Талибы захватили еще один уезд (Калдар) вблизи границы с Узбекистаном

11:55 03.07.2021

Пятница, 02 Июля 2021



Боевики радикального движения "Талибан" взяли под контроль уезд Калдар (Kaldar district) в провинции Балх на границе с Узбекистаном. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают афганские СМИ.



Они опубликовали фотографию, на которой талибы позируют на фоне одного из государственных учреждений Калдара.



Талибы на фоне административного здания



Примечательно, что двумя днями ранее афганские силовики и проправительственных ополченцев вели бои за этот уезд. Правительственными силами руководил бывший губернатор провинции Балх и один из лидеров таджикской общины Афганистана Атта Мухаммад Нур. Все они позировали на фоне того же самого здания, а министерство обороны поспешило заявить, что район полностью очищен от талибов в результате военной операции под руководством Атты Мохаммада Нура.



Двумя днями ранее



Боевые действия шли и неподалеку от Герата. Сообщается, что в среду большая группа талибов напала на расположенный неподалеку район Гориан, однако их атака была отбита.



Об этом заявил в четверг губернатор Абдул Сабур Гани, добавив, что боевики группы собрались из разных частей западной провинции, чтобы напасть на этот район. Гани сказал, что в нападении приняли участие сотни вооруженных членов Талибана, и 20 из них были убиты в ходе столкновений.



"Террорист-смертник талибов, взорвавший автомобиль, был атакован силами безопасности, прежде чем достиг своей цели", - сказал губернатор.



Местные власти не комментируют возможные жертвы правительственных войск в результате нападения.



В среду афганские силы вернули контроль над районом Шинвари в Парване.



Источники сообщили, что силы безопасности покинули несколько районов, включая Аласайский район в Каписе, Калдарский район в Балхе, Фероз-Нахчирский район в Самангане и Гилянский район в Газни. Но министерство обороны заявило, что в провинцию Газни было отправлено подкрепление для отражения атак талибов, а также что силам безопасности удалось прорвать осаду района Хесарак в провинции Нангархар.



За последние два месяца правительство потеряло контроль над более чем 100 районами страны; однако афганские власти заявили, что за последние несколько дней силы безопасности вернули контроль над десятью районами



По словам представителя афганского спецназа, силы безопасности очистили около 3 км в районах Болаха и Банд-и-Мазар в Пули-Хумри, а также отбили пять блокпостов безопасности, ранее захваченных талибами. Репортер телеканала TOLOnews Шариф Амири, который находится в Баглане, сказал, что талибы покинули некоторые районы, где произошли столкновения с силами безопасности.



За последние недель из 14 районов в провинции Балх девять перешли в руки талибов. Калдар и Чахар Боак пали совсем недавно. Источники сообщили, что "Талибан" представлял угрозу для Мазари-Шарифа, столицы провинции, но силы безопасности и коммандос усилили безопасность, чтобы предотвратить его захват движением "Талибан".



Напомним, что 22 июня вооруженная группа боевиков радикального движения "Талибан" напала на пограничный комиссариат Шерхан-Бандар в афганской провинции Кундуз, на границе с Таджикистаном, и захватила его.



134 военнослужащих правительственных сил Афганистана не смогли оказать сопротивление боевикам и были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь государственную границу и укрыться на территории Таджикистана. Таджикские пограничники из гуманитарных соображений пропустили их, среди афганских военных был один убитый и четыре раненых. По данным Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, общее число афганских военнослужащих, раненых, убитых или взятых в плен талибами на пограничном комиссариате Шерхан-Бандар, достигает 100 человек.



Шерхан-Бандар является важным торгово-перевалочным пунктом между Таджикистаном и Афганистаном, через который проходит таможенный импорт Таджикистана из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран. Этот пограничный пост расположен на границе между районом Пяндж Хатлонской области Таджикистана и районом Имам Сахиб провинции Кундуз в Афганистане. Сама провинция Имам Сахиб захвачена талибами.



Соб. инф.