Елбобаизм. Токаев открыл памятник Назарбаеву в Нур-Султане (фото)

00:21 04.07.2021

Президент Казахстана открыл памятник Нурсултану Назарбаеву в столице республики



Монумент расположен на территории недавно открывшегося в Нур-Султане парка



НУР-СУЛТАН, 3 июля. /ТАСС/. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в столице республики. Монумент расположен на территории недавно открывшегося в Нур-Султане парка, сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана.



Токаев отметил исключительный вклад Назарбаева в формирование основ государственности, делимитацию и демаркацию государственной границы, преодоление глобальных кризисов, укрепление международного авторитета страны. "Елбасы (лидер нации) выдвинул множество международных инициатив и вывел нашу страну на передовую глобальной политики. Весь мир знает его как великого политика, историческую личность. Нынешнее и будущее поколение Казахстана должны равняться на великого сына своего народа", - сказал он.



Как подчеркнул президент Казахстана, в условиях опаснейших вызовов и тотальной разрухи тех лет Назарбаев сумел вселить в людей веру в собственные силы и уверенность в завтрашнем дне. "Неустанно вдохновляя народ на масштабные преобразования, он стал олицетворением судьбоносных перемен, масштабных реформ и символом нашей независимости", - заявил Токаев. Он напомнил, что дальновидные инициативы первого президента Казахстана лежат в основе политических и экономических достижений государства.



Это уже не первый памятник в честь Назарбаева, установленный в Казахстане и за рубежом. В июле 2020 года установили монумент Назарбаева в Национальном университете обороны в столице республики. Кроме того, его именем названы столичный аэропорт, несколько учебных заведений, улицы в некоторых городах республики и даже за ее пределами, а также парки и площади. В 2019 году столица республики была переименована из Астаны в Нур-Султан.