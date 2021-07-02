Китай сосредотачивается. Прогноз до 2035 года, - Юрий Тавровский

00:08 05.07.2021 Китай сосредотачивается

Мой прогноз до 2035 года

Юрий Тавровский



2.07.21



Из своих 70 лет жизни я более полувека изучаю Китай, наблюдаю порой непредсказуемые события в Поднебесной, пытаюсь понять "китайскую специфику". Накопленный опыт знаний, впечатления от поездок почти по всем уголкам КНР, откровенные беседы с давними друзьями и молодыми коллегами дают право набросать эскиз будущего китайской нации до 2035 года. Именно тогда по замыслу Си Цзиньпина будет достигнут важный промежуточный рубеж на пути к "великому возрождению китайской нации".



Почти наверняка будет, как и предусмотрено решениями XIX съезда КПК, "в основном осуществлена социалистическая модернизация". На смену нынешней, традиционной экономике придет новая, инновационная. Этого удастся добиться даже в условиях продолжающегося замедления темпов прироста ВВП. Согласен я и с тем, что "значительно возрастет экономическая и научно-техническая мощь страны, Китай поднимется до уровня стран – лидеров инновационного типа". Новые прорывы в области искусственного интеллекта, роботизации, создании "умных" систем управления выведут КНР на передовые позиции в мире. Еще очевиднее станет преимущество нового мирохозяйственного уклада под названием "социализм с китайской спецификой".



Общественный сектор, плановая экономика, с одной стороны, и рыночный, частный, рыночный сектор, с другой стороны, продолжат "мирное сосуществование", а, точнее, синергию, лежащую в основе полувекового развития. В 2017 году на частный сектор приходилось около 80% занятых, около 60% ВВП и более половины налоговых поступлений. Эти пропорции вряд ли сильно изменятся к 2035 году. Крупнейшие банки, инфраструктура, "естественные монополии" останутся в государственной собственности, живущей по планам и законам социализма.



Важнейшей составляющей "социализма с китайской спецификой" останется Коммунистическая партия. Она, словно гипотенуза, соединяет два экономических катета, обеспечивает их гармонию и "жесткость треугольника". Сохранится контроль Коммунистической партии не только как фактического управляющего общественной собственностью в интересах всей нации, арбитра между не всегда совпадающими интересами "социалистов" и "капиталистов", но также "суперкомпьютера" по выработке стратегии и тактики развития.



Компартия сохранит свое доминирование в политической жизни страны. Укрепление дисциплины в КПК может сочетаться с развитием внутрипартийной демократии в форме расширения нынешней практики создания "малых групп" и "мозговых центров". Опираясь на мощный интеллектуальный потенциал центральных и провинциальных партийных организаций, разветвленной системы традиционных научных заведений и новых "мозговых центров", КПК продолжит гармонизировать отношения между регионами, предотвращать дисбалансы в отраслевом развитии, определять "направления главного удара" – приоритетные направления науки, производства и жизни нации. Контролируя государственную банковскую систему, транспорт и "естественные монополии", партия сможет концентрировать и перебрасывать ресурсы также на решение неизбежных экономических трудностей и социальных неустроений. КПК обеспечила быстрый выход из чрезвычайной ситуации эпидемии COVID-19 в 2020 году. Она возглавила мобилизацию нации в условиях навязанной Америкой холодной войны.



Си Цзиньпин, которому в 2035-м будет 82 года, скорее всего, уже уйдет с постов генерального секретаря ЦК КПК, председателя КНР и Центрального военного совета, но останется очень влиятельным деятелем, как Дэн Сяопин. Тот прожил 93 года (1904–1997), а Мао Цзэдун – 83 года (1893–1976).



Успехи в "великом возрождении китайской нации" и ужесточение политики сдерживания со стороны США и других держав усилят националистические настроения в обществе. Это может привести к популярности уже прозвучавших идей превосходства "азиатской мудрости", или "китайской мудрости", над "европейской мудростью" и даже к проявлениям шовинизма среди радикально настроенной молодежи. Многое будет зависеть от решений руководства и эффективности партийных идеологических органов.



Создание "сообщества единой судьбы человечества" в качестве глобальной внешнеполитической доктрины КНР будет наталкиваться на недоверие и сопротивление ключевых акторов – США, Европы, Индии, Японии и других держав. Не отменяя масштабный замысел, Пекин может сосредоточиться на создании "сообщества единой судьбы Азии", укреплении позиций в Африке, создании привилегированных двусторонних отношений с Россией, некоторыми странами Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока.



Китай будет играть все более заметную роль в признанных международных организациях – ООН, АТЭС, ВТО, G20. Он продолжит курс на поддержку недавно созданных с его участием структур – ШОС и БРИКС, будет создавать новые региональные объединения типа Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП).



Стремясь обеспечить Поднебесной ее законное место на мировой арене, Пекин будет продолжать реализацию стратегии "Пояс и путь", складывая из пока разрозненных транспортных коридоров и промышленных кластеров глобальную систему производственно-торговых цепочек снабжения Китая необходимыми товарами и сырьем, а также сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью. Оставаясь "мастерской мира", Китай станет "мировым рынком" не только сырья, но также потребительских товаров, в том числе предметов роскоши, произведений культуры и искусства.



Между Китаем и Россией будет заключен новый долгосрочный договор. Он навсегда подтвердит прохождение границы в соответствии с Договором 2001 года и Соглашением 2004 года. Кроме того, он поднимет уровень взаимодействия в сфере противодействия новым вызовам, включая гарантированный совместный ответ на угрозу ядерного нападения. Россия и Китай будут предоставлять "ядерный зонтик" другим государствам. Китайские и российские вооруженные силы достигнут небывалого уровня координации усилий по обеспечению безопасности как на Земле, так и в Мировом океане, в космосе и киберпространстве.



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Устранение остатков взаимного недоверия у населения и правящих элит двух стран позволит существенно продвинуть проекты экономического и научного сотрудничества. По территории России на принципах консорциума будут проложены скоростные грузовые и пассажирские маршруты железнодорожного и автомобильного транспорта, которые сократят время доставки товаров между Китаем, Россией, другими странами Европы и Азии. Будет активно использоваться Северный морской путь. Станут действовать целые кластеры совместных промышленных предприятий, сложатся мощные производственно-сбытовые цепочки. На основе долгосрочных соглашений будут налажены производство и переработка необходимых Китаю сельскохозяйственных культур.



Расширится культурный обмен, в том числе в форме постоянно действующих экспозиций музеев, музыкальных театров, кинотеатров, центров моды, сертифицированных медицинских и фармацевтических учреждений и т.д. Активизируется подготовка двуязычных специалистов в университетах и специализированных институтах двух стран. Расширится не только традиционный туризм, но также система молодежных спортивных лагерей, студенческих трудовых отрядов, приключенческих маршрутов по природным и историческим заповедникам.



Сеть высокоскоростных железных дорог (ВСМ) и автомобильных дорог покроет всю Поднебесную и будет соединена на важнейших направлениях с зарубежными артериями, особенно "Пояса и пути". Будет реконструирован "Новый транспортный мост Китай – Западная Европа" через Казахстан, Россию, Белоруссию и страны Восточной Европы. Будет построена высокоскоростная грузовая магистраль Урумчи – Санкт-Петербург по территории Китая и России. Беспилотный транспорт будет доминировать на улицах крупных городов, будет широко использоваться подземное пространство.



Будут созданы масштабные туристические маршруты вдоль Великой стены, Великого шелкового пути, Великого канала, по достопримечательным местам России. Развитая инфраструктура позволит не только удовлетворять стремительно растущие запросы внутреннего туризма, но также привлекать гостей из разных стран мира.



Ключевую роль в распределении производства по всей территории Китая будут играть суперкластеры: регион Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй, регион "Большого залива" Гуандун–Сянган–-Аомэнь, регион дельты реки Янцзы с центром в Шанхае, регион среднего течения Янцзы с центром в Ухане, а также регион бассейна реки Хуанхэ с центром в Чжэнчжоу.



За счет переброски талых вод с гор Тибета по подземному водопроводу будут осваиваться огромные пространства Синьцзяна. Там будет поднята "китайская целина". Освоение региона Северо-Запада станет общенациональным приоритетом. Будет налажена координация с развитием российской Западной Сибири. Северо-Восток КНР станет развиваться благодаря гармоничным связям с российским Приморьем и Северной Кореей.



Китайская валюта жэньминьби (юань) станет признанной мировой расчетной единицей и существенно потеснит доллар и другие мировые валюты. Юань станет основой системы взаимных расчетов в местных валютах развивающихся экономик, которые будут осуществляться, минуя систему SWIFT. При активной роли Китая будет расширена банковская система стран ШОС, БРИКС, АТЭС и создаваемых новых объединений.



Произойдет дальнейший возврат к социалистическим ценностям, особенно в сфере распределения общественного богатства. За счет резервов государства, в том числе репатриированных накоплений на счетах Федерального казначейства США, будет решена проблема обеспечения молодых семей жильем. Избыточные площади будут выкуплены у риэлторов и распределены по льготным схемам. Эта мера стимулирует деторождение и предотвратит усугубление проблемы старения населения. В полную силу заработает общенациональная пенсионная система. Будет окончательно ликвидирована система хукоу, прописки в городах, что уравняет в правах сельских и городских жителей, повысит мобильность населения. "Средний класс" будет насчитывать 800–900 млн человек, то есть свыше 70% населения. Существенно возрастет емкость внутреннего рынка, уменьшится зависимость от экспорта.



В результате применения комплекса экономических, политических и иных мер будет осуществлено воссоединение с Тайванем. На острове будет сохранена местная система управления в соответствии с принципом "одна страна, две системы". Осуществление этого же принципа будет продолжено в Гонконге и Макао.



Произойдет дальнейшая утрата местных диалектов с переходом на официальный язык путунхуа. Это сделает нацию еще более гомогенной и ослабит остатки местнических настроений и межрегиональных противоречий. Китайский язык будет все шире распространяться за пределами Поднебесной.



У грядущих успехов "Китайской мечты" будут не только положительные, но и отрицательные последствия. Нетрудно просчитать размеры экономики Китая к 2035 году даже при нынешних примерно 6%-ных темпах роста или с поправкой на неожиданности типа пандемии COVID-19. Нетрудно представить изменения в балансе мирового потребления продовольствия и сырья с появлением "среднего класса" размером чуть ли не в миллиард человек, сдвиги в глобальной экономике и логистике. Нетрудно понять также стратегические последствия "великого возрождения китайской нации" для мирового порядка.



"Сдерживание" Китая в разных формах будет продолжаться и усиливаться по мере продвижения к созданию "мощной, процветающей, социалистической державы". Фронтальное столкновение "состоявшейся и нарождающейся" держав вряд ли состоится. Зато весьма вероятны "войны по поручению", региональные конфликты, масштабные диверсии. Неизбежно будет продолжаться и мобилизация китайской нации как во внутренней политике, экономике, духовной жизни, так и в региональных и глобальных делах. В конечном итоге более эффективный мирохозяйственный уклад продолжит вытеснять менее эффективный. Новые экономические, политические и идеологические нормы будут менять устаревшие.



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К 2035 году все человечество на примере Китая убедится, что "красный проект" не завершен, что социализм с учетом национальной специфики является лучшим путем развития. Некоторые народы станут на этот путь без нажима, но с возможной поддержкой "страны победившей социалистической модернизации".



С ноябрьских дней 2012 года началась "новая эпоха социализма с китайской спецификой", ускорился отсчет времени до "великого возрождения китайской нации" и создания "сообщества единой судьбы человечества".



Китай сосредотачивается! Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625432880

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