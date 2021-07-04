 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Талибы становятся реальной угрозой для России и ее союзников, - Вл.Мухин
08:21 05.07.2021

На южных границах СНГ появился новый обширный очаг напряженности
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

Сотрудничавшим с американцами афганцам с талибами мирно договориться не удастся.
Успехи боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые в связи с уходом войск США и НАТО берут под контроль все новые территории Афганистана, уже отражаются на безопасности приграничных с ним государств СНГ. Свыше 300 афганских военнослужащих после боев с талибами с согласия Душанбе пересекли с оружием границу Таджикистана в районе Горного Бадахшана. Если талибы займут приграничные северные районы страны, в южные государства СНГ могут хлынуть потоки беженцев, радикальных исламистов. Это будет ударом не только по странам Центральной Азии, но и по России.

В государствах Центральной Азии прогнозируют возникновение новых военных конфликтов с участием боевиков, прибывших из Афганистана.

Как считает эксперт Андрей Медведев, "времени на укрепление границ и на переподготовку вооруженных сил стран Центральной Азии практически нет. В случае начала активный действий остановить талибов будет возможно только при условии вмешательства внешних сил". Военный эксперт, полковник Шамиль Гареев, который долгое время служил в Главном штабе (ГШ) Вооруженных сил Республики Узбекистан, считает, что для России наиболее опасна не прямая вооруженная агрессия со стороны незаконных вооруженных формирований, а периодическое проникновение и подрывная террористическая деятельность исламистов на приграничных территориях Узбекистана и Таджикистана, имеющего более протяженную и уязвимую погранзону. По мнению эксперта, "основной целью таких действий может быть проведение вербовочной работы среди жителей южных стран СНГ, осуществление террористических акций на объектах жизнеобеспечения и устрашения населения и органов власти, что может привести к дестабилизации обстановки, подрыву авторитета руководства стран ЦА и вызвать гуманитарную катастрофу". Как считает Гареев, возможен также "экспорт" афганских боевиков и нестабильности в РФ".

Но официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на днях заявила, что "Россия не склонна драматизировать ситуацию в Афганистане", хотя рост активности талибов, по ее мнению, может "повлечь ухудшение гуманитарной обстановки". Вооруженное противостояние между правительственными силами и боевиками движения "Талибан" было названо "сезонным", то есть практически не связанным с уходом американских войск. Ранее в подобном ключе высказался и директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Отвечая на вопрос о том, видят ли в Москве опасность перетекания военной активности талибов на территорию сопредельных с Афганистаном государств, дипломат сказал: "Нет, таких рисков не видим".

В свою очередь, в минувшую субботу генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Зась сообщил, что процессы, происходящие в Афганистане, существенно влияют на ситуацию в Центрально-Азиатском регионе. По его мнению, вероятность скорого урегулирования ситуации в стране и, как следствие, в афганском приграничье, "остается низкой". Серьезность обстановки, связанной с выводом войск США и НАТО из Афганистана, отмечают и в Минобороны России. Еще в апреле 2021 года, будучи в Душанбе на саммите министров обороны ОДКБ, глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу высказывал озабоченность происходящим и заявлял о том, что страны организации "на фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляют планирование совместного отражения возможных угроз". Но практических действий со стороны РФ и других стран – союзников по коллективной обороне для упреждения подобных сценариев пока не заметно.

Ряд наблюдателей и СМИ озаботились сообщениями Белого дома о том, что Соединенные Штаты после вывода своего военного контингента из Афганистана не оставят на произвол судьбы работавший на них афганский персонал. Как сообщил телеканал CNN, Вашингтон ведет переговоры по этому вопросу со странами Центральной Азии, Таджикистаном, Казахстаном и Узбекистаном. Американским планом предусмотрено переселение в эти страны около 18 тыс. работавших на США афганцев (вместе с семьями – почти 50 тыс. человек). Пока официальной реакции на такие предложения Вашингтона со стороны названных стран не последовало. Хотя, по мнению ряда экспертов, такой вариант развития событий возможен и он уже обсуждался во время недавних встреч в Вашингтоне госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИД Узбекистана и Таджикистана Абдулазизом Камиловым и Сироджиддином Мухриддином. Это опасно не только для стран Центральной Азии.

Как считает военный эксперт, полковник Николай Шульгин, перемещение в страны СНГ значительного контингента афганских граждан – это потенциал для серьезной нестабильности в постсоветских странах. "Мы не знаем, кто будет перемещен на территорию государств Содружества. Тут возможно просачивание и радикально настроенных афганских боевиков, и наркобаронов, и других криминальных авторитетов. Именно поэтому американцы не хотят брать их на свою территорию, а планируют переместить в буферную зону – южные страны СНГ. Заметим, что граница с Казахстаном у РФ самая протяженная и открытая", – считает эксперт. По его мнению, перемещение масс афганцев можно рассматривать "как своеобразную гибридную войну, направленную на создание очагов напряженности на юге СНГ и России". При этом США не оставляют желания вновь укрепиться в странах Центральной Азии, как это было 10 лет назад. Шульгин отметил, что косвенным признаком таких планов является информация СМИ о том, что Пентагон намерен выделить до 240 млн долл. на новые военные объекты в 20 странах, включая Узбекистан и Таджикистан.

4.07.21

Источник - ng.ru
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