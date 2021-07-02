Кому достались $8 млрд, которые Мирзияев потратил на борьбу с пандемией

11:50 03.07.2021 РАССЛЕДОВАНИЕ "ОЗОДЛИКА": "КОМУ ДОСТАЛИСЬ 8 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ, КОТОРЫЕ МИРЗИЯЕВ ПОТРАТИЛ НА БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ"



Пятница, 02 Июля 2021



Радио "Озодлик" опубликовало расследование, проведенное вместе с профессором криминологии британского университета Ulster Кристианом Ласслеттом, в котором продемонстрировало, как представители правительства Узбекистана во время борьбы с ковидом, выступая словно объединенная преступная группа, передавали выгодный подряд - строительство карантинного центра - доверенному лицу президента Мирзиеева, а затем повышали на него цену, чтобы максимально нажиться за государственный счет. Предлагаем вашему вниманию полный текст этой статьи.



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(Бизнес в пандемию: Куда ушли 80 трлн (или $8 млрд), о которых говорил Мирзияев?)



- Если бы не пандемия, у нас было бы еще больше возможностей. На борьбу с коронавирусом мы потратили 80 трлн сумов. Но я не жалею об этих деньгах, поскольку мы максимально сберегли наших людей.



Об этом Шавкат Мирзияев заявил 2 июня на совещании в Сурхандарье.



80 триллионов сумов - это 40 процентов от общей суммы расходов государственного бюджета Узбекистана в 2020 году и более 12 процентов ВВП страны.



Для полного представления картины - на эти деньги можно купить образцовые дома для примерно 700 тысяч малообеспеченных семей или же построить 90 тысяч современных сельских школ.



Более того, эти средства, как говорил исходя из бюджетных параметров в начале этого года сам президент Мирзияев, в четыре раза превышают денежные средства, выделенные на систему здравоохранения страны в 2021 году.



Эти деньги, которые якобы руководство республики потратило на борьбу с пандемией, в 8 раз превышают первичные средства, выделенные самим Мирзияевым в прошлом году.



19 марта 2020 года указом Мирзияева в Узбекистане был создан Антикризисный фонд, в который были направлены 10 триллионов сумов (около 1 миллиарда долларов США) из суммы в 1 миллиард долларов США, полученных в качестве займа из-за рубежа.



В своем выступлении 2 июня Мирзияев не сказал, почему на борьбу с пандемией было потрачено в 8 раз больше ранее заявленной суммы. Кроме того, он не обмолвился ни единым словом о том, откуда пришли и на что были потрачены 80 триллионов сумов или 8 миллиардов долларов США.



Большая часть полученных в займ денег были легализированы постановлениями президента и премьер-министра и попали на счета компаний-монополистов, которыми управляют такие олигархи и высокопоставленные чиновники из близкого окружения Мирзияева, как Ачилбай Раматов, Бахтиер Фазылов и Джахонгир Артыкходжаев. Лакомый кусочек от "ковидного пирога" умудрились ухватить и компании, подчиняющиеся администрации президента.



Это следует из документов, собранных из открытых источников.



Об этом очередное расследование Радио Озодлик.



КАК БОРЬБУ С COVID ПРЕВРАТИЛИ В "ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС"



Вы, наверное, припоминаете весну 2020 года, когда по всему Узбекистану начала распространяться пандемия коронавируса и правительство страны начало один за другим издавать постановления, чтобы обуздать ее.



Именно эти постановления превратили борьбу с COVID в большой и прибыльный бизнес, который начал притягивать к себе как магнит приближенных к власти монополистов.



Цепочка указов и постановлений, связанных с пандемией, начинается с указа Шавката Мирзияева №5969.



Этот указ от 19 марта называется "О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений".



"В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, обеспечения эффективной социальной защиты населения и предотвращения резкого падения доходов населения страны" этим указом при Министерстве финансов был создан Антикризисный фонд.



Фонду были выделены денежные средства в размере 10 триллионов сумов или 1 миллиард долларов США. Правительство, в казне которого не было такой крупной суммы денег, решило взять очередной крупный займ.



Спустя шесть дней после подписания этого указа, 25 марта 2020 года премьер-министр Абдулла Арипов подписал постановление Кабинета Министров за №181. Это постановление с грифом "Для служебного пользования" до сих пор не обнародовано для широкой общественности.



Постановление Абдуллы Арипова за №181 от 25 марта 2020 года помечено грифом "Для служебного пользования"



Постановление о строительстве карантинного центра в Юкоричирчикском (Верхнечирчикском - ред.) районе Ташкентской области вместимостью 20 тысяч мест и специальной больницы на 10 тысяч мест в Зангиате. Источник средств - государственный бюджет, точнее Антикризисный фонд.



Постановлением [кабмина] строительство этих объектов, заказчиком которых являлось государство, без проведения каких-либо тендеров и конкурсов было передано трем ООО.



А это открытое нарушение фундаментальных пунктов закона "О государственных закупках", вступившего в силу постановлением Мирзияева от 9 апреля 2018 года.



Основные принципы закона, обозначенные в его 4-м пункте, требуют "рациональность, экономичность и эффективность использования финансовых средств; открытость и прозрачность; состязательность и объективность; соразмерность; единство и целостность системы государственных закупок; недопустимость коррупции на всех этапах процесса государственных закупок".



Однако Мирзияев одновременно с этим законом, а также секретными и полусекретными указами и постановлениями, подписанными им самим и его премьер-министром, создал пирамиду "исключений", которая идет вразрез с действующим законом.



"ТАШКЕНТСКАЯ ПИРАМИДА"



Эта пирамида в полной мере отражается в постановлении №181.



Согласно первому "исключению", было дано разрешение начать строительство объектов в Юкоричирчикском и Зангиатинском районах до завершения разработки проектно-сметной документации. Это, в свою очередь, позволяет подрядчикам менять по своему усмотрению цены на строительство до его начала и после подписания соглашения.



По второму "исключению", которое было легализировано постановлением Арипова, подрядчикам и субподрядчикам было разрешено без проведения тендерных торгов и конкурса покупать стройматериалы и оборудование у любой организации - на государственные деньги.



В соответствии с третьим "исключением", такие подрядчики и субподрядчики-любимчики освобождены от уплаты различных налогов и таможенных пошлин в отношении строительных материалов и другого необходимого оборудования, ввозимого из-за рубежа.



За последние годы большинство крупных проектов, связанных с государственными закупками, на основе "цепочки исключений" решались путем тайных переговоров и тайных торгов.



ЗАГАДКА: КТО ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ ТЕРРИТОРИИ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ?



Абсолютным победителем торгов, начавшихся с указа президента и продолжившихся постановлением Арипова, как свидетельствуют документы, является мэрия города Ташкента, точнее мэр Джахонгир Артыкходжаев.



Администрации Ташкентской области и города Ташкента, согласно административному территориальному делению Узбекистана, являются двумя разными административными структурами, двумя независимыми территориями и двумя отдельными администрациями. Управляющий Узбекистаном премьер-министр не может не знать об этом.



Однако Арипов без каких-либо объяснений выбрал в качестве генерального заказчика карантинной зоны и специальной ковидной больницы, оба из которых были построены на территории Ташкентской области, не областную администрацию, а унитарное предприятие "Ягона буюртмачи хизмати" мэрии города Ташкента.



(Вы, наверное, догадываетесь кому подчиняющееся мэру Артыкходжаеву данное унитарное предприятие подарило право выступать генеральным проектировщиком, генеральным подрядчиком и субподрядчиком самых крупных объектов. Об этом более детально мы поговорим об этом чуть позже.)



Большой приз в погоне за ковидными-контрактами стоимостью 10 триллионов сумов достался двум, скажем так, основным архитекторам периода правления Мирзияева - Ачилбаю Раматову и Бахтиеру Фазылову.



Постановлением Арипова Раматов и Фазылова поделили между собой в равных долях строительство специализированной больницы на 10 тысяч мест в Зангиатинском районе.



Строительство одной половины объекты поручили АО "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана" - ред.), которым руководит Раматов, вторую половину передали компании Бахтиера Фазылова Enter Engineering, которая после прихода к власти президента Мирзияева прибирала к рукам самые крупные проекты стоимостью более 10 миллиардов долларов.



Этим двум предприятиям не только забесплатно, но и с немыслимыми льготами были переданы 130 гектаров земли в самом ходовом районе Ташкентской области.



Именно Раматов и Фазылов являются основными строителями построенного для президента страны Шавката Мирзияева секретного комплекса Шавазсай, который, по скромным подсчетам источников "Озодлика", обошелся госказне в несколько сотен миллионов долларов…



ТРИ "СОГЛАШЕНИЯ", СОСТАВЛЕННЫЕ СПУСТЯ ДЕНЬ, ЗА ОДИН ДЕНЬ. БЛИЗНЕЦЫ



Если постановление Абдуллы Арипова за №181 вышло 25 марта, то соглашения о строительстве мегасооружений в Зангиатинском и Юкоричирчикском районах под предлогом борьбы с коронавирусом, были подписаны 26 марта.



Это означает, что решение о передаче многомиллиардных проектов определенным лицам было принято еще до подписания Ариповым правительственного постановления, а документ за №181 всего лишь легализация тайных договоренностей между узким кругом лиц во власти.



Детали сделки следующие.



26 марта находящаяся в распоряжении мэра столицы Артыкходжаева инжиниринговая компания "Ягона буюртмачи хизмати" подписала два соглашения на основе постановления №181. Единственным изменением в соглашениях-близнецах стало название генерального подрядчика.



Эти соглашения, нумерованные 242-24д и 243-24д, касались строительства специальной больницы на 1000 мест в Зангиатинском районе.



Одно из них было составлено с ООО "Узтемирйулкурилишмонтаж" в составе АО "Узбекистон темир йуллари".



Компании Раматова было поручено построить первоначальную часть специализированной больницы на 1000 мест, рассчитанной в общей сложности на 10 тысяч мест.



Генеральным проектировщиком проекта выступило ООО "Кишлоккурилишлойиха" ("Сельстройпроект" - ред.). Источник средств - государственный бюджет, точнее Антикризисный фонд.



Первоначальная стоимость строительства фаст-больницы составила 106 483 366 599 сумов или примерно 10 648 336.6599 американских долларов. (Одна койка обошлась государству в 106 483 366 сумов или 10 648 долларов).



В тот же день инжиниринговая компания мэра Ташкента Артыкходжаева "Ягона буюртмачи хизмати" подписывает с зарегистрированной в Сингапуре компанией уроженца Самарканда Бахтиера Фазылова Enter Engireering аналогичное соглашение.



И Фазылову и Раматову передали один и тот же проект - строительство в Зангиатинском районе первоначальной части специализированной больницы на 1000 мест, рассчитанной в общей сложности на 10 тысяч мест. Стоимость проекта аналогичная - 106 483 366 599 сумов.



Льготы, предоставленные государственным заказчиком обоим генеральным подрядчиком, были также одинаковыми - на государство было возложено обязательство выплатить генподрядчикам в течение 10 дней 30 процентов от общей стоимости проекта и выплатить полную сумму денег, необходимых для покупки всех строительных материалов в течение 5 дней. (Это было гарантией того, что обе компании не потратили со своих счетов ни копейки денег на строительство объекта.)



Редакции "Озодлика" не удалось связаться с пресс-службой АО "Узбекистон темир йуллари" и представителями компании Enter Engineering, чтобы получить ответы на вопросы относительно этих соглашений.



"СОГЛАШЕНИЯ", ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ ПОДОРОЖАВШИЕ В ДВА РАЗА



Согласно документам, найденным реакцией "Озодлика" на портале государственных закупок, в оригинал контракта, подписанного с Enter Engineering, были внесены изменения как минимум 10 раз, а в контракт, подписанный с ООО в составе "Узбекистон темир йуллари" - 8 раз, и каждый раз стоимость проекта повышалась.



Не прошло и 10 дней после подписания соглашений, нумерованных 242-24д и 243-24д, как 7 апреля в эти документы начали вносить поправки.



В дополнительном соглашении за №2/304, подписанном между Enter Engineering и УП "Ягона буюртмачи хизмати", стоимость строительства первоначальной части ковидной больницы на 1000 мест повышается в два раза - от 106 483 366 599 сумов до 245 872 135 358 сумов. Другие условия соглашения оставлены без изменений.



Последний дополнительный контракт, выставленный на портал государственных закупок, был подписан 13 ноября. В соглашении за №10/884 стоимость объекта (на 2064 места) завышается до 340 089 451 175 сумов.



Это означает, что средняя стоимость одной койки в специализированном медучреждении, которое Enter Engineering решило построить за счет государственных средств, подорожала практически на 50 процентов от первоначальной стоимости, указанной в соглашении от 26 марта.



(Если в марте месяце стоимость одной койки, возводимой за счет денег налогоплательщиков, была оценена в 106 483 366 сумов или примерно 10 648 долларов США, то спустя восемь месяцев компания Фазылова поднимает ее стоимость до 164 772 020 сумов или примерно 16 778 долларов США).



Ни в дополнительных, ни в других документах не комментируется причина завышения цен на койки.



Между тем второй строитель специализированной больницы в Зангиате - ООО в составе "Узбекистон темир йуллари" решает тоже не отставать от своего конкурента Enter Engineering в погоне за изменением динамики цен.



12 ноября 2020 года в дополнительных соглашениях, подписанных между инжиниринговой компанией мэра столицы Артыкходжаева "Ягона буюртмачи хизмати" и ООО "Узтемирйулкурилишмонтаж", стоимость строительства ковидной спецбольницы повышается до 320 827 215 000 сумов.



На портале государственных закупок не имеется документов, подтверждающих обоснованность этих цен.



ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОФОРМЛЕННАЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА



Проектно-сметная документация относительно строительства специализированной больницы в Зангиате, если всмотреться в дату в заключении официального эксперта, была подписана 29 сентября 2020 года.



К этому времени оба участка инфекционной больницы в Зангиате уже были построены и сданы в эксплуатацию.



В проектно-сметной документации говорится, что являющийся генеральным подрядчиком АО "Узбекистон темир йуллари" 30 июня оценил стоимость 2-го строительного участка на 1000 мест в 286 548 612¸431 сумов ($28166 - ред.).



Так как для увеличения количества коек от 1000 до 2064 в специализированной ковидной больнице были выделены дополнительные средства в размере 53 472 712¸257 сумов ($5256 - ред.), в заключении эксперта стоимость половины инфекционной больницы в Зангиате была оценена в размере 340 021 324¸688 сумов ($33422 - ред.).



ПОД КРЫЛОМ ПРЕЗИДЕНТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА… "ЛЮБАЯ БИЗНЕС ХОРОША"



Перейдем к третьему соглашению, которое было подписано УП "Ягона буюртмачи хизмати" мэрии города Ташкента на основе постановления Абдуллы Арипова от 25 марта 2020 года.



Это соглашение тоже было подписано 26 марта.



Генеральный подрядчик объекта на 20 тысяч места в Юкоричирчикском районе - Prime Tower Group. Генеральный подрядчик - ООО "Обод шаҳар қуриш".



Истинным владельцем этих двух частных компаний, как следует из документов в распоряжении "Озодлика", является сам мэр Артыкходжаев.



Фото. Подпись: ООО "Обод шаҳар қуриш" значится в списке частных компаний, причастных к мэру города Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву.



Источник финансирования строительства - государственный бюджет, точнее Антикризисный фонд.



Первоначальная стоимость проекта составила 194 251 429 955 сумов или примерно 20 миллионов долларов. (Стоимость одной койки в консервном помещении составил 1000 долларов).



Вы, наверное, помните, что выше мы писали о том, что премьер-министр Арипов разрешил начать строительство ковидных объектов еще до завершения проектно-сметной работы. Именно по этой причине стоимость услуг обозначалась как первоначальная.



На основании этого теперь частная компания Артыкходжаева вместе с государственным заказчиком, который подчиняется самому мэру Артыкходжаеву, вступает в перегонки по завышению цен со строителями в Зангиате.



Согласно 7-му соглашению от 24 ноября, стоимость объекта дорожает до 64 054 298 843 сумов ($6,164 миллиона - ред.) и поднимается до 258 305 728 798 сумов ($24,859 миллиона - ред.).



Все документы, связанные со строительством COVID-центра на 20 тысяч мест в Юкоричирчикском районе, в частности, все дополнительные соглашения, подписанные с компаниями Артыкходжаева, не выставлены на портал государственных закупок. В связи с этим редакции "Озодлика" не удалось найти окончательные цифры, касающиеся того, во сколько обошлось строительство этого центра налогоплательщицам и государственному бюджету.



Представители мэрии города Ташкента и причастного к Джахонгиру Артыкходжаеву ООО "Обод шаҳар қуриш" не захотели отвечать на вопросы, возникшие в ходе расследования "Озодлика".



СТРОЙКИ, НАЧАВШИЕСЯ БЕЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И СОГЛАШЕНИЙ



Этот видеорепортаж, подготовленный телеканалом "Узбекистан 24" был выставлен на видеопортал Youtube 26 марта 2020 года. Из этого следует, что материал был снят как минимум за день до этого.



Репортаж посвящен строительству двух крупных объектов, которым посвящено данное расследование "Озодлика". Первый репортаж посвящен строительству карантинного центра на 20 тысяч мест в Юкоричирчикском районе.



В видеоматериале бывший и нынешний заместители Артыкходжаева Шерзод и Даврон Хитоятовы озвучивают всю информацию касательно строительства объекта.



Ученики Артыкходжаева говорят на камеру, что вечером 26 марта будут готовы четыре лота и центр сможет принять по меньшей мере 500 человек.



Исходя из этих цифр можно понять, что на строительство и установку контейнерных будок понадобится 5 дней.



А теперь еще раз взгляните на даты! Постановление Арипова за №181 было подписано 25 марта. Официальное соглашение с генеральным подрядчиком ООО "Обод шахар куриш", который был выбран без проведения тендерных и конкурсных процедур, было подписано 26 марта.



Как свидетельствуют видеоматериалы, до подписания соглашения частные компании Артыкходжаева уже давно завершили часть строительства на земельном участке площадью 57 гектаров!



О чем это свидетельствует? О том, что Джахонгир Артыкходжаев с самого начала был уверен в том, что проект данного строительства будет передан не администрации Ташкентской области, а мэрии города Ташкента, которой он управляет сам, а та, в свою очередь, передаст этот проект частным компаниям самого Артыкходжаева!



Освоении и ведение строительных работ на 57 гектарах земли без наличия какого-либо правительственного постановления, или соответствующих легитимных соглашений означает грубое нарушение действующего законодательства Узбекистана, в частности, открытое нарушение десятка пунктов закона "О государственных закупках".



Согласно действующему Градостроительному кодексу Узбекистана и другим нормам, перед началом строительства того или иного объекта соответствующие инстанции должны одобрить ряд необходимых для этого документов. Стоит отметить, что за последние четыре года власти снесли дома и даже полевые станы тысяч узбекистанцев под предлогом того, что они были построили "без разрешительной документации".



СУБПОДРЯДЧИКИ, КОТОРЫМ УЛЫБНУЛАСЬ УДАЧА...



В открытых источниках нет ни единого документа, показывающего то, какие компании Фазылов, Раматов и Артыкходжаев, назначенные генподрядчиками премьер-министром Ариповым, выбирали себе в качестве субподрядчиков в ходе своих строительных работ, и на каких условиях подписывали с ними соглашения за оказание определенных услуг и покупку стройматериалов.



В постановлении Арипова гарантировано лишь то, что они будут выбраны без проведения тендерных и конкурсных процедур, а также освобождены от уплаты различных налогов и таможенных пошлин. Ни в одном источнике нет списка субподрядчиков, которым улыбнулась удача в период борьбы с пандемией COVID.



По случайности всплыли названия лишь некоторых субподрядчиков, участвовавших в строительстве двух крупных ковидных объектов в Ташкентской области.



Одним из таких субподрядчиков оказалась находящаяся в Казани компания Brigenergo.



Brigenergo, обнародовавшая на своем сайте список осуществленных в 2020 году крупных проектов, сообщила также, что построила в Зангиатинском районе Ташкентской области больницу для ковидных пациентов на 10 тысяч коек.



Из этого следует, что оба генподрядчика данного объекта АО "Узбекистон темир йуллари" и Enter Engineering, либо один из них поручили строительство объекта российской компании Brigenergo.



Это не первый случай, когда от общественности в Узбекистане скрывают партнерство этих трех компаний.



Тайную резиденцию Шавазсай для президента Узбекистана в горах Ахангарана тоже строили "Узбекистон темир йуллари" (заказчик), Enter Engineering (подрядчик) и находящаяся в Казани компания Brigenergo (субподрядчик), которая по каким-то неизвестным причинам осуществляет большинство своих проектов в Узбекистане.



Не стоит идти далеко, чтобы найти компании, которых частные компании Джахонгира Артыкходжаева выбирают себе субподрядчиками при строительстве своих объектов. В данном случае и заказчиком, и генеральным проектировщиком, и генеральным подрядчиком, и в конце концов субподрядчиками выступают компании, имеющие непосредственное отношение к самом Артыходжаеву.



Субподрядчиком, который доставил изготовленные за четыре дня жестяные контейнеры в ковидный центр в Ташобласти, является "Технопарк", учрежденный мэрией города Ташкента, где на самом деле расположены частные компании мэра Артыкходжаева.



МИЛЛИАРДЫ, ПОТРАЧЕННЫЕ ЗА СЧЕТ ГОСДОЛГА



Шавкат Мирзияев не озвучил, какая часть из 8 миллиардов долларов США, потраченных из госказны для борьбы с пандемией коронавируса, была взята в займы.



Согласно отчету Центрального банка Узбекистана за 27 марта 2021 года, объем совокупного внешнего долга Узбекистана по состоянию на 1 января 2021 года составил 33,8 млрд долларов, увеличившись по отношению к началу 2020 года на 37,4% или на 9,2 млрд долларов. Это означает, что на каждого узбекистанца в среднем приходится по 1000 долларов госдолга. Какую сумму денег правительство Мирзияева взяло в качестве госдолга в течение последующих шести месяцев - пока не обнародовано.



Если исходить из того, что в течение 2020 года страна взяла в долг 9,2 миллиарда долларов, то можно предположить, что практически все 8 миллиардов долларов, которые Мирзияев "не жалея" потратил на борьбу с COVID, были взяты из суммы долга.



17 апреля 2020 года на совещании, посвященном вопросам усиления международного сотрудничества в борьбе с пандемией, было сообщено, что Узбекистан получил у Азиатского банка развития, Всемирного банка и Японского агентства международного сотрудничества (JICA) долг в размере 2,7 миллиарда долларов.



Правительство Мирзияева - не единственное правительство, которое столкнулось с обвинениями в коррупции в период пандемии коронавируса. Согласно данным международной организации Transparency International, коронавирус стал причиной процветания коррупции по всему миру.



Генеральная прокуратура Узбекистана обвинила санитарно-эпидемиологические службы в ряде областей страны в присвоении миллионов государственных средств.



Однако эти деньги всего лишь капля в море по сравнению со стоимостью триллионных контрактов, которые без проведения каких-либо тендерных процедур были подарены приближенным к правительству Мирзияева компаниям, которые имеют статус монополистов в государственном и частном секторе.



Данное расследование было подготовлено в сотрудничестве с профессором криминологии британского университета Ulster Кристианом Ласслеттом. Источник - Радио "Озодлик"

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625302200

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