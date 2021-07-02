Там за Пянджем-рекой догорали огни.., - К.Кривошеев

08:13 05.07.2021

Что будет с Афганистаном и его соседями после вывода американских войск



Газета "Коммерсантъ" №114/П от 05.07.2021, стр. 6

Процесс вывода американских войск из Афганистана вышел на финишную прямую. Хотя президент США Джо Байден опроверг сообщения о том, что точка будет поставлена уже в ближайшие дни, до крайней даты, 11 сентября, тянуть тоже не будут. Между тем до наступления исторического события американской администрации придется сделать еще немало, и в некоторых вопросах она рассчитывает на активную помощь стран Центральной Азии. Однако учитывая продолжающееся наступление террористического движения "Талибан" у границ Таджикистана и Узбекистана, помощь вскоре может понадобиться самим постсоветским республикам.



"Упорядоченное сворачивание"



Предположения о том, что вывод американских войск из Афганистана завершится не к 11 сентября, как предполагалось ранее, а уже в ближайшие дни, появились на минувшей неделе. Причиной стало то, что военные стремительно покидали территорию Афганистана. Так, стремительно опустела авиабаза Баграм. "Эта неделя может стать критической в деле вывода войск и завершения процесса их возвращения",- заявили 30 июня телеканалу CNN в Пентагоне. Учитывая, что 4 июля в США - это главный национальный праздник, День независимости, было бы весьма символично приурочить к нему историческое заявление.



Но это предположения развеял сначала президент Джо Байден, а затем и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По словам последнего, американские военные действительно должны покинуть Афганистан раньше срока, но не прямо сейчас, а в конце августа. "Безопасное, упорядоченное сворачивание (миссии.- "Ъ") позволяет нам сохранить существующее дипломатическое присутствие, поддержать афганский народ и правительство и убедиться, что Афганистан снова не станет убежищем для террористов, которые угрожают нашей стране",- сказал господин Кирби.



В ходе подготовки к окончанию операции Вашингтону потребовалось скоординировать действия с постсоветскими республиками, которые граничат с Афганистаном,- Узбекистаном и Таджикистаном. Министры иностранных дел этих стран Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Мухриддин 1 июля один за другим встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Официальные сообщения по итогам этих встреч содержат пространные формулировки о "важности двусторонних отношений", а также об "усилиях по достижению устойчивого мира и стабильности в Афганистане". Между тем агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники в Госдепартаменте утверждают, что Вашингтон обратился со вполне конкретной просьбой: США хотели бы, чтобы Узбекистан, Таджикистан и вместе с ними Казахстан приняли на своей территории около 9 тыс. афганцев, которые сотрудничали с НАТО и которым теперь может грозить опасность. Правда, речь идет о временном убежище - пока эти люди будут ждать одобрения американской визы.



Афганский конфликт приближается к России

"Если будет решено принять определенное число афганских граждан, то Таджикистан окажется наиболее подготовлен к этому, а недовольство будет минимальным,- заявил "Ъ" таджикский политолог, эксперт по религиозному экстремизму Рустам Азизи.- До сих пор наша страна была для афганцев транзитной точкой. Через Управление ООН по делам беженцев они получали документы и выезжали дальше. А в обществе еще свежа память о гражданской войне, когда наши граждане были вынуждены размещаться на севере Афганистана, и их было намного больше, чем 9 тыс.".



Процесс вывода войск из Афганистана показывает, что улучшить ситуацию с безопасностью войскам НАТО не удалось.



Она примерно такая же, как в начале операции, в 2001 году,- заявил "Ъ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.- Судя по всему, у американцев и их союзников даже не было такой цели. При этом США уже не первый раз ищут поддержки в Центральной Азии. Хотя и сами республики, и Москва достаточно резко отреагировали на идею размещения в регионе части войск, покинувших Афганистан, переговоры на этот счет наверняка продолжаются. И такой сценарий выглядит весьма технологично - заварить кашу, выйти из нее, оставить последствия другим игрокам, а если повезет, еще и усилить позиции в регионе".



"Безответственное поведение"



Вывод войск международной коалиции сопровождается мощным наступлением боевиков "Талибана" (организация запрещена на территории РФ) на севере страны, то есть на границе с постсоветскими республиками Центральной Азии. По данным афганского телеканала Tolo News, из-за боев закрыто движение через мост Дружбы между узбекским Термезом и афганским Хайратоном (через реку Амударья; в 1989 году по этому мосту из Афганистана выходили последние советские военные части). Правда, сам Хайратон правительственные силы пока все-таки удерживают.



На границе с Таджикистаном, которая пролегает через труднодоступную горную местность, ситуация еще хуже. 3 июля на таджикскую территорию после боя с талибами отступила очередная группа афганских военных, причем самая большая из всех - более 300 человек. Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана утверждает, что пограничники контролируют ситуацию, однако талибам удалось захватить пограничную комендатуру "Овез" в уезде Хохон. Речь идет о Горном Бадахшане, где таджикские и афганские населенные пункты находятся друг напротив друга, разделенные лишь рекой Пяндж.



Наступление талибов вынуждает афганских военных укрываться в Таджикистане и Узбекистане

Развитие событий не могло не привлечь внимания Москвы и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Ситуация вызывает серьезную озабоченность. Есть четкое понимание необходимости оказания помощи Таджикистану именно в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы",- сказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря в пятницу об Афганистане, вспомнил не о талибах, а о другой запрещенной в России группировке - "Исламском государстве" (ИГ). При этом, пользуясь случаем, он упрекнул часть афганских элит: "В условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, поспешного вывода войск НАТО из Афганистана без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач игиловцы активно осваивают территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границах стран, являющихся нашими союзниками". Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в интервью Sputnik Afghanistan развил эту мысль, сказав:



Сначала они (власти Афганистана.- "Ъ") полагались на смену власти в Белом доме и, соответственно, изменение Вашингтоном решения о выводе войск. Когда этого не произошло, остались ничем не прикрытые личные амбиции сохранения власти в своих руках во что бы то ни стало".



В Кабуле привлекать внимание к этим высказываниям не стали. Напротив, МИД Афганистана опубликовал заявление, в котором благодарит Москву за "проявление доброй воли в отношении мирного урегулирования кризиса путем конструктивных мирных переговоров". Более того, в эти же дни с визитом в Москве находился советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб. Он встречался с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым. Сообщение по итогам переговоров оказалось максимально сдержанным: было объявлено, что собеседники "уделили внимание ситуации в сфере безопасности в Афганистане на фоне вывода западных воинских контингентов, обострению военно-политической обстановки на севере страны".



Какой эксперты видят роль Москвы в Центральной Азии

"Думаю, Патрушеву на встрече с Мохибом важно было понять, уверены ли в устойчивости президента Ашрафа Гани члены его команды,- предположил в разговоре с "Ъ" эксперт по Центральной Азии и Афганистану Аркадий Дубнов.- Не думаю, что Москва готова заверить Гани в поддержке после ухода американцев, поскольку это ударит по ее отношениям с талибами. Тут надо четко понимать, что для "Талибана" фигура Гани совершенно неприемлема при любом раскладе коалиционного правительства, и именно то, что сам Гани пытается удержаться на плаву, раздражает Москву". По словам собеседника "Ъ", "чем дольше Гани цепляется за власть, тем больше становятся масштабы кровопролития в Афганистане и тем меньше - влияние Москвы на будущую власть в Кабуле".



Кирилл Кривошеев