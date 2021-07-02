Можно ли заставить мигрантов хорошо себя вести в России?

00:24 04.07.2021 Правительство РФ придумало, как спасти страну от "плохих" приезжих. Всех прибыващих обяжут подписать соглашение о лояльности. Но вряд ли это сработает.



России сейчас не хватает около 5 млн рабочих рук.



Мигранты России очень нужны, мигрантов Россия привечает. Сейчас она, по оценкам экспертов, испытывает 5-миллионный дефицит иностранных рабочих рук - преимущественно на стройках, в системе жилищно-коммунальных услуг, в сельском хозяйстве. То есть речь не идет о, так сказать, интеллектуальной рабочей силе и "импорте мозгов": люди нужны для тяжелой работы и, как показывает практика, не имеющие даже в ней должной квалификации и вкалывающие исключительно для любого заработка.



Но мигранты - это не всегда законопослушные люди, впрочем, как и сами россияне, включая работодателей, обещающих одни условия труда, а на деле предлагающих совершенно другие, причем худшие. Для того, чтобы держать приезжих в определенном правовом русле, в РФ инициировали законопроект в сфере миграции, в рамках которого вводится так называемое "соглашение о лояльности" с правилами пребывания в стране и осуществления в ней трудовой деятельности.



По данным МВД, новый "инструмент" будет использован в качестве меры административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда, выезда, пребывания (проживания) и привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации. А также об установленных ограничениях, запретах и последствиях их несоблюдения.



Подписывая "соглашение о лояльности", мигрант подтверждает свою информированность, в том числе, о последствиях несоблюдения установленных правил и дает согласие не причинять ущерб России.



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Кроме того, иностранным гражданином берется обязательство оплатить расходы, связанные с его возможной высылкой за пределы страны, если им будут нарушены условия соглашения. "Согласно проекту закона, подписание соглашения о лояльности предполагается иностранными гражданами, въезжающими в РФ в визовом порядке, одновременно при подаче заявления о выдаче (оформления) визы на въезд в Россию, в том числе в электронной форме", - поясняет МВД России.



Проект закона предусматривает также при подписании соглашения въезжающими в Российскую Федерацию без визы иностранными гражданами проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации.



Словом, иностранцы, нарушающие законы России, уже не смогут уйти от ответственности при нарушении законов принимающей страны, ссылаясь на их незнание. Но тут возникает вопрос: а все ли мигранты, часто не владеющие в достаточной степени даже разговорным русским языком, во-первых, сумеют прочитать соглашение, во-вторых, прочитав, понять его.



В-третьих, такие максимы, как не укради, не убей, не изнасилуй, не мочись на улице, не бей стекла, заплати за товар, услугу и т. д., - общеприняты во всех странах. Они в обещаниях "лояльности" не нуждаются - для этого существует правовая система, наказывающая за нарушения, будь ты мигрант или коренной москвич в энном колене. И вообще, что подпадает под понятие "не лояльности" к России? Переход улицы в неположенном месте, спор с работодателем, неуместный комплимент женщине или еще что-то в этом роде? В общем, под "не лояльность" может подпасть все что угодно, и тем, кто умеет себя прилично вести, это соглашение ничего не дает. А тот, кто не настроен на нормальное поведение, того никакая бумажка не сдержит, и толку от нее не будет.



Так что соглашение останется на уровне формальной, а не реально превентивной меры. Возможно, в редких случаях - инструментом морального воздействия, но и не исключено - основанием для избыточного наказания. А также стимулирующим средством для жалоб той части россиян на инородцев на почве раздражения, что "они не такие как мы" - будь то в быту или внешне. На данном этапе плюсом соглашения видится лишь то, что российскому государству не придется самому тратиться на выдворение "гостя", нарушившего его законы.



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Словом, за дефицитных трудовых мигрантов взялись, но вопрос в том, с того ли боку. Ведь по-прежнему отсутствует строгий контроль их проживания по месту регистрации, но присутствует практика нелегального трудоустройства, без соответствующего патента, более чем устраивающая работодателя, скрывающего налоги от государства. Это означает, что строгий подход к соблюдению законов РФ следует начинать именно с российских работодателей. Им, среди прочего, недурно было бы привлекать к работе не каждого, желающего заработать, а подготовленную рабсилу.



Непременным условием для трудоустройства должен стать и обязательный контроль за здоровьем мигрантов со стороны государства - это защитит его население от распространения опасных заразных болезней. В общем, должна существовать строгая система отбора мигрантов и их первичной интеграции в российское профессиональное, правовое и культурное пространство.



Некоторые "проблески" в этом направлении уже появились. В частности, с 1 июля на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет действовать единая система поиска "Работа без границ", которая, в идеале, должна помочь соискателю из любого государства союза найти подходящую, а не какую попало вакансию. А работодателю, которому не все равно, какова квалификация его будущего работника, ознакомиться с его резюме. Это, так или иначе, поможет "обелить" рынок труда и получить относительно реалистичную картину профессиональной структуры мигрантов. Но относится это только к соискателям работы из государств ЕАЭС, в который не входят Таджикистан и Узбекистан. Между тем эти две страны дают России наибольшее количество рабочих рук.



Кстати, до начала пандемии в РФ насчитывалось более 13 млн мигрантов из республик бывшего СССР, но многие из них уехали домой, чтобы быть поближе к своим семьям, поскольку сообщение с РФ прекращалось на неопределенный срок. В мае с пандемией в России полегчало, и процесс возвращения гастарбайтеров в страну начался. Но уже летом стало понятно, что он пойдет на спад из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в России.



Таким образом, надо думать, что ряды трудовых мигрантов в стране пополнятся не скоро - сохранить бы тех, пусть и нелегальных, которые намеренно или вынужденно "застряли" в РФ. Уж не потому ли президент Владимир Путин своим указом продлил до 30 сентября мораторий на выдворение из страны иностранцев. Ранее действие аналогичной нормы истекало 15 июня. Ни о каком подписании "соглашения о лояльности" речь в данном случае не идет.



Правда, послабления не распространяются на тех иностранцев, которые освободились из мест лишения свободы или создают угрозу национальной безопасности России. Но те, кто не создают, вправе заключать или продлевать договоры на выполнение работ с работодателями без учета требований к заявленной цели визита в РФ. Видимо, считается, что уже находящиеся в России вполне к ней "лояльны".



Ирина Джорбенадзе Источник - Росбалт

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