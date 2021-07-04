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Афганская армия... переселяется в Таджикистан, - В.Панфилова
08:16 05.07.2021

В Таджикистан бегут афганские правительственные военнослужащие
Вместе с беженцами в регион могут прийти радикалы

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
4.07.21

Глава МИД Таджикистана Сирожиддин Мухриддин (слева) получил предложение госсекретаря США Энтони Блинкена помочь с разведкой в Афганистане.
Таджикистан принял более 300 афганских военнослужащих, которые были вынуждены отступить после боев с отрядами движения "Талибан" (радикальная организация, запрещенная в России) в северных провинциях Афганистана. Вашингтон по мере вывода своих войск из Афганистана договаривается со странами Центральной Азии о расширении стратегического сотрудничества и предлагает рассмотреть возможность проведения американскими военными разведки и рекогносцировки с территории стран региона. Рассматривается также вопрос предоставления временного убежища афганским беженцам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин встретились с главами МИД Узбекистана и Таджикистана, которые прибыли в Вашингтон для участия в двусторонних политических консультациях. В повестке переговоров – афганский вопрос, который американцам нужно решить до 11 сентября 2021 года, то есть до дня полного вывода войск США из Афганистана. 2 июля американцы покинули авиабазу в Баграме, что в 60 км от Кабула, передав ее правительственным войскам. Но вопрос в том, смогут ли они ее удержать или сдадут талибам, как это сейчас происходит в большинстве районов Афганистана, которые один за другим переходят под контроль радикалов.

Так, за последние сутки талибы установили контроль над девятью районами провинции Бадахшан и двумя районами провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, над одним районом в Пактии на востоке страны и еще одним в южной провинции Кандагар. В результате, по данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны. Несколько сотен афганских военнослужащих нашли убежище в соседнем Таджикистане. Тем не менее, как сообщает пресс-центр погранвойск Таджикистана, "ситуация на таджикско-афганской границе под контролем". Ранее в Узбекистан бежали 54 афганца, но после переговоров с представителями узбекских служб всех их вернули обратно.

Эмиграционные настроения сильны среди мирных афганцев, особенно тех, кто работал на военных базах США и в различных проектах, финансируемых Вашингтоном, словом, тех, кто оказывал помощь американским солдатам. Впрочем, администрация Байдена обещала им выдать иммиграционные визы, но процесс затягивается. Судя по всему, американцы не хотят видеть у себя караваны афганских беженцев. США предложили главам Таджикистана и Узбекистана принять у себя 9 тыс. афганских беженцев. При этом данное соглашение может стать частью более широкой сделки по налаживанию дальнейшего сотрудничества со странами Центральной Азии в отношении Афганистана, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Речь идет о временном размещении афганских беженцев на территории трех стран Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Точные сроки не указываются – это может быть и год, и два, и пять. А может быть месяц. Теоретически это делается американцами во избежание повторения истории с эвакуацией жителей Сайгона, когда одномоментно в США въехало около 100 тыс. помощников из числа южных вьетнамцев. А Джозефу Байдену такая ассоциация как острый нож, она совершенно не нужна", – сказал "НГ" руководитель отдела Средней Азии и Кавказа Института стран СНГ Андрей Грозин. По его мнению, найдено "изящное решение" – самых нужных афганцев заберут, а менее ценных, но главное, более многочисленных передадут на временной основе странам Центральной Азии.

Очевидно, что все проблемы, связанные с этим решением, если оно будет реализовано в жизнь, лягут на плечи центральноазиатов и ближайших соседей. Самое опасное же в том, что с беженцами в регион могут прийти и радикалы. "С одной стороны, это могут быть подготовленные западными разведками специалисты, двойные, тройные агенты, которые работают на самые разные силы, в том числе на радикальных исламистов или международные террористические организации. А несколько тысяч человек отфильтровать не получится физически", – считает Грозин. По его мнению, решить эту задачу до 11 сентября 2021 года, то есть до полного вывода американских войск с Афганистана, нереально: "Но американцы выкрутят руки центральноазиатам предложением, от которого нельзя отказаться".

Что же касается предоставления возможности проводить разведку с территорий стран Центральной Азии, то, по мнению эксперта, они не согласятся, если против этого "проекта" выступят Пекин и Москва. "К тому же, например, в Ташкенте понимают, что талибы рано или поздно захватят власть либо вольются в структуры правительства, став частью некой объединенной афганской власти. С ними надо будет налаживать контакты и хотя бы не портить их. А создавать разведывательные центры, которые, как заявляют США, будут работать лишь по Афганистану, – это прямой шаг к конфронтации с этой властью", – отметил Грозин.

По мнению эксперта по Центральной Азии и Среднему Востоку Александра Князева, приход талибов к власти нереален, их наступление будет остановлено. У талибов нет ресурсов удерживать занятые территории и одновременно продолжать наступление. При этом сопротивление со стороны ополчения и политических партий растет.

"Сейчас все зависит от правительства президента Ашрафа Гани: если оно согласится на формирование коалиционного правительства, то талибы рано или поздно сядут за стол переговоров. Другое дело, что у них в руках будут козыри – захваченные территории, какие-то стратегически важные пункты, и талибы будут торговаться. Задача "Талибана" – подойти к новому переговорному этапу с сильных позиций. А альтернативы переговорам в любом случае нет, даже если принять как версию захват власти в Кабуле, так как это может быть лишь очень краткосрочным – контрреакция на талибское наступление сильна. Это не только правительственные действия, сопротивление сильно в самом обществе, в политической элите, не участвующей во власти", – сказал "НГ" Князев. По его мнению, перед "Талибаном", стремящимся к международному признанию, стоит задача – установить нормальные отношения с соседними странами. "А потому создавать соседям проблемы было бы в высшей степени непродуктивно", – считает Князев.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625462160
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