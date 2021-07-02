 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 03.07.2021
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Пятница, 02.07.2021
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Уволен судья Чуйского облсуда Онолбеков. За пьянство на рабочем месте
09:27 04.07.2021

Президент Садыр Жапаров подписал указ о досрочном прекращении полномочия судьи Чуйского областного суда Онолбекова Дамирбека Мадылбековича.

"Он освобожден от должности судьи местного суда в связи с нарушением требований безупречности поведения судьи", - сообщили 3 июля в пресс-службе президента.

7 июня президент показал участникам Совета по совершенствованию судебной и правоохранительной деятельности видеоролик с пьяным председателем Чуйского областного суда.

Глава государства акцентировал внимание на том, что данное поведение председателя Чуйского областного суда является несовместимым с высоким званием судьи, он не должен чувствовать вседозволенности и позволять себе подобное поведение.

видео тут -
https://kg.akipress.org/news:1714433?from=portal&place=last&b=7

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625380020
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