Закавказский узел сам не развяжется, - Александр Широкорад

08:40 04.07.2021 России пора жестко определиться в отношении Нагорного Карабаха



Об авторе: Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.

1.07.21



Российские миротворцы продолжают контролировать соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

По итогам 44-дневной войны 2020 года в Карабахе Армения потеряла большую часть того, что завоевала во время первой карабахской войны, – все семь районов из пояса безопасности (кроме Лачинского коридора) и южную часть самой НКР вплоть до Шуши. Россия ввела в Карабах 15-ю отдельную миротворческую мотострелковую бригаду (1960 военнослужащих, 90 БТР, 380 единиц автомобилей и спецтехники).



Если верить СМИ, ситуация в Карабахе налаживается. Российские саперы ведут разминирование дорог и населенных пунктов, возвращаются беженцы. Но на самом деле перемирие не решило ни одной кардинальной проблемы. И решение их потребует больших политических усилий либо войны куда большей, чем в 2020-м.



Закавказье всегда было ареной войн. Туда вторгались персы, мидяне, римляне, византийцы, арабы, турки. Последними были персы: в 1828 году их разбили. В конце 1917 года русские войска ушли из Закавказья, и там началась война всех против всех. В 1920-м в Баку и Ереван вошли части РККА и вновь воцарился мир. 4 июля 1921 года состоялся пленум Кавбюро ЦК РКП(б), который вынес постановление о включении Нагорного Карабаха в состав Советской Армении. 5 июля того же года состоялось еще одно заседание пленума Кавбюро с участием Сталина. Кавбюро отменяет предыдущие решения и постановляет: "Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и экономической связи верхнего и нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить в пределах АзССР, предоставив ему широкую областную автономию с административным центром в гор. Шуше, входящей в состав автономной области".



В июле 1920 года была образована Нахичеванская Социалистическая Республика, а в июне 1923-го она вошла в состав Азербайджанской ССР. По переписи 1926 года в Нахичеванской АССР проживало 104,7 тыс. человек, из них 84,3 тыс. – азербайджанцы, 11,3 тыс. – армяне, 2,6 тыс. – курды и 1,8 тыс. – русские.



Нахичевань не имела общей границы с Азербайджаном. На протяжении 164 км она граничила с Ираном, 8 км – с Турцией. Но коммуникации Азербайджана с Нахичеванью были в полном порядке.



НЕДАВНЯЯ ИСТОРИЯ



В 1988 году в Закавказье начались волнения и погромы. Азербайджанцы резали армян, те платили той же монетой. Армяне были изгнаны из Нахичевани. В январе 1989 года Нагорный Карабах вышел из подчинения Баку. А 1 декабря 1989 года Верховный Совет Армянской ССР включил Карабах в состав Армении.



С 1990 по 1994 год в Карабахе шла война. Попытки Москвы ввести миротворцев провалились. После распада СССР большая часть вооружения 4-й и 7-й общевойсковых армий досталась Азербайджану и Армении.



4-я армия, базировавшаяся в Азербайджане, включала три мотострелковые дивизии (23-ю гвардейскую, 60-ю и 295-ю). На ноябрь 1990 года 4-я армия располагала 384 танками (из них 309 типа Т-72), 733 БПМ и БТР, 385 орудиями, минометами и РСЗО, 13 боевыми и 10 транспортными вертолетами.



В Армении была расквартирована 7-я гвардейская армия. В нее входили три мотострелковые дивизии (15-я, 127-я и 164-я). На ноябрь 1990-го она располагала 258 танками (246 типа Т-72), 641 БМП и БТР, 357 орудиями, минометами и РСЗО, 55 боевыми и 37 транспортными вертолетами.



Первая карабахская война закончилась победой Армении. Ее ВС взяли под контроль Нагорный Карабах, а также Кубатлинский, Зангеланский, Джебраильский, Физулинский, Кельбаджарский и Агдамский районы Азербайджана, создав там "зоны безопасности". Азербайджанцы (свыше 350 тыс. человек) покинули эти территории.



После войны обе стороны продолжали транспортную блокаду. Армения поддерживала связь с миром через Грузию и Иран, а Нахичеванская автономия была связана с Азербайджаном только по воздуху (в день четыре борта в одну сторону).



Население Нахичеванской области с 1926 по 2009 год выросло в четыре раза и составляло около 400 тыс. человек. Подавляющее большинство местных чиновников и бизнесменов получили образование в Турции. Экономика Нахичевани завязана на Турцию.



ПЛЕННЫЕ И ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА



Война 2020 года была неизбежна, особенно после захвата власти Пашиняном. 10 ноября активная фаза конфликта закончилась, но ни одна важная проблема не была решена.



Начну с самого простого – обмена пленными. Их обмен всех на всех был предусмотрен соглашением о перемирии, но дата поставлена не была. 14 декабря 2020 года в ереванский аэропорт прибыли 44 человека, из них 30 армянских военнопленных и 14 гражданских лиц. В ответ Ереван освободил двух азербайджанских уголовников, сидевших в тюрьме за убийство армянских детей и военнослужащих.



Далее Баку затеял торговлю пленными. Президент Азербайджана Ильхам Алиев решил объявить террористами армянских окруженцев, не знавших о перемирии и продолжавших вести боевые действия. В то же время Алиев потребовал в обмен на возвращение пленных передачу Ереваном карт минных полей в Карабахе.



Пашинян утверждал, что передал карты минных полей через министра иностранных дел РФ Лаврова. Армянская же оппозиция утверждает, что Пашинян вообще не передавал никаких карт. Судя по всему, Пашинян захотел привлечь к урегулированию конфликта США и Грузию и 12 июня 2021 года через них передал Баку карты минных полей. В ответ Баку вернул 15 пленных армян. После чего глава армянского МИДа Ара Айвазян заявил, что Тбилиси и Вашингтон "хорошо выполнили задачи миротворцев".



В захваченную часть Карабаха уже потянулись колонны азербайджанцев. На конец января 2021 года прибыло чуть больше 20 тыс. гражданских лиц. Свыше 85% азербайджанцев, покинувших Карабах в 1989–1994 годах, не собираются туда возвращаться. Свыше 90 тыс. армян бежали из Карабаха в Армению, еще 55 тыс. – в оставшуюся за Арменией часть Карабаха.



АППЕТИТЫ РАСТУТ



Президент Алиев заявил, что он в ближайшее время потребует с Еревана огромную контрибуцию за 30-летнюю оккупацию Карабаха. Возможно, это пустая угроза, а может, он ждал исхода выборов в Армении, назначенных на 20 июня. Судя по всему, Баку сейчас не озабочено судьбой людей, а ведет какие-то опасные политические игры. 15 июня президенты Эрдоган и Алиев прибыли в город Шушу и там подписали "шушинскую декларацию". Самое важное заключается в одной ее части:



"Обе стороны будут укреплять сотрудничество для повышения конкурентоспособности международного транспортного коридора Восток-Запад / Центральный через две страны. Азербайджан и Турция будут и дальше развивать транзитно-транспортный потенциал азербайджано-турецких участков международных транспортных коридоров с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем.



Стороны отмечают, что открытие коридора ("Зангезурский коридор") между западными регионами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана и строительство железной дороги Нахчыван-Карс в качестве продолжения этого коридора внесет важный вклад в дело интенсификации транспорта и сообщения между двумя странами".



Что такое "Зангезурский коридор"? Речь уже не о спорных территориях в Карабахе, а о территории Армении – проходе через Зангезурский хребет длиной около 40 км. Как заявил 20 апреля 2021 года Алиев, "создание "Зангезурского коридора" полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы реализуем "Зангезурский коридор", хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет – решим силой".→



Баку и Стамбул хотят захватить коридор, построить там автомобильную и железную дороги, газо- и нефтепроводы, Нахичевань связать с Азербайджаном, открыть трафик нефти и газа из Азербайджана в Турцию. В Ереване считают, что создание такого коридора расчленит Армению и создаст предпосылку для поглощения ее восточной части Азербайджаном. Летом 1939 года требование Германии к Польше создать коридор для Восточной Пруссии привело к началу Второй мировой войны.



Позиция РФ по вопросу "Зангезурского коридора" пока невнятная. А вот иранские СМИ обрушились с критикой на заявления Алиева. Тегеран считает недопустимым создание коридора через Сюникскую область Армении и не желает появления турецких войск в этом районе своей границы.



19 мая в Ереван прибыла военная делегация Ирана. По данным армянских оппозиционных СМИ, иранцы предложили военную помощь Армении, но Пашинян, ориентирующийся на США и Францию, отказал Тегерану.



20 мая иранское агентство IRNA со ссылкой на Министерство разведки Ирана сообщило: "Три шпионские сети в течение 58 дней были раскрыты и ликвидированы в провинции Западный Азербайджан на севере Ирана". Связаны ли эти террористы с Турцией, не уточняется. Во всяком случае, Тегеран заявил, что граница с Арменией – красная линия для Ирана. Видимо, имелись в виду планы Стамбула и Баку.



КОРИДОРЫ И ТУПИКИ



Азербайджанский политолог Эмиль Мустафаев сказал о "Зангезурском коридоре":



"Азербайджан не претендует на территории Армении, хотя если смотреть на вопрос сквозь историческую призму, то они принадлежат нам. В то же время мы понимаем, что Армения утратила свою субъектность и все разговоры должны вестись с Россией. Однако, судя по тому, что "соросята", пришедшие к власти в этой стране, получают указания на Западе, Россия в определенный момент тоже может столкнуться с проблемами в переговорах с Ереваном и отойти в сторону... А Ереван без "Зангезурского коридора" не получит ключ от транзита в Россию через нашу территорию".



Президент Алиев 1 апреля высказался еще четче: "Зангезур, являющийся древней азербайджанской землей, теперь будет играть роль соединения тюркского мира, потому что проходящие через Зангезур транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты соединят весь тюркский мир".



В Армении же скептически относятся к перспективам открытия железнодорожного пути через Азербайджан. Владимир Асриянц, начальник Армянской железной дороги в 1993–1998 годах, писал: "Предположим, что в ближайшее время заработает железная дорога на участке Ерасх (Армения) – Норашен (Азербайджан) – Мегри (Армения)… Будет ли выгодна с точки зрения бизнеса данная транспортная схема?.. Какой тариф на перевозку армянских грузов установит Азербайджан? Кто обеспечит безопасность армянских грузов на территории Азербайджана? При МПС СССР ни одна претензия на хищение груза на Азербайджанской железной дороге не была рассмотрена".



С 2016 года Армения вела переговоры с Ираном, Грузией, Болгарией и Грецией по формированию транзитного коридора между Персидским заливом и Черным морем с дальнейшим выходом в Европу. Ключевым участком его была, по всей видимости, армяно-иранская железная дорога Мегри – Меренд (250 км) и поныне не реализованный проект первой половины 1970-х. В начале 2018 года в Министерстве торговли КНР обсуждался вопрос включения этого коридора в проект Пекина "Один пояс – один путь".



Но бархатный переворот в Армении трехлетней давности заморозил эти планы.



Занятны планы Баку создать мощную транспортную инфраструктуру на захваченной небольшой территории Карабаха. Допустим, для воинских и гражданских перевозок Баку нужна трасса на Шушу ("Дорога победы", как ее помпезно окрестили). Но зачем строить в Шуше "международный аэропорт"?



Мало того, идут работы по созданию в захваченной части Карабаха еще двух "международных аэропортов". В Физули работают днем и ночью. Длина бетонной ВПП свыше 3 км. Перрон рассчитан на одновременную разгрузку восьми авиалайнеров. Полеты планируют начать в сентябре. Чем не Нью-Васюки?



Физули (по-армянски "Гаранди") всегда был маленьким городишком. В 1991 году там проживало 17,5 тыс. человек. А сейчас в Физули находятся только строители и военные. До аэродрома Гянджи на автобусе дорога занимает около трех часов.



Но у Эрдогана и Алиева более серьезные планы, чем у Остапа Бендера. Под носом у российских миротворцев строится большая военно-воздушная база, которая сможет принимать и "Боинг-747", и В-52.



А НАМ ЭТО НАДО?



21 июня 2021 года партия Пашиняна получила на выборах 53,92% голосов. Будут разговоры о подтасовках на избирательных участках, огромных суммах, поступивших из США и т.д. Но это все "остроумие на лестнице".



Два последних месяца я внимательно читал все высказывания Кремля по поводу выборов в Армении. На мой взгляд, народ Армении понял, что российские миротворцы останутся в Армении в любом случае и в отношениях Москвы и Еревана ничего не изменится. Так почему бы не получить российский щит за российские деньги – и одновременно американские миллиарды?



Азербайджанские, да и многие армянские СМИ утверждают, что Карабах-2020 – крупнейшее поражение России за последние 20 лет. Ну что ж, надо уметь и выигрывать, и проигрывать. В обоих случаях с минимальными потерями. И если Пашинян и его "соросята" продолжат заигрывания с США и НАТО, есть ли смысл российским миротворцам охранять этого русофоба? Армянский народ сделал свой выбор. У народа РФ тоже есть право сделать выбор – тратить ли миллиарды на поддержку проамериканского режима Пашиняна.



В каждом регионе, где есть российские войска, РФ должна либо вести себя активно, либо уходить. А стратегия "само по себе рассосется" хороша для забеременевшей гимназистки, но не для великой ядерной державы.



Вспомним пример 17-летней давности. Аджария с 1990 года под руководством Аслана Абашидзе стала фактически независимым государством. Ее не затронула гражданская война в Грузии. Жизненный уровень населения там был существенно выше, чем в Грузии. В районе Батума находилась российская 12-я военная база (переформированная 145-я мотострелковая дивизия). В значительной степени эта база финансировалась руководством Аджарии. В марте 2004 года Саакашвили вторгся в Абхазию. Россия не поддержала своего союзника. Далее Саакашвили выставил из Аджарии 12-ю военную базу, а затем начал войну в Южной Осетии. С 2008 года Батум фактически стал военно-морской базой 6-го американского флота.



Ну а Аслан Абашидзе до сих пор отдыхает на подмосковной вилле – говорят, недалеко от виллы Януковича. Как видим, урок не пошел впрок и в 2014 году. Источник - ng.ru

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