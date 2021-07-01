Амеры покинули советскую авиабазу Баграм в Афгане

20:24 03.07.2021

Силы Соединенных Штатов и НАТО покинули авиационную базу в афганском городе Баграм (провинция Парван). Об этом в пятницу сообщил представитель Министерства обороны США.



"Все коалиционные силы покинули Баграм", - приводит его слова агентство AFP. Он не уточнил, когда именно произошел вывод войск с этой базы. Он также не сообщил, когда она будет возвращена Вооруженным силам Афганистана.



Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае. Ранее планировалось, что они покинут страну к 11 сентября. В разгар операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.