Президент Садыр Жапаров назначил новых послов в Пакистане и Израиле. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



По ее данным, Кубанычбек Омуралиев назначен послом в Израиле (по совместительству). Он также является послом Кыргызстана в Турции.



В Пакистане дипмиссию возглавил Уланбек Тотуяев. Его предшественник Эрик Бейшембиев освобожден от должности.