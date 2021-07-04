 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    ЦентрАзия   | 
Золото МВФ на службе доллара США, - В.Катасонов
00:05 05.07.2021

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 04.07.2021 |

Где находится золотой резерв МВФ и цел ли он?

Международный валютный фонд (МВФ) на протяжении всей истории своего существования оказывал незримое влияние на мировой рынок золота. С конца 1940-х годов МВФ уверенно занял второе место в мире по величине золотых резервов после США. Золотые запасы Фонда нарастали год от года: обслуживание кредитов МВФ предусматривалось золотом, а кроме того, страны могли покрывать золотом основную сумму своего долга.

В 1970 году официальные золотые резервы США равнялись 9.839,2 т. Золотые резервы Фонда составили 3.855,9 т. В 1970-е годы произошла перестройка мировой валютно-финансовой системы: на смену золотодолларовому стандарту пришел бумажно-долларовый, согласно решению Ямайской валютно-финансовой конференции в январе 1976 года. В 1978 году произошла официальная демонетизация золота, оно было изгнано из мира денег, разжаловано в обычный биржевой товар. В валютном мире стал править доллар США. Однако вывести доллар на орбиту монопольной мировой валюты было крайне сложно, поскольку золото оставалось конкурентом бумажной продукции печатного станка ФРС.

Против золота не раз предпринимались вербальные интервенции. Так, Пол Волкер (президент Федерального резервного банка Нью-Йорка в 1975-79 гг.; председатель Совета ФРС США в 1979-1987 гг.) говорил, что более бесполезный металл, чем золото, трудно найти; что через некоторое время золото будет стоить ненамного больше, чем железо. Однако золото, официальная цена которого во времена золотодолларового стандарта поддерживалась на уровне 35 долларов за тройскую унцию, рвануло неожиданно вверх. Уже в 1978 году его цена приблизилась к 100 долларам за тройскую унцию. В конце января 1980 года цена подошла к 850 долл. за тройскую унцию. Это означало, что доллар проигрывает золоту. Уже поговаривали о крахе доллара и триумфе желтого металла.

Бенефициары бумажно-долларового стандарта (главные акционеры ФРС США) предпринимали отчаянные попытки спасти доллар. В качестве средства спасения были выбраны золотые интервенции, т.е. выбросы на мировой рынок партий драгоценного металла для подавления цен на золото.

В конце 1970-х гг. Казначейство США провело несколько пробных продаж из резервов, хранившихся в Форт-Ноксе. Было продано около 200 тонн казначейского золота. Эффект был недолговременным. А центробанки и минфины подавляющего числа стран за американским казначейством не последовали, продолжая сидеть на своих золотых запасах.

В этой ситуации МВФ и проявил себя орудием американской валютно-финансовой политики. США как главный акционер МВФ заставили Фонд провести ряд золотых аукционов. МВФ в апреле 1978 года принял решение о распродаже одной восьмой части своего золотого резерва. Было продано 12.965.649 тройских унций чистого золота, или 403,3 метрических тонны. Однако эффект и в этом случае был недолговременным.

На протяжении 80-х-90-х годов золотые интервенции осуществлялись тайным золотым картелем, о котором я не раз писал. В первые два десятилетия XXIвека в подавлении цены золота участвовал и картель ведущих центробанков под названием Вашингтонское соглашение по золоту.

МВФ с его золотыми резервами продолжал оставаться на подхвате у хозяев денег. Они его использовали для подавления цены на золото и после 1978 года. Распродажи Фондом драгоценного металла продолжались, и, если в 2000 году золотые резервы МВФ составляли 3217,3 тонны, то в 2010 году они сократились до 2814,0 тонны. Почти половину проданного золота купил Центробанк Индии (200 т). Еще 2 тонны были проданы Маврикию, 10 тонн – Шри-Ланке. Другие покупатели не раскрывались, но есть сильное подозрение, что вторым после Индии покупателем был Китай.

МВФ своим золотом очень помог американскому доллару в тяжелый момент мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Большинство центробанков, участвовавших в Вашингтонском соглашении по золоту, забастовали и перестали выполнять свои обязательства по продажам металла из резервов. Общая выручка от продажи золота Фондом в 2009-2010 гг. составила около 14,4 млрд долл. США, или 9,5 млрд СДР (специальные права заимствования). Почти половина указанной суммы (4,4 млрд СДР) пошла на создание специального фонда помощи наименее развитым экономикам (так называемый Фонд сокращения бедности и роста, или Poverty Reductionand Growth Trust, PRGT).

С конца 2010 года по сегодняшний день золотой резерв МВФ остается на одном уровне в 2814,0 т. Теперь это уже третий по величине золотой резерв (у США – 8133,5 т; у Германии – 3362,4 т; следующие за МВФ Италия – 2451,8 т; Франция – 2436,1 т; Россия – 2298,5 т; Китай – 1948,3 т). Послушные ранее Вашингтону центробанки Великобритании, Франции, Италии, Швейцарии и других стран, входившие в Вашингтонское соглашение по золоту, наотрез отказываются от продаж своего золота. У Вашингтона остается надежда на МВФ, но и там США, будучи главным акционером Фонда, не могут пока продавить нужное им решение о дальнейших распродажах.

Чиновники МВФ иногда заявляют, что, мол, развивающиеся страны испытывают острый дефицит денежных средств для решения неотложных социально-экономических проблем. И напоминают, что под покровительством МВФ находится PRGT, который не худо бы пополнить за счет новых распродаж золота из резервов Фонда. Никаких распродаж после этого не происходит, но чуткие рынки золота моментально реагируют на такие заявления понижением цен на драгоценный металл. Это помогает доллару в трудные моменты.

Вербальные интервенции проводятся также организациями внешними по отношению к МВФ. Так, осенью прошлого года международная неправительственная организация Jubilee Debt Campaign (JDC) обратила внимание на то, что в стоимостном выражении золотой резерв Фонда сильно прирос из-за быстрого роста цен на желтый металл (в августе 2020 года цена перевалила за 2000 долларов за унцию). И что, мол, Фонду можно было бы продать 7 процентов золотых резервов. Такая продажа дала бы выручку в 12 миллиардов долларов, чего достаточно, чтобы списать долги 73 беднейших стран до конца 2021 года. При этом золотой резерв Фонда в стоимостном выражении был бы все равно на 26 миллиардов долларов больше, чем в начале 2020 года. Конечно, никакой распродажи не последовало, но некоторое снижение цен на мировом рынке драгоценного металла после растиражированного СМИ заявления JDC произошло.

Последний раз подобная вербальная интервенция случилась 11 июня. На саммите G7обсуждался животрепещущий вопрос: развивающимся странам надо срочно провести массовую вакцинацию и осуществить неотложные меры по борьбе с потеплением. На эти цели, считают в МВФ, необходимо не менее 100 млрд. долл. Руководители G7 обсуждали вопрос о том, где изыскать такую сумму. Один из вариантов был предложен Э. Макроном: продать часть золота Фонда. Рынок золота это заявление французского президента сразу услышал и отреагировал. Известный золотой дилер Патрик А. Хеллер (Patrick A. Heller) так прокомментировал влияние G7 на рынок драгоценного металла в статье "Мы готовимся к еще одному провалу МВФ с продажей золота?" (Is Another IMF Gold Sale Fiasco in the Works?): "Прозвучавшее 11 июня предложение об очередной продаже золота МВФ оказало понижающее давление на цены золота и серебра. В предыдущие недели золото достигло пятимесячного пика... При закрытии торгов на COMEX в среду 16 июня цена золота была на неполных 2% ниже, чем в предыдущий четверг 10 июня…"

P.S. Последнее время многих волнует еще один аспект этой темы: где находится золотой резерв МВФ и цел ли он? Вопрос примерно того же свойства, что и связанный с золотым резервом американского казначейства. Хорошо известно, что золотой запас Форт-Нокса не проходил аудита со времен президента Эйзенхауэра. Есть подозрения, что золота в хранилище уже нет или оно замещено позолоченными вольфрамовыми слитками. А если даже слитки на месте и слитки не вольфрамовые, они могут по документам быть металлом, переданным кому-то в кредит или на условиях лизинга. Если по поводу аудита золотого резерва США вопрос регулярно поднимается в Конгрессе США (каждый раз сильное лобби не допускает принятия решения о проверке резерва), то по поводу аудита золотого резерва МВФ вопрос ни разу не поднимался. Не пора ли поднять?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625432700
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