В Таджикистане родственные браки под запретом пять лет. Что изменилось?

10:59 04.07.2021

Саидвали Саидов



Пять лет назад Таджикистан внес поправки в закон, запрещающие родственные браки.



Власти заявили тогда, что в результате близкородственных брачных союзов 30% новорожденных появились на свет больными и с физическими отклонениями, но статистика за последние пять лет показывает, что ситуация с тех пор не улучшилась. Видимо, это не единственная причина рождения детей-инвалидов.



Эпилепсия у дочери и распад семьи

Робия – 2,5-летняя девочка, родившаяся в близкородственном браке. По словам ее отца, она родилась с эпилепсией и ежедневно девочку по несколько раз охватывают судороги. 36-летний житель Душанбе Саидвали Саидов, отец Робии, сказал, что после рождения больного ребенка семейная жизнь не сложилась и жена бросила их. "Она оставила ребенка среди зимы, в самый холод, сказала соседям, что ей не нужны ни муж, ни дитя. Я сам ухаживал за дочерью в течение трех месяцев. Состояние Робии с каждым днем ухудшалось, приступы были четыре раза в месяц", - говорит Саидвали.



Жена вскоре вернулась и сейчас присматривает за дочерью. Но их брак не выдержал такого испытания, и супруги планируют развестись. Саидвали считает, что именно рождение больного ребенка способствовало распаду семьи.



Брак с двоюродной сестрой

Саидвали женился на своей кузине – дочери тети. В этом браке на свет появилось трое детей: двое из них родились больными и умерли сразу же, а Робия, хоть и родилась с эпилепсией, выжила. Супруги обратились к врачам, и после обследования те сказали, что у них идентичные гены.



По данным Минздрава, за последние два года число детей, родившихся, как и Робия, с патологиями, составило более 2 тыс. Официальная статистика показывает, что в 2020 году было зарегистрировано 28 тыс 76 детей с ограниченными возможностями. Основным фактором рождения детей с отклонениями врачи называют родственные браки и плохое здоровье матерей.



Абдусалом Вохидов, неонатолог, доктор медицинских наук, сказал, что если у матери резус-отрицательная кровь, а у отца – резус-положительная, возникает резус-конфликт и у ребенка может развиться гемолитическая болезнь новорожденного. По его словам, в близкородственных союзах часто рождаются слабые недоношенные дети, с наследственными патологиями.



Первая причина – это родственный союз

Обеспокоенность по поводу растущего числа детей с физическими отклонениями в Таджикистане не уменьшается и через пять лет после того, как власти запретили родственные браки, чтобы предотвратить рождение больных детей. Власти заявили, что в результате таких союзов 30% младенцев появляются на свет с отклонениями. Для предотвращения подобных ситуаций с 1 июля 2016 года в стране ввели обязательное медицинское обследование будущих супругов до свадьбы, однако статистика за последние пять лет показывает, что ситуация не улучшилась. Видимо, это не единственная причина.



Фируз Хамроев, председатель душанбинского общества инвалидов "Имконият", говорит, что родственные браки - одна из основных причин рождения детей с ограниченными возможностями. Еще одним фактором, по его словам, является плохое питание матери и несоблюдение правил гигиены. "Лично мои родители - родственники, они кузены, но я не родился с отклонениями. Я стал инвалидом после перенесенного полиомиелита. Большой процент детей с ограниченными возможностями - это следствие недостаточного питания матери или медицинских факторов", - сказал он. По словам Хамроева, у детей инвалидность чаще всего проявляется после рождения. Достигнув определенного возраста, у них проявляются проблемы со зрением, слухом, с передвижением.



В 2020 году в Таджикистане было зарегистрировано 67 тысяч браков, что на 15 процентов меньше, чем в предыдущем году. Неизвестно, какой процент браков составляют родственные союзы, такой статистики просто не ведется. Поэтому можно сделать вывод, что принятые поправки лишены механизма контроля.