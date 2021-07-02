Близ Кызылорды разбился Ан-2 сельхозавиации. Жертв нет

08:59 04.07.2021

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане. На борту воздушного судна находилось только два пилота.



"4 июля… в 12 километрах от села Караултобе города Кызылорды при обработке рисовых полей упал самолет Ан-2. Через несколько километров после взлета из-за технических неисправностей при вынужденной посадке самолет упал на поле", - сообщили новость в пресс-службе МЧС Казахстана.



Оба пилота выжили и были доставлены в больницу. Причины катастрофы пока неизвестны, на месте падения самолета работают специалисты.