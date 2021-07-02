Выборы в Узбекистане: как Мирзияев расчищает путь к победе, - Брюс Панниер

16:14 04.07.2021 Выборы в Узбекистане: как Мирзияев расчищает путь к победе



24 октября в Узбекистане пройдут президентские выборы. Действующий глава государства Шавкат Мирзияев будет добиваться переизбрания, для чего уже подготавливается почва. Создается впечатление, что ему уже не о чем беспокоиться – путь к победе уже расчищен.



Пресс-секретарь президента Узбекистана Шавката Мирзияева недавно заявил журналистам, что не уверен, будет ли его руководитель баллотироваться в президенты на выборах в октябре, но в это никто не поверил.



– Нам придется подождать до этого времени, чтобы узнать [кто будет баллотироваться первым], – сказал Шерзод Асадов на брифинге в Ташкенте 21 июня, напомнив СМИ, что кандидатуры будут выдвинуты не ранее конца июля.



Попытка Асадова навести некоторого тумана вокруг президентских выборов, в которых действующий президент не только обязательно будет участвовать, но и победит, – не имела никакого смысла. Все ожидают, что Мирзияев с легкостью одержит победу и будет переизбран на второй срок.



Заместитель председателя сената Узбекистана Садык Сафаев заявил в интервью в марте: "Другого [победившего] кандидата, кроме Шавката Миромоновича Мирзияева, я не вижу".



Будут другие кандидаты. Но они выполняют функцию реквизита в тщательно управляемом театре, который узбекские власти назовут выборами.



Даже Сафаев сказал, что без реальных альтернативных программ и кандидатов "выборы не могут быть оценены как полноценные, справедливые и честные".



"Справедливые и честные" – интересный выбор слов в условиях совершаемых властями маневров задолго до выборов 24 октября, которые говорят о том, что в деле обеспечения переизбрания Мирзияева ничего не оставлено на волю случая.



Альтернативные кандидаты



"Альтернативные кандидаты" тоже интересная формулировка. В Узбекистане на президентских выборах всегда были альтернативные кандидаты, но только на первых президентских выборах в декабре 1991 года соперник был настоящий – лидер демократической партии "Эрк" Мухаммад Салих, который выдвигал свою кандидатуру против назначенного Верховным Советом Узбекской ССР лидера Ислама Каримова.



По официальным данным, за Салиха тогда было отдано 12,7 процента голосов, что делает эти выборы президента в Узбекистане самыми напряженными на сегодняшний день. Но тогда было много заявлений о том, что выборы были сфальсифицированы, поэтому итоговое число голосов у Салиха могло быть значительно выше, если бы данные были добросовестно сведены в таблицу.



На следующих президентских выборах в 2000 году вновь было всего два кандидата – Ислам Каримов и Абдулхафиз Джалолов, глава Народно-демократической партии Узбекистана (НДП).



Эти выборы ознаменовались тем, что Джалолов вышел из кабины для голосования и объявил прессе, что отдал свой бюллетень в пользу Каримова.



Начиная с президентских выборов 2007 года, зарегистрированные в правительстве политические партии – все они являлись проправительственными – получили возможность выдвигать кандидатов.



Последние выборы с "независимым" кандидатом – Акмалем Саидовым – прошли в 2007 году. В 2015 году Саидов – глава проправительственной партии "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") – выдвигался против Каримова, заняв далекое второе место с 3,12 процента голосов.



В настоящее время Саидов является первым заместителем спикера нижней палаты узбекского парламента и по совместительству директором Национального центра по правам человека Узбекистана. Он остается последним независимым кандидатом, баллотировавшимся на президентских выборах.



Настоящий оппозиционный деятель – Санжар Умаров – пытался баллотироваться на выборах 2007 года, однако стоило ему заявить о своем намерении в 2005 году, как вскоре он был обвинен в финансовых преступлениях, предан суду, осужден и к февралю 2006 года сидел в тюрьме по сомнительным обвинениям в хищении, уклонении от уплаты налогов и других финансовых нарушениях.



Вскоре после выборов 2007 года в закон были внесены поправки, исключающие возможность баллотироваться в качестве независимого кандидата.



Только зарегистрированные политические партии могут участвовать в парламентских или президентских выборах, и это следующие партии: "Миллий тикланиш", Народно-демократическая партия Узбекистана, "Адолат" ("Справедливость"), Либерально-демократическая партия Узбекистана и Экологическая партия, которая до парламентских выборов 2019 года была движением.



В интервью в марте Сафаев сказал:



– Политические партии у нас сегодня недостаточно работают. Более того, скажем, просто не работают.



Две партии – "Эрк", которую ранее возглавлял Салих, и новая партия "Хакикат ва Тараккиет" ("Справедливость и Развитие") во главе с Хидирназаром Аллакуловым – в свое время предпринимали попытки зарегистрироваться, чтобы участвовать в предстоящих президентских выборах, однако получили неоднократный отказ министерства юстиции и подверглись преследованиям.



Теперь партию "Эрк" возглавляет бывший певец Джахонгир Атаджанов, вернувшийся в Узбекистан из Турции 12 мая. 26 мая партия "Эрк" провела встречу в доме Атаджанова в Ташкенте и выдвинула его своим кандидатом в президенты.



Однако поздним вечером, когда представители партии обсуждали свои планы, в дом Атаджанова ворвалась группа из 20 человек и разогнала встречу, выкрикивая оскорбления и бросая яйца.



Затем, 15 июня, многие присутствовавшие на встрече в доме Атаджанова члены партии "Эрк" были вызваны в правоохранительные органы на допрос.



Некоторые думали, что вопросы будут касаться ворвавшихся на встречу людей.



Активист "Эрк" Абдусалом Эргашев был одним из вызванных на допрос.



Он сказал Радио Озодлик, что следователи, с которыми он разговаривал, интересовались не столько ворвавшимися на встречу людьми, сколько тем, как давно Эргашев знал Салиха и других членов партии "Эрк".



То же самое и с партией "Справедливость и развитие", собрание которой было сорвано, а ее лидер – бывший ректор Термезского университета Хидирназар Аллакулов – был задержан, а затем подвергся аналогичным преследованиям в своем ташкентском доме со стороны неизвестной группы людей.



Министерство юстиции не зарегистрировало ни одну из партий, хотя они несколько раз подавали регистрационные документы. Инициативные группы позднее узнавали, что пакет документов был неполным или, как правило, не все из минимально требующихся для регистрации 20 тысяч подписей были действительными.



Махмуд Юлдашев, один из лидеров партии "Народный интерес" ("Халк манфаатлари"), другой независимой партии, пытающейся добиться регистрации, говорит, что он получал угрозы от людей, которые говорили, что, если он не прекратит свою политическую деятельность, они прекратят это за него.



Манипулирование электоратом



Ранее Радио Озодлик сообщало, что правоохранительные органы предостерегают студентов университетов от участия в каких-либо новых независимых партиях.



Студенты из университетов Бухары, Хорезма и Сурхандарьи рассказали "Озодлику", что сотрудники правоохранительных органов предупреждают студентов о новых политических партиях, которые "дезинформируют население разрушительными идеями", и советуют студентам не посещать ни одно из этих партийных собраний.



Разумеется, принятый в конце марта новый закон предусматривает, что за оскорбление или клевету в отношении президента Узбекистана "в сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети Интернет" придется понести наказание "исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет". Это побуждает граждан Узбекистана, использующих социальные сети или YouTube, с осторожностью относиться к тому, что они публикуют о Мирзияеве, особенно перед президентскими выборами.



Радио Озодлик сообщало, что министерства, государственные учреждения и коммерческие банки обязаны вносить крупные суммы денег в фонд, созданный Национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана, которая будет распространять хвалебные новости о "текущих реформах" Мирзияева.



Что касается "продолжающихся реформ", Узбекистан действительно сделал несколько шагов с тем, чтобы отойти от репрессивной эпохи первого президента Ислама Каримова. Но когда в конце 2019 года в стране прошли парламентские выборы, стало ясно, а сейчас стало еще яснее, что реформы в Узбекистане не предусматривают права на участие в политическом процессе страны.



Брюс Панниер. Перевела с английского языка Алиса Вальсамаки, Радио Азаттык. Источник - Радио Озоди

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