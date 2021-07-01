Таджикистан пропустил на свою территорию еще 300 солдат раздолбанной афганской армии

20:26 03.07.2021

Свыше 300 афганских военных были вынуждены отступить в Таджикистан после сражения с боевиками из движения "Талибан" (запрещено в России). Таджикские пограничники впустили их на территорию страны. Об этом сообщает агентство "Ховар" со ссылкой на пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.



Согласно информации ведомства, таджикские пограничники "руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства", разрешили афганцам перейти на территорию страны через охраняемый участок между 5-й погранзаставой "Истиклол" и 6-й погранзаставой "Саригор". Представители пресс-центра добавили, что военнослужащие пересекли границу "после ожесточенного сопротивления, в целях сохранения личного состава".