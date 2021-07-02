Байден назначил генерала Маккензи последним командующим ВС США в Афганистане

12:58 04.07.2021

Пентагон сменил командующего ВС США в Афганистане



КАБУЛ, 3 июля. Министр обороны США Ллойд Остин одобрил передачу командования миссии в Афганистане от генерала Остина Скотта Миллера главе Центрального командования ВС США генералу Фрэнку Маккензи, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.



Он уточнил, что Миллер пробудет в Афганистане ближайшие несколько недель, чтобы передать полномочия новому командующему.



Кирби подчеркнул, что Маккензи "продолжит осуществлять контроль над проведением любых контртеррористических операций, необходимых для защиты родины от угроз, исходящих из Афганистана, и будет руководить усилиями США по разработке вариантов материально-технической и финансовой поддержки афганских сил, когда вывод войск будет завершен".



Он также рассказал о создании двух новых подразделений. Одно из них будет располагаться в Кабуле, его возглавит контр-адмирал Питер Вейсли. В его задачи войдет обеспечение безопасности посольства. Второе подразделение будет развернуто в Дохе под командованием бригадного генерала Кертиса Баззарда. Формирование в Катаре будет отвечать за материально-техническую и финансовую поддержку афганских сил безопасности, включая техническое обслуживание авиационной техники.



Представитель Пентагона подтвердил, что американские военнослужащие покинули авиабазу Баграм и передали ее афганским силам безопасности.



Как уже сообщал "Афганистан.Ру", ранее командующий миссией США и НАТО в ИРА генерал Остин Скотт Миллер выразил обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в стране и предупредил о возможности начала гражданской войны.