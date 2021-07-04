Израильская разведка пустила корни в Иране, - И.Субботин

08:18 05.07.2021

Тегерану придется заниматься поиском шпионов у себя дома

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



4.07.21



Иранской ядерной программе нанесен серьезный ущерб в результате израильской диверсии недельной давности на заводе в городе Кередж. Это следует из материалов, опубликованных частной спутниковой компанией Intel Lab, которая попыталась опровергнуть утверждения иранского официоза, согласно которым нападение было сорвано благодаря местным спецслужбам. Вопрос об уязвимости стратегический инфраструктуры стоит перед Исламской Республикой все острее: бывшие официальные лица в последнее время открыто говорят о том, что израильская разведка МОССАД настолько глубоко проникла во многие сферы, что государственным деятелям стоит всерьез опасаться за свою жизнь.



Компания Intel Lab обнародовала спутниковые снимки засекреченного иранского завода в городе Кередж. На них видно, что объект, который, как утверждается, стал мишенью израильского беспилотника-камикадзе, сейчас находится в плачевном состоянии. В частности, исследователи обращают внимание на разрушения кровли одного из зданий, где, по некоторым данным, велось производство комплектующих для центрифуг и другого "ядерного" оборудования. Уничтоженный фрагмент крыши, если судить по снимкам, имеет размеры 40 на 15 м. Кроме того, представители Intel Lab указывают на то, что внутренние помещения выглядят так, как будто в них произошел сильный пожар. Завод считают одной из важнейших составляющих ядерной программы Ирана.



Комментируя инцидент в Кередже, иранский официоз, не упоминая конкретной локации, заявлял, что его спецслужбам удалось предотвратить диверсию внешнего противника. Местное ТВ со ссылкой на неназванные источники уверяло, что атака не привела ни к пострадавшим, ни к материальному ущербу. За последнее время иранское руководство несколько раз сообщало о попытках подобных нападений на стратегическую инфраструктуру. 11 апреля на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети, которая привела к масштабному взрыву. Год назад на том же ядерном объекте произошел взрыв и пожар в здании, которое было рассчитано на производство центрифуг. Вину Иран возложил на израильтян.



Проникновение МОССАД в иранскую инфраструктуру стало чаще тревожить иранцев. Большой эффект произвело интервью, которое в конце прошлого месяца дал порталу Jamaran бывший министр разведки Ирана Али Юнеси. Функционер, который занимал руководящую должность в период президентства Мохаммада Хатами (1997–2005), подчеркнул, что сотрудники израильской разведки проникли во многие госструктуры Исламской Республики, в связи с чем, по его словам, многие официальные лица в Тегеране должны переживать за свою безопасность. С критикой Юнеси обрушился и на иранские спецслужбы, которые, по его оценкам, вместо того чтобы разыскивать диверсантов, занимаются преследованием обычных иранцев.



Юнеси заявил также, что в Иране происходит создание "параллельных институтов безопасности", которое негативно отражается на работе Министерства разведки. Его высказывания прозвучали практически в унисон заявлению бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, который заявил, что один из высокопоставленных сотрудников иранской разведки, который отвечал за противодействие израильскому шпионажу, сам оказался агентом еврейского государства. Как подчеркнул Ахмадинежад, тот успех, которым заканчиваются израильские операции в Иране, в том числе похищение секретных документов, связанных с ядерной и космической отраслью, объяснимы только с точки зрения проникновения агентов МОССАД в местные государственные структуры.



"Эта коррумпированная банда (бывший президент, по-видимому, имел в виду иранское разведывательное сообщество. – "НГ") должна раскрыть свою роль в убийстве ученых-ядерщиков и взрывах на заводе по обогащению урана в Натанзе. Они украли важные документы из Торкузабада и Иранского космического агентства. Это – не шутки! Были украдены чрезвычайно важные документы и безопасность страны поставлена под угрозу!" – заявил недавно Ахмадинежад, рассуждая об израильских операциях последних лет.



Очередной повод для дискуссии об уязвимости иранской стратегической инфраструктуры дало июньское интервью бывшего руководителя МОССАД Йоси Коэна 12-му каналу израильского телевидения. В нем он публично раскрыл некоторые детали израильских операций против Тегерана, в том числе скандальную кражу ядерного архива в январе 2018 года. По словам Коэна, в операции участвовали 20 агентов секретного ведомства. Он уточнил, что конфиденциальная документация из ядерного архива Ирана была направлена в Тель-Авив в цифровом виде еще до того, как выполнившие операцию агенты покинули Иран. Впрочем, бывший руководитель израильской разведки не стал уточнять, были ли все участники кражи гражданами Израиля.



Коэн выразил убеждение, что иногда Израиль должен демонстрировать Ирану те ресурсы и возможности, которые находятся в его распоряжении, чтобы предостеречь "режим аятолл" от некоторых действий в регионе. Это резко контрастирует с подходом его предшественника Тамира Пардо, который выступал категорически против унижения противника, даже такого непримиримого, как Тегеран. Теперь же МОССАД возглавляет Давид Барнеа, особенности подхода которого к диверсионным действиям на иранской территории еще предстоит оценить. Однако есть подозрения, что изменить траекторию конфронтации между Израилем и Ираном уже вряд ли возможно. Тем более что новый премьер Израиля Нафтали Беннет пообещал не церемониться с врагом его страны.