 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ташкентский имам, наставлявший как "правильно" бить женщин, пытается стать "экспертом" в области мирового искусства
11:48 03.07.2021

Пятница, 02 Июля 2021

Позиционирующий себя компетентным специалистом по религиозным вопросам проповедник ташкентской мечети Аброр Абдуазимов (в Сети он больше известен как "блогер" и "общественный деятель" Аброр Мухтор Али, он наставник по "правильному" битью женщин, на днях отметился в новом скандале.

Видеозапись почти часовой продолжительности с участием группы религиозных "знатоков" искусства во главе с "экспертом" по мировым ценностям Мухтором Али, торжественно шествующих 27 июня по ташкентским книжным лавкам (щедро раздавая советы и указывая на "недостатки" общепризнанных культурных достояний), спустя пару дней стала "вирусной".

"Изображения голых людей на картинах Леонардо Да Винчи и Рембрандта, которые называют некоторые искусством, негативно влияют на традиционные ценности нации" - таков оказался вердикт новоиспеченного "специалиста".

Однако, по его словам, еще не все потеряно - "проблемы решаемы", и он готов трудиться на этой ниве не покладая рук.

"Талибан создает свой филиал в Узбекистане на базе Центра "исламской" цивилизации при президенте РУз. Филиал, который возглавит А. М. Али, начнет инспекцию книгоиздательства, теле- и радиовещания, системы образования и музейного дела страны, рассмотрит перспективы преобразования махаллинских комитетов в шариатские товарищеские суды", - обрисовал сегодняшнюю ситуацию вокруг происходящего абсурда научный сотрудник лондонской Школы восточных и африканских исследований (SOAS) Алишер Ильхамов. Судя по общей тенденции, автор не так уж и далек от истины.

Комментарий Алишера Ильхамова

В последний день июня, Ильхамов еще более подробно прошелся по намерениям фанатиков-боговеров, посетивших книжный магазин [в Ташкенте]:

"Во время визита небезызвестный "Ибн Али" (известный своими экстремистскими взглядами) произнес короткую речь о том, какими должны и не должны быть книги для узбекского читателя. В ряде книг имеются проблемы, заявил он, например, о репродукциях картин Леонардо да Винчи или Рембранта, "которые кто-то почему-то считает искусством" (о заблудшие!) и даже изображения обнаженных фигур (ну, это вааще!). Мы над решением этих проблем будем работать, заверил он, успокоив взволновавшуюся публику.

А за спиной у него стояли в почтении, потупив глазки, молодые парни. Видимо, будущие штурмовики, которые помогут "Ибн Али" приучить узбекский народ читать "правильные книжки".

По сути, его взгляды мало отличаются от взглядов Талибан (экстремистско-террористические формирования из радикальных религиозников - ред.), так что, если движение, которое Али по заказу властей культивирует, наберет в скором времени силу, то к моменту прихода [движения] Талибан к власти в соседнем Афганистане Узбекистан будет готов отрапортовать: "К Вашему пришествию, дорогие братья, готовы! Ждем от Вас ЦУ".

"Ибн Али" - вымышленное имя, своего рода псевдоним. которым я наградил Аброра Мухтара Али. Это он высказался на видео (в компании с неким другим под стать себе духовным деятелем по имении "Шукурулло") о недопустимости репродукций искусства в книгах для узбекского читателя. Я его назвал "талибом", поскольку его риторика мало чем отличается от них", - пояснил нашему изданию Ильхамов, не на шутку встревоженный (как и большинство мыслящих граждан республики) нештатными событиями.

Комментарий Алишера Ильхамова

Негодуют по поводу неоднозначного "похода в книжный магазин" и многочисленные пользователи соцсетей и мессенджеров, эмоционально называя происходящее в целом "фашизмом, рядящимся под религию".

"Книжные магазины - это только начало. Потом будут женщин на улице заставлять лицо закрывать";

"Очередной шаг в средневековье, но этот шаг гораздо опаснее";

"Смешно... ему еще судить работы Рембрандта, Леонардо да Винчи. Не факт, что он о них не узнал за день до этого";

"Марионетка в руках серого кардинала он и не более";

"И я смотрю часы там у одного на руке. А зачем они ему? Их тоже изобрел человек, обладающий умом и творческим подходом. Пусть по звездам определяет время, как раз ему это и к лицу по его интеллекту";

"Думаю, властям надо перестать заигрывать с такими особями, что-то это набирает масштаб. Куда катится Узбекистан? И этих невежд встречают, как почетных граждан. И прислушиваются к их мнению. (…) Сейчас идиоты в моде, что ли?";

"Вопрос: "А как на все это реагирует наше руководство?" Ответ: "Руководство наводит справки, кто такой Леонардо да Винчи";

"Гитлер тоже начинал с того, что запрещал не угодные Третьему Рейху книги";

"А действительно в какую пропасть мракобесия и тупизма падает наша страна? Кто-нибудь остановит эту антипропаганду мирового искусства - музыки, живописи, балета, театра?";

"Строят из себя главных цензоров. Сами хоть одну книгу прочитали в жизни, кроме религиозной? Уровень мышления ниже плинтуса. Позорище";

"Кто эти лица, дал их уполномочил давать рекомендации всему Узбекистану и проводить проверки? Что понуждает их делать то, на что они не имеют права? Изображают из себя "генеральную инспекцию";

"Мракобесы, на чьих ушах - Apple, в руках - Iphone";

"Один вопрос не дает мне покоя: допустим, я не читал книгу "ЛГБТ-шника" Харари (Юваль Ной Харари, израильский автор нашумевшей книги "Sapiens. Краткая история человечества" - ред.), но можно ли использовать Iphone и наушники, выпущенные [таким же] "ЛГБТ-шником" Тимом Куком (генеральным директором Apple)?";

"Средневековая дикость! Запреты на европейское искусство всегда кончались одним - убей неверного. Так было всего 150 лет назад в Узбекистане, куда без охранной грамоты Кокандского, Бухарского или еще какого-либо восточного царька вход был сопряжен со смертельной опасностью. Подобные опусы лжеучителей категорически нельзя допускать к публикации, это может привести к непредсказуемым последствиям";

"Такими взглядами скоро закроют "Бенькова" (популярное со времен Союза художественное училище имени известного художника Павла Бенькова в Ташкенте - ред.) и Институт искусств".

И в заключение еще одна умная мысль, высказанная интеллектуально развитым молодым человеком из Узбекистана, о воздействии шедевров мирового искусства на умы и сердца: "Глядя на эту картину, я вижу исключительно Данаю Рембрандта, а не что-то другое). Причина проста: я хорошо учился в школе (…); я никогда не буду возбуждаться, глядя на произведение искусства; моя ориентация-гетеросапиосексуалы (это значит, что я люблю умных девушек)".

Выводы делает каждый индивидуально. Но не зря Иммануил Кант заметил в свое время: "Один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой - отражающиеся звезды".

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Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625302080
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