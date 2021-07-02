 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.07.2021
11:16  Новая стратегия медведя (России), - Тимофей Бордачев
11:09  Умер советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. "Москва слезам не верит..."
11:00  Нусай пал: талибы захватили очередной район на границе с Таджикистаном
10:18  Умер (от КОВИ?) экс-замМинобороны Таджикистана генерал Розикзода
10:12  Оливер Стоун снял фильм о "скромном диктаторе" Нурсултане Елбасы Назарбаеве
09:02  Талибы один за другим захватывают уезды афганского Бадахшана - Хохон, Шугнон, Ишкашим...
08:21  Талибы становятся реальной угрозой для России и ее союзников, - Вл.Мухин

08:18  Израильская разведка пустила корни в Иране, - И.Субботин
08:16  Афганская армия... переселяется в Таджикистан, - В.Панфилова
08:13  Там за Пянджем-рекой догорали огни.., - К.Кривошеев
00:08  Китай сосредотачивается. Прогноз до 2035 года, - Юрий Тавровский
00:05  Золото МВФ на службе доллара США, - В.Катасонов
00:02  Почему Россию постоянно обвиняют в кибератаках, - Б.Толчинский
Воскресенье, 04.07.2021
16:14  Выборы в Узбекистане: как Мирзияев расчищает путь к победе, - Брюс Панниер
16:12  В Канаде активисты повалили памятники королеве Виктории и Елизавете II
16:08  "Я в гробу видал либералов...", - Захар Прилепин (интервью)
12:58  Байден назначил генерала Маккензи последним командующим ВС США в Афганистане
12:20  Афганский исход. Новое бородатое будущее ЦентрАзии
10:59  В Таджикистане родственные браки под запретом пять лет. Что изменилось?
10:57  Таджикистан ввел обязательную вакцинацию от коронавируса. Всем старше 18-ти
09:39  Крекс-пекс-фекс. "Российско-Кыргызский фонд развития" возобновил финансирование проектов
09:33  Разбился при посадке С-130 "Геркулес" ВВС Филиппин - солдаты сгорели заживо
09:27  Уволен судья Чуйского облсуда Онолбеков. За пьянство на рабочем месте
09:16  Зеленский просит папу римского канонизировать гитлеровского пособника - митрополита Шептицкого
09:09  Смысл и итоги провокации эсминца "Дефендер", - Александр Дугин
08:59  Близ Кызылорды разбился Ан-2 сельхозавиации. Жертв нет
08:40  Закавказский узел сам не развяжется, - Александр Широкорад
08:38  Второй фронт для Китая. Почему СССР не пришлось воевать с Японией до 1945 года, - Юрий Тавровский
00:24  Можно ли заставить мигрантов хорошо себя вести в России?
00:21  Елбобаизм. Токаев открыл памятник Назарбаеву в Нур-Султане (фото)
00:19  Постсовковый расизм: почему якобы толерантные казахи относятся к афганцам хуже, чем европейцы и американцы? - Н.Нуртазина
Суббота, 03.07.2021
20:26  Таджикистан пропустил на свою территорию еще 300 солдат раздолбанной афганской армии
20:24  Амеры покинули советскую авиабазу Баграм в Афгане
11:55  Талибы захватили еще один уезд (Калдар) вблизи границы с Узбекистаном
11:53  "Желтые жилеты" полиняли: почему массовый протест французов сошел на нет
11:50  Кому достались $8 млрд, которые Мирзияев потратил на борьбу с пандемией
11:49  Закрыт "университет КазМУНО". Выпускавший не врачей, а... муно
11:48  Ташкентский имам, наставлявший как "правильно" бить женщин, пытается стать "экспертом" в области мирового искусства
11:44  Китай вооружается без оглядки. России придется приспособиться к новым технологиям Поднебесной, - "НГ"
11:41  США хотят отступить из Афганистана в Среднюю Азию, - "Взгляд"
09:53  Скончался кыргызстанский историк профессор Ташманбет Кененсариев
09:13  Киргизия послала новых послов: Тотуяева в Пакистан и Омуралиева - в Израиль
09:07  Vesti.kg: Зачем Киргизии туркменские ведра и чипсы?!
09:04  Добыла - не была. Участники ОПЕК+ не договорились из-за позиции ОАЭ, - "Къ"
08:53  Корона для Путина слишком тяжела, - С.Шелин
08:21  Компартия Китая вернулась к основам, - Дм.Бавырин
00:11  США попросили Казахстан, Узбекистан и Таджикистан приютить 9 тысяч "мирных" афганцев
Пятница, 02.07.2021
21:52  Экологическая катастрофа у берегов Шри-Ланки: на скамье подсудимых российский капитан
20:53  Американский грузовой Boeing-737 приводнился на дно Тихого океана у Гавайев
19:05  В Ташкенте возвращают распределительные центры для пациентов с COVID-19
16:14  Умер Народный цыганский артист СССР Николай Сличенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Там за Пянджем-рекой догорали огни.., - К.Кривошеев
08:13 05.07.2021

Что будет с Афганистаном и его соседями после вывода американских войск

Газета "Коммерсантъ" №114/П от 05.07.2021, стр. 6
Процесс вывода американских войск из Афганистана вышел на финишную прямую. Хотя президент США Джо Байден опроверг сообщения о том, что точка будет поставлена уже в ближайшие дни, до крайней даты, 11 сентября, тянуть тоже не будут. Между тем до наступления исторического события американской администрации придется сделать еще немало, и в некоторых вопросах она рассчитывает на активную помощь стран Центральной Азии. Однако учитывая продолжающееся наступление террористического движения "Талибан" у границ Таджикистана и Узбекистана, помощь вскоре может понадобиться самим постсоветским республикам.

"Упорядоченное сворачивание"

Предположения о том, что вывод американских войск из Афганистана завершится не к 11 сентября, как предполагалось ранее, а уже в ближайшие дни, появились на минувшей неделе. Причиной стало то, что военные стремительно покидали территорию Афганистана. Так, стремительно опустела авиабаза Баграм. "Эта неделя может стать критической в деле вывода войск и завершения процесса их возвращения",- заявили 30 июня телеканалу CNN в Пентагоне. Учитывая, что 4 июля в США - это главный национальный праздник, День независимости, было бы весьма символично приурочить к нему историческое заявление.

Но это предположения развеял сначала президент Джо Байден, а затем и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По словам последнего, американские военные действительно должны покинуть Афганистан раньше срока, но не прямо сейчас, а в конце августа. "Безопасное, упорядоченное сворачивание (миссии.- "Ъ") позволяет нам сохранить существующее дипломатическое присутствие, поддержать афганский народ и правительство и убедиться, что Афганистан снова не станет убежищем для террористов, которые угрожают нашей стране",- сказал господин Кирби.

В ходе подготовки к окончанию операции Вашингтону потребовалось скоординировать действия с постсоветскими республиками, которые граничат с Афганистаном,- Узбекистаном и Таджикистаном. Министры иностранных дел этих стран Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Мухриддин 1 июля один за другим встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Официальные сообщения по итогам этих встреч содержат пространные формулировки о "важности двусторонних отношений", а также об "усилиях по достижению устойчивого мира и стабильности в Афганистане". Между тем агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте утверждают, что Вашингтон обратился со вполне конкретной просьбой: США хотели бы, чтобы Узбекистан, Таджикистан и вместе с ними Казахстан приняли на своей территории около 9 тыс. афганцев, которые сотрудничали с НАТО и которым теперь может грозить опасность. Правда, речь идет о временном убежище - пока эти люди будут ждать одобрения американской визы.

Афганский конфликт приближается к России
"Если будет решено принять определенное число афганских граждан, то Таджикистан окажется наиболее подготовлен к этому, а недовольство будет минимальным,- заявил "Ъ" таджикский политолог, эксперт по религиозному экстремизму Рустам Азизи.- До сих пор наша страна была для афганцев транзитной точкой. Через Управление ООН по делам беженцев они получали документы и выезжали дальше. А в обществе еще свежа память о гражданской войне, когда наши граждане были вынуждены размещаться на севере Афганистана, и их было намного больше, чем 9 тыс.".

Процесс вывода войск из Афганистана показывает, что улучшить ситуацию с безопасностью войскам НАТО не удалось.

Она примерно такая же, как в начале операции, в 2001 году,- заявил "Ъ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.- Судя по всему, у американцев и их союзников даже не было такой цели. При этом США уже не первый раз ищут поддержки в Центральной Азии. Хотя и сами республики, и Москва достаточно резко отреагировали на идею размещения в регионе части войск, покинувших Афганистан, переговоры на этот счет наверняка продолжаются. И такой сценарий выглядит весьма технологично - заварить кашу, выйти из нее, оставить последствия другим игрокам, а если повезет, еще и усилить позиции в регионе".

"Безответственное поведение"

Вывод войск международной коалиции сопровождается мощным наступлением боевиков "Талибана" (организация запрещена на территории РФ) на севере страны, то есть на границе с постсоветскими республиками Центральной Азии. По данным афганского телеканала Tolo News, из-за боев закрыто движение через мост Дружбы между узбекским Термезом и афганским Хайратоном (через реку Амударья; в 1989 году по этому мосту из Афганистана выходили последние советские военные части). Правда, сам Хайратон правительственные силы пока все-таки удерживают.

На границе с Таджикистаном, которая пролегает через труднодоступную горную местность, ситуация еще хуже. 3 июля на таджикскую территорию после боя с талибами отступила очередная группа афганских военных, причем самая большая из всех - более 300 человек. Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана утверждает, что пограничники контролируют ситуацию, однако талибам удалось захватить пограничную комендатуру "Овез" в уезде Хохон. Речь идет о Горном Бадахшане, где таджикские и афганские населенные пункты находятся друг напротив друга, разделенные лишь рекой Пяндж.

Наступление талибов вынуждает афганских военных укрываться в Таджикистане и Узбекистане
Развитие событий не могло не привлечь внимания Москвы и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Ситуация вызывает серьезную озабоченность. Есть четкое понимание необходимости оказания помощи Таджикистану именно в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы",- сказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря в пятницу об Афганистане, вспомнил не о талибах, а о другой запрещенной в России группировке - "Исламском государстве" (ИГ). При этом, пользуясь случаем, он упрекнул часть афганских элит: "В условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, поспешного вывода войск НАТО из Афганистана без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач игиловцы активно осваивают территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границах стран, являющихся нашими союзниками". Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в интервью Sputnik Afghanistan развил эту мысль, сказав:

Сначала они (власти Афганистана.- "Ъ") полагались на смену власти в Белом доме и, соответственно, изменение Вашингтоном решения о выводе войск. Когда этого не произошло, остались ничем не прикрытые личные амбиции сохранения власти в своих руках во что бы то ни стало".

В Кабуле привлекать внимание к этим высказываниям не стали. Напротив, МИД Афганистана опубликовал заявление, в котором благодарит Москву за "проявление доброй воли в отношении мирного урегулирования кризиса путем конструктивных мирных переговоров". Более того, в эти же дни с визитом в Москве находился советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб. Он встречался с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым. Сообщение по итогам переговоров оказалось максимально сдержанным: было объявлено, что собеседники "уделили внимание ситуации в сфере безопасности в Афганистане на фоне вывода западных воинских контингентов, обострению военно-политической обстановки на севере страны".

Какой эксперты видят роль Москвы в Центральной Азии
"Думаю, Патрушеву на встрече с Мохибом важно было понять, уверены ли в устойчивости президента Ашрафа Гани члены его команды,- предположил в разговоре с "Ъ" эксперт по Центральной Азии и Афганистану Аркадий Дубнов.- Не думаю, что Москва готова заверить Гани в поддержке после ухода американцев, поскольку это ударит по ее отношениям с талибами. Тут надо четко понимать, что для "Талибана" фигура Гани совершенно неприемлема при любом раскладе коалиционного правительства, и именно то, что сам Гани пытается удержаться на плаву, раздражает Москву". По словам собеседника "Ъ", "чем дольше Гани цепляется за власть, тем больше становятся масштабы кровопролития в Афганистане и тем меньше - влияние Москвы на будущую власть в Кабуле".

Кирилл Кривошеев

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625461980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев ознакомился с развитием "зеленого пояса" столицы
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2021 года №605
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2021 года №615
- Маулен Ашимбаев рассказал дипкорпусу о законах принятых Парламентом
- Земля и люди
- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1-го полугодия 2021 года)
- А. Мамин провел совещание по вопросам развития Алматинской агломерации
- А. Мамин провел заседание ЕАБР – Утверждена Стратегия Банка на 2022-2026 годы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2021 года №449
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  