Второй фронт для Китая. Почему СССР не пришлось воевать с Японией до 1945 года, - Юрий Тавровский

08:38 04.07.2021 Об авторе: Юрий Вадимович Тавровский – китаевед и японовед.



1.07.21

Равный с великими державами новый статус Китая был закреплен участием Чан Кайши в Каирской конференции в ноябре 1943 года. Фото Национального управления архивов и документации США

Неизбежность войны и с Германией, и с Японией была очевидна Кремлю еще до начала Второй мировой войны. Главной задачей советского стратегического планирования было отдалить эти столкновения и не допустить одновременного нападения и с Запада, и с Востока, войны на два фронта. Именно этим объясняются ключевые военные, экономические и дипломатические решения предвоенного времени.

ОТ ИСПАНИИ ДО КИТАЯ



Синхронизация антисоветской стратегии Берлина и Токио стала очевидной уже в 1936 году, когда был заключен Антикоминтерновский пакт. В последующие годы германские и японские руководители, их военные и внешнеполитические службы постоянно обменивались планами согласованного нападения на СССР, расчленения его территории.



Ответом на угрозу была ускоренная индустриализация, создание современной военной промышленности, укрепление ВС, приоритетное развитие Дальнего Востока. Предупреждением возможным агрессорам стали операции "Х" и "Y", которые продемонстрировали военный потенциал Москвы и ее решимость отстаивать свои интересы.



Участие СССР в гражданской войне в Испании началось вскоре после ее начала в июле 1936 года и продолжалось до начала апреля 1939-го. В рамках операции "Х" республиканцы получили из СССР кредиты на 85 млн долл., 648 самолетов, 347 танков, 1186 орудий, 500 тыс. винтовок и иную технику. В боях участвовали 2065 советских добровольцев, среди них были боевые офицеры, военачальники, разведчики.



Операция "Y" превосходила по масштабам операцию "Х" и стала более результативной. Она готовилась заранее, но развернулась сразу после начала тотального наступления японской армии на Китай. 7 июля 1937 года японские войска спровоцировали столкновение на линии соприкосновения с китайскими частями в пригороде Пекина. Вскоре японцы развернули наступление. К концу 1937 года они заняли Тяньцзинь, Шанхай и десятки других городов в Центральном и Восточном Китае.



Западные державы рассматривали правительство Китайской Республики во главе с Чан Кайши как второсортное. Они даже не осудили японскую агрессию в Лиге Наций. Получить реальную помощь в борьбе с агрессором китайские власти смогли только от СССР. Уже 21 августа, через шесть недель после начала японской агрессии, в Нанкине был подписан Советско-китайский договор о ненападении.



ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ



СССР выделил Китаю кредит в 50 млн долл., а вместе с последовавшими траншами кредиты достигли 450 млн долл. 14 сентября в Москве встретились советские и китайские военные эксперты, были согласованы поставки техники. С учетом участия китайских коммунистов в борьбе с Японией было принято решение, что им будет выделяться четвертая-пятая часть поставок.



Осенью 1937-го через советскую Среднюю Азию и китайский Синьцзян пошли караваны с оружием, были построены отсутствовавшие до того автодороги, аэродромы, сборочные заводы. За первые четыре года войны Китай получил от нас 1285 самолетов, 1600 артиллерийских орудий, 82 танка, 14 тыс. пулеметов, 110 тыс. винтовок, другое оружие и снаряжение.



С весны 1938-го в боевых действиях и разработке планов участвовали советские военные, среди них будущие маршалы Чуйков, Рыбалко, Батицкий, Жигарев. Китайская авиация была почти уничтожена уже в первых боях, и с японскими пилотами сражались 3665 советских летчиков-добровольцев. 211 из них погибли. 14 асов стали Героями Советского Союза.



Неоценимой помощью Китаю стали стратегические операции Красной армии в районе озера Хасан в 1938-м и реки Халхин-Гол в 1939-м. По существу, Советский Союз служил для Китая вторым фронтом.



Характерно, что последнее сражение на Халхин-Голе практически совпало с заключением Договора о ненападении между Германией и СССР 23 августа 1939 года. Демонстрируя жесткость на восточном направлении, Москва проявляла дипломатическую тонкость на западном. Такая тактика произвела впечатление на японское руководство, посеяло семена недоверия к союзнику. Токио, даже несмотря на советские поставки Китаю, стал проявлять больше гибкости в контактах с Москвой. 13 апреля 1941 года был подписан Договор о нейтралитете между СССР и Японией.



К тому времени на фронтах китайско-японской войны наступил период стратегического равновесия: японцы "переваривали" уже захваченные территории. У китайцев тоже не было ресурсов и решимости перейти к активным действиям. С учетом этих обстоятельств и стремления активизировать дипломатическую игру с Токио объем нашей военной помощи и прямое участие советских "добровольцев" сократились.



Подчеркнем, что помощь СССР на первом, самом трудном этапе Антияпонской войны (1937–1940) сыграла неоценимую роль. Она позволила китайскому правительству остановить панику и удержать ситуацию под контролем, навязать японцам череду изматывающих сражений, затянуть их в глубь огромной территории. Но главное – Китай поверил в возможность сопротивляться и не капитулировал, как Франция.



ТОНКОСТИ КИТАЙСКОЙ ПОЛИТИКИ



Такой вариант был вполне возможным. На фоне поражений первых месяцев войны в руководстве партии Гоминьдан и среди военачальников усилились капитулянтские и антикоммунистические настроения. Москве пришлось использовать финансовые и иные рычаги воздействия на Чан Кайши, капитуляция не состоялась.



Вскоре после подписания договора с СССР по совету Москвы был создан Единый национальный фронт. Отряды коммунистов, которые еще недавно под ударами гоминьдановцев отступали через весь Китай, получили статус соединений Народно-революционной армии. Представители КПК принимали участие в планировании операций. Коммунистические 8-я и 4-я армии одержали ряд побед в боях с японцами.



Руководство КПК в советское время критиковали за то, что Мао Цзэдун не откликнулся на просьбы Москвы активизировать антияпонские действия в самые тяжелые месяцы 1941–1942 годов. А позднее не столько воевал с японцами, сколько накапливал силы для гражданской войны. Но сам факт существования Компартии, провозглашавшей антияпонские лозунги, сделал ее популярной в народе. Компартия стала альтернативой Гоминьдану.



Никто не забыл и "сианьский инцидент". В декабре 1936 года неподконтрольные Нанкину генералы Чжан Сюэлян и Ян Хучэн арестовали прибывшего в Сиань Чан Кайши. В то время из более чем 2 млн солдат и офицеров командующему НРА Чан Кайши подчинялось только 300 тыс. Генералы-"милитаристы" потребовали от него прекратить воевать с коммунистами и объединить все силы на борьбу с японской оккупацией. Только посредничество Коминтерна и ВКП(б) позволило предотвратить казнь Чан Кайши и обострение гражданской войны. Такое развитие событий не укладывалось в планы Кремля по части сдерживания Японии.



Но и после создания Антияпонского фронта капитулянты в Гоминьдане не успокоились. Усилили позиции сторонники активной борьбы с коммунистами. Все чаще происходили "случайные" столкновения с "красными" войсками. Вскоре в Гоминьдане произошел раскол. Недавние члены политбюро Ван Цзинвэй и Чжоу Фохай побывали с секретным визитом в Токио и согласились возглавить марионеточный режим со столицей в Нанкине. 30 марта 1940 года было создано Национальное правительство Китая, под номинальный контроль которого японцы отдали оккупированные китайские земли, за исключением Маньчжоу-го.



Под давлением из Москвы единый Антияпонский фронт удалось сохранить, но ему теперь противостояла не только японская армия, но и 800-тысячные войска прояпонского Национального правительства. Если бы вслед за этими "власовцами" на сторону Японии перешли и гоминьдановцы из Чунцина, последствия были бы катастрофическими для Китая, для СССР, для всего Восточного театра Второй мировой войны.



КИТАЙСКАЯ ЛОВУШКА



Агрессию Японии удалось предотвратить, Советскому Союзу не пришлось воевать на два фронта. Распыление сил на китайском театре военных действий, а также память о поражениях Квантунской группы армий в необъявленной войне с СССР в 1938 и 1939 годах убедили Токио в нецелесообразности ударов по Сибири и Дальнему Востоку. Обещанное Берлину нападение на СССР откладывалось под разными предлогами. 29 августа 1941 года нас не атаковали, как первоначально планировалось в Токио. Трудно даже представить развитие событий при наличии сразу двух фронтов.



Сопротивление армии Китайской Республики и действовавших параллельно войск КПК фактически и стало для Москвы "вторым фронтом", которого мы еще не один год ждали от западных союзников. Недаром зимой 1941–1942 годов совпали две победы – разгром немцев под Москвой и успешная оборона крупного города Чанша. Сибирские дивизии отправились защищать Москву после получения Кремлем информации об отсрочке японского нападения "до окончательного решения китайского инцидента". Хотя нам всю войну приходилось держать наготове почти миллионную группировку, пополняя ее местными призывниками и освобожденными из ГУЛАГа.



"Вторым фронтом" Китай стал также для американцев и англичан после атаки на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. "В начале Тихоокеанской войны у Японии было 2,1 млн солдат, из них 1,4 млн находились на китайском театре и 400 тыс. воевали на просторах тихоокеанского театра", – узнают посетители Музея антияпонской войны в Пекине.



Этих 400 тыс. хватило для блицкрига в странах Южных морей. С 8 по 25 декабря длилась блокада Гонконга, завершившаяся сдачей в плен английского гарнизона. Несколько дней ушло на разгром британских войск в Малайе. За шесть дней пал "неприступный" Сингапур, где в плен сдались 70 тыс. британцев и австралийцев. На островах Голландской Ост-Индии (Индонезии) сопротивление японцам продолжалось два месяца. Около четырех месяцев потребовалось для разгрома американских войск на Филиппинах. 8 марта 1942 года десант японцев захватил столицу британской Бирмы, а к маю они контролировали почти всю колонию.



Ни одно из владений западных держав не смогло продержаться дольше, чем Шанхай (три месяца), Ухань (четыре месяца), Чанша и другие китайские города.



ИТОГИ ВОЙНЫ



Неожиданная стойкость китайцев и стремление сбалансировать влияние Москвы привели страны Запада к активизации контактов с Чан Кайши. Его правительство объявило войну Германии вскоре после ее нападения на СССР. Война Японии была объявлена только после атаки на Перл-Харбор. С июля 1937 года, в течение пяти лет, боевые действия китайцев и японцев велись без формального объявления войны и назывались просто инцидентом.



Весной 1942 года союзники сформировали Объединенное командование Китайской военной зоны, куда кроме Китая входили Вьетнам, Бирма и Таиланд. Главнокомандующим назначили Чан Кайши. Равный с великими державами новый статус Китая был закреплен участием Чан Кайши в Каирской конференции в ноябре 1943 года, а также в Потсдамской конференции в июле 1945 года.



Хотя Китай и стал постоянным членом Совета Безопасности ООН, он явно недополучил преимуществ, на которые мог рассчитывать как активный участник Второй мировой, понесший огромные жертвы. По официальным данным, китайские потери в Антияпонской войне с 1931 по 1945 год составили 35 млн человек, включая военных и мирное население.



Эти потери могли быть гораздо больше. Японцы и после окончания войны в Европе продолжали контролировать важнейшие и наиболее развитые районы Китая. В Маньчжоу-го стояла почти миллионная Квантунская группа армий, в ее распоряжении была мощная экономическая база и мобилизационный потенциал в десятки тысяч человек из числа японцев-переселенцев. Даже после поражения на Японских островах "вторая Япония" могла долго продолжать сопротивление китайцам и западным союзникам. Такая перспектива была устранена только благодаря СССР. Наш блицкриг осенью 1945 года вынудил капитулировать и Токио, и автономное командование Квантунских армий.



Советский Союз блистательно совершил военную операцию. Была завершена и историческая миссия помощи китайскому народу. СССР сыграл роль второго фронта для китайских патриотов и предотвратил капитуляцию, которая имела бы самые страшные последствия для Поднебесной. Была завершена и стратегическая комбинация Сталина – Советскому Союзу не пришлось вести войну одновременно на Западе и на Востоке. Источник - ng.ru

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