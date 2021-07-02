Таджикистан ввел обязательную вакцинацию от коронавируса. Всем старше 18-ти

10:57 04.07.2021

В Таджикистане вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет. Об этом сообщает Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19.



Вакцинация граждан страны производится на бесплатной основе.



Также гражданам, въезжающим на территорию Таджикистана после поездки в зарубежные страны, рекомендуется обязательно пройти диагностику инфекционных заболеваний коронавируса, независимо от положительного или отрицательного результата, в течение десяти суток не контактировать с родными и близкими и находиться в изолированном помещении.



Кроме того, в эти дни и ночи из-за высокого риска распространения и передачи коронавируса гражданам страны настоятельно рекомендуется проводить всевозможные массовые мероприятия, свадьбы и торжества с участием наименьшего количества людей.



С 24 июня, после завоза в страну китайской вакцины, в Душанбе началась массовая вакцинация граждан старше 18 лет, а три месяца назад вакцину AstraZeneca стали получать уязвимая категория населения, в том числе, люди старше 60 лет.