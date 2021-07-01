Смысл и итоги провокации эсминца "Дефендер", - Александр Дугин

09:09 04.07.2021

ПРОВОКАЦИЯ С "ДЕФЕНДЕР"



01.07.2021

Александр Дугин

С некоторым опозданием решил прокомментировать инцидент с британским эсминцем "Дефендер" и конфликтом с российскими кораблями береговой охраны в Крыму. К нему до сих пор привлечено внимание и тема продолжает горячо обсуждаться.



Российские СМИ посчитали это актом прямой агрессии Британии, члена НАТО, на российскую территорию. Запад – США, сама Британия и другие страны НАТО – категорически несогласны. И вот почему.



Мы забываем, что вхождение Крыма в состав России не признает в мире практически никто. Никто кроме Крыма и России, естественно. И это создает серьезную правовую и геополитическую коллизию. Международное сообщество и суверенная России занимают тем самым полярные позиции в отношении значительной территории. Россия считает ее российской, все остальные – украинской. И тут в дело вступают два фактора – правовой и силовой.



Международное право признает абсолютный суверенитет любого национального государства, принятого в таком качестве мировым сообществом. Уже в этом заключено противоречие. В международных отношениях это выражается в противостоянии двух школ – реалистов и либералов. Реалисты ставят суверенитет выше международного консенсуса, отвергая легальность и легитимность какой бы то ни было наднациональной инстанции. Либералы, напротив, стремятся к тому, чтобы национальные государства передали бы как можно скорее и как можно больше полномочий наднациональным институциям – таким как Европейский суд по правам человека6 Гаагский трибунал или на уровне Европе – Евросоюзу. Все эти организации для либералов департаменты будущего Мирового Правительства. А его решения должны стать обязательными для всех государств, которые постепенно будут вообще упразднены.



Воссоединении с Крымом России, все больше и больше настаивающей на своем суверенитете, это прецедент, в котором сошлись все основные противоречия. Россия оказалась сильнее, чем Украина. В ходе политического противостояния, последовавшего за государственным переворотом на Майдане, Крым отложился от Киева и примкнул к Москве. Донбасс то же отложился, и пока еще не примкнул. Забрать Крым и Донбасс силой – то есть в контексте реализма – у Украины не получается.



Украину поддерживает Запад, США, страны блока НАТО. У них к России двойные претензии. Во-первых на Западе – особенно при глобалисте Байдене – преобладает либеральная модель, ориентированная на установление Мирового правительства. Россия этому очевидно мешает во всех смыслах. А в истории с Крымом глобалисты видят воочию, что Москва не просто сопротивляется, но и способна к контратакам. Осадить Путина, названного Байденом "убийцей", это практически жизненно необходимо для глобалистов. Более того, если не делать этого, чаши весом качнется необратимо в сторону реалистов и прощай грезы Мировом Правительстве. Каждый будет за себя и с опорой на собственные силы. Это и есть многополярный проект, воплощенный сегодня в России И Китае. Завтра же это может стать примером и для других – Индии, исламских стран, Латинской Америки, Африке и т.д.



Уже на уровне национальных интересов тоже противоречие. Украина примкнула к Западу. Россия соединилась с Крымом. Запад не нашел чем ответить, кроме порицания и санкций. Россия выстояла. Запад потерял лицо. Оказывается как союзник и протектор его цена не слишком высока. Крым-то российский.



Перед саммитом в Женеве Байден снова обещал американцам и всей натовской цивилизации "осадить Путина". Конечно, он понимал, что это невозможно, поэтому мирно продремал бОльшую часть встречи. Но чтобы окончательно не потерять лица, советники и подсказали ему сценарий с "Дефендером". Эсминец не американский, то есть Вашингтону ничего не грозит. Но и не эстонская лодочка, которая никого не впечатлит. Остановились на грозном – путь в прошлом – британском флоте. Он входит в порт дружественной Украины. Русские пусть трепещут.



Русские не затрепетали. Но новая лавина проклятий посыпалась на голову Путина и его страны.



Кажется, что нулевой результат, патовая ситуация. Ноты протеста и возвращение британских моряков – то ли как героев, которых чуть было не убили "злые русские", то ли как клоунов, представляющих собой фантомную боль по исчезнувшей Британской Империи. В целом так и есть все при своих. Но все же Москва в выигрыше. Чем больше мы настаиваем на реализме и суверенитете и чем дольше нас не останавливают в этом – брань, угрозы и недейственные санкции не в счет – тем больше мы побеждаем.



Мирового Правительства не будет никогда. Крым наш и все остальное тоже наше.



1.07.21