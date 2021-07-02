Уволен судья Чуйского облсуда Онолбеков. За пьянство на рабочем месте

09:27 04.07.2021

Президент Садыр Жапаров подписал указ о досрочном прекращении полномочия судьи Чуйского областного суда Онолбекова Дамирбека Мадылбековича.



"Он освобожден от должности судьи местного суда в связи с нарушением требований безупречности поведения судьи", - сообщили 3 июля в пресс-службе президента.



7 июня президент показал участникам Совета по совершенствованию судебной и правоохранительной деятельности видеоролик с пьяным председателем Чуйского областного суда.



Глава государства акцентировал внимание на том, что данное поведение председателя Чуйского областного суда является несовместимым с высоким званием судьи, он не должен чувствовать вседозволенности и позволять себе подобное поведение.



видео тут -

https://kg.akipress.org/news:1714433?from=portal&place=last&b=7