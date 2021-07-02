Почему Россию постоянно обвиняют в кибератаках, - Б.Толчинский

00:02 05.07.2021 Борис Толчинский

кандидат политических наук, писатель, публицист

2 июля 2021, 09:10

МИД России в очередной раз ответил на обвинения – теперь польских властей – в якобы имевшей место "крупномасштабной кибератаке на польских политиков с целью дестабилизации страны". Эти обвинения, как и другие подобные, разумеется, не подкреплены какими-либо доказательствами.



Но можно ли вообще их чем-то подкрепить, помимо голословных заявлений? Почему не проходит и дня, чтобы Россию не обвинили во взломах и кибератаках? И почему с такими заявлениями выступают власти стран, которым чем-либо не нравится политика России? США. Британия. Прибалтийские государства. А теперь и Польша. Что такого в киберпространстве, связывающем все человечество в общую цифровую вселенную, что им оказывается так легко манипулировать в сиюминутных политических целях?



Начать, очевидно, следует с определения собственного места в этом новом мире. Увы, оно нас не обрадует. По крайней мере, тех, кто уже мнит себя его хозяевами. Мы только-только вступаем в цифровой мир, мы пока в нем неофиты. Всего-то сорок лет назад не было никакой Глобальной паутины. А еще двадцать лет назад интернета не было у большинства населения даже самых передовых стран. Сегодня интернет почти у всех, но право пользования им до сих пор не закреплено в основополагающих документах ООН и международных соглашениях, хотя разговоры об этом ведутся. Нынешний глобальный интернет еще новинка, а для многих до сих пор диковинка. Важно понимать, что он – лишь пересадочная станция на огромном пути человечества в цифровую вселенную. Впереди – удивительные квантовые сети, о котором шла речь в нашем предыдущем материале, и много такого, что люди пока не в состоянии себе даже представить.



По отношению к неумолимо наступающему цифровому миру мы находимся примерно в той же позиции, что наши предки накануне научно-технической революции XIX-XX веков. У Шерлока Холмса, гениального сыщика викторианской эпохи, не было камер наружного наблюдения, полиграфов и тестов ДНК, и даже дактилоскопия в его время только-только начиналась. Иначе говоря, у Холмса не было таких технических возможностей для сбора достоверных доказательств преступления, какие есть у нас. Уж мы-то сразу бы поймали Мориарти!



Это слабое утешение для тех, кто надеется поймать за руку безымянных кибервзломщиков. Никакое государство в наши дни не обладает техническими средствами, которые могли бы со стопроцентной надежностью вычислить хакеров. Кибервзломщики искусно шифруются, скрывают свои IP-адреса, прячутся за множеством файерволов, используют вредоносные программы, бот-сети, поддельные личности и т. п. Тем более, когда речь идет об организованных группах, а сами эти группы базируются на территории другой страны. Наверняка такие средства есть, но мы пока их не открыли, не изобрели или как минимум не реализовали.



Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Но разве это не указывает на вину России? Ведь если кибервзломщиков так тяжело поймать, то они и прячутся на территории РФ, благо территория большая, спрятаться всегда есть где. Таких вот "косвенных улик", в отличие от неопровержимых доказательств (которых, повторюсь, пока что нет и на нынешнем этапе развития технологий быть не может), уже набралось вагон и маленькая тележка. В их ряду недавнее заявление Пентагона, будто "хакеры из России не поражают компьютеры с русским языком". Внимание, вопрос достойным наследникам Джеймса Форрестола, министра обороны США, который с криком "Русские идут!" шагнул в окно психиатрической больницы: а что мешает, например, американским хакерам установить на свои компьютеры русский язык? Ничего. Это делается в два клика. И снова "русские идут"?



Да, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Вор всегда кричит "держи вора!", хотя не косвенные, а вполне объективные факторы указывают на изначально большие возможности Америки в киберпространстве. Важнейший из этих факторов – само "железо", то есть компьютеры и все, что с ними связано. Исторически сложилось так, что они или разрабатываются в США, или производятся там, а чаще – и то, и другое. Это означает, что американские разработчики и производители способны внедрять инструменты взлома и слежения уже на аппаратном уровне.



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Отсюда и второй из факторов их преимущества – "софт", программное обеспечение. Оно также в основном создается американскими компаниями. Но каждая из них, включая и таких гигантов, как Microsoft и Apple, обязана дать доступ АНБ (Агентству национальной безопасности США). Положа руку на сердце, если бы у вас были такие колоссальные возможности сыграть в Большого брата, неужели бы вы от них отказались? Китай – единственная страна, которая сегодня в состоянии соперничать с Америкой на этом поприще. Китай не зря называют "сборочным цехом мира". Почти все компьютеры и периферийные устройства, которые у нас работают, собраны в КНР. Но почему же тогда во всем обвиняют Россию?

В России самая сильная школа программистов, это признают повсюду в мире. Советский Союз был равным по мощи конкурентом Америки, и качественное советское образование до сих пор дает о себе знать. Наших программистов нередко переманивают на Запад, а тех, кто остается здесь и работает на свою страну, опасаются всерьез, так как сознают их силу и способности. Отсюда все фантомные страхи "российского вторжения", теперь – в киберпространстве.



Власти некоторых малых стран, недружественные России, тонко чувствуют эти настроения заокеанского Большого брата и берут на себя неблагодарную роль подпевал, с охотой обвиняя "русских хакеров" во всевозможных кибервзломах, какие были и которых вовсе не было. И поскольку доказательств российского участия все равно нет, фантазировать на эти темы безответственные политики могут сколько угодно. Это придает им веса в собственных глазах, помогает во внутриполитической борьбе и, конечно, нравится Большому брату. Так складывается хор голосов, пусть и нестройный, неумелый, но способный приносить огромный вред международным отношениям.



Нам нужно понять главное. Возврата в доцифровую эпоху не будет. И чем скорее мы сумеем добиться паритета с Западом в производстве "железа" и "софта", как когда-то добились паритета в производстве бомб и средств доставки – тем меньше будет обвинений в нашу сторону. Тогда появятся ясные и внятные, прописанные в международных договорах "правила игры" в киберпространстве, нарушать которые окажется себе дороже. Затем появятся надежные технические средства контроля и обнаружения киберугроз. Когда это произойдет, выдвигать на государственном уровне обвинения в хакерских атаках станет бессмысленно. И даже вредно, так как будет сразу ясно, чего стоят подобные заявления. Источник - vz.ru

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