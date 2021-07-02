 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.07.2021
11:16  Новая стратегия медведя (России), - Тимофей Бордачев
11:09  Умер советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. "Москва слезам не верит..."
11:00  Нусай пал: талибы захватили очередной район на границе с Таджикистаном
10:18  Умер (от КОВИ?) экс-замМинобороны Таджикистана генерал Розикзода
10:12  Оливер Стоун снял фильм о "скромном диктаторе" Нурсултане Елбасы Назарбаеве
09:02  Талибы один за другим захватывают уезды афганского Бадахшана - Хохон, Шугнон, Ишкашим...
08:21  Талибы становятся реальной угрозой для России и ее союзников, - Вл.Мухин

08:18  Израильская разведка пустила корни в Иране, - И.Субботин
08:16  Афганская армия... переселяется в Таджикистан, - В.Панфилова
08:13  Там за Пянджем-рекой догорали огни.., - К.Кривошеев
00:08  Китай сосредотачивается. Прогноз до 2035 года, - Юрий Тавровский
00:05  Золото МВФ на службе доллара США, - В.Катасонов
00:02  Почему Россию постоянно обвиняют в кибератаках, - Б.Толчинский
Воскресенье, 04.07.2021
16:14  Выборы в Узбекистане: как Мирзияев расчищает путь к победе, - Брюс Панниер
16:12  В Канаде активисты повалили памятники королеве Виктории и Елизавете II
16:08  "Я в гробу видал либералов...", - Захар Прилепин (интервью)
12:58  Байден назначил генерала Маккензи последним командующим ВС США в Афганистане
12:20  Афганский исход. Новое бородатое будущее ЦентрАзии
10:59  В Таджикистане родственные браки под запретом пять лет. Что изменилось?
10:57  Таджикистан ввел обязательную вакцинацию от коронавируса. Всем старше 18-ти
09:39  Крекс-пекс-фекс. "Российско-Кыргызский фонд развития" возобновил финансирование проектов
09:33  Разбился при посадке С-130 "Геркулес" ВВС Филиппин - солдаты сгорели заживо
09:27  Уволен судья Чуйского облсуда Онолбеков. За пьянство на рабочем месте
09:16  Зеленский просит папу римского канонизировать гитлеровского пособника - митрополита Шептицкого
09:09  Смысл и итоги провокации эсминца "Дефендер", - Александр Дугин
08:59  Близ Кызылорды разбился Ан-2 сельхозавиации. Жертв нет
08:40  Закавказский узел сам не развяжется, - Александр Широкорад
08:38  Второй фронт для Китая. Почему СССР не пришлось воевать с Японией до 1945 года, - Юрий Тавровский
00:24  Можно ли заставить мигрантов хорошо себя вести в России?
00:21  Елбобаизм. Токаев открыл памятник Назарбаеву в Нур-Султане (фото)
00:19  Постсовковый расизм: почему якобы толерантные казахи относятся к афганцам хуже, чем европейцы и американцы? - Н.Нуртазина
Суббота, 03.07.2021
20:26  Таджикистан пропустил на свою территорию еще 300 солдат раздолбанной афганской армии
20:24  Амеры покинули советскую авиабазу Баграм в Афгане
11:55  Талибы захватили еще один уезд (Калдар) вблизи границы с Узбекистаном
11:53  "Желтые жилеты" полиняли: почему массовый протест французов сошел на нет
11:50  Кому достались $8 млрд, которые Мирзияев потратил на борьбу с пандемией
11:49  Закрыт "университет КазМУНО". Выпускавший не врачей, а... муно
11:48  Ташкентский имам, наставлявший как "правильно" бить женщин, пытается стать "экспертом" в области мирового искусства
11:44  Китай вооружается без оглядки. России придется приспособиться к новым технологиям Поднебесной, - "НГ"
11:41  США хотят отступить из Афганистана в Среднюю Азию, - "Взгляд"
09:53  Скончался кыргызстанский историк профессор Ташманбет Кененсариев
09:13  Киргизия послала новых послов: Тотуяева в Пакистан и Омуралиева - в Израиль
09:07  Vesti.kg: Зачем Киргизии туркменские ведра и чипсы?!
09:04  Добыла - не была. Участники ОПЕК+ не договорились из-за позиции ОАЭ, - "Къ"
08:53  Корона для Путина слишком тяжела, - С.Шелин
08:21  Компартия Китая вернулась к основам, - Дм.Бавырин
00:11  США попросили Казахстан, Узбекистан и Таджикистан приютить 9 тысяч "мирных" афганцев
Пятница, 02.07.2021
21:52  Экологическая катастрофа у берегов Шри-Ланки: на скамье подсудимых российский капитан
20:53  Американский грузовой Boeing-737 приводнился на дно Тихого океана у Гавайев
19:05  В Ташкенте возвращают распределительные центры для пациентов с COVID-19
16:14  Умер Народный цыганский артист СССР Николай Сличенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   |   Таджикистан   | 
Талибы один за другим захватывают уезды афганского Бадахшана - Хохон, Шугнон, Ишкашим...
09:02 05.07.2021

Талибы захватили еще несколько уездов на севере Афганистана. Более 1000 афганских военных отступили на таджикскую территорию

Мухаммадвафо Ризозода
Муллораджаб Юсуфзода
213 афганских военнослужащих отступили через этот мост на таджикско-афганской границе

Боевики движения "Талибан" в ночь с 4 на 5 июля полностью захватили уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим афганской провинции Бадахшан, сообщает пресс-центр Погранвойск ГКНБ Таджикистана.

"В ходе вооруженных боестолкновений с талибами 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана, в целях сохранения жизней личного состава, отступили через приграничные участки Шохон Шохинского района (104 человека), Рузвай (213 человек) и Нулванд (83 человека) Дарвазского района, Хумроги Ванджского района (173 человека), района Тем г.Хорог (312), Ишкашим (102 человека) и Лангар (50 человек) Ишкашимского района на территорию Республики Таджикистан", цитирует пресс-центр таджикских погранвойск национальное агентство "Ховар". Сообщается, что "принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела ИРА, военнослужащим правительственных войск Афганистана было разрешено перейти на таджикскую территорию.

Таджикистан и Афганистан на бадахшанском направлении имеют общую границу, протяженностью 910 километров.

Накануне ГКНБ Таджикистана сообщил, что вечером 4 июля вооруженная группа движения "Талибан" захватила без боя уезд Хохон афганской провинции Бадахшан, в связи с чем "94 военнослужащих Вооруженных сил Афганистана отступили и в целях сохранения своих жизней пересекли государственную границу на участке "Шохон" пограничного отряда в районе Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабад) и вошли на территорию Таджикистана".

Пограничники не исключают, что "с учетом сложной обстановки на указанном участке государственной границы, существует вероятность продолжения очередного пересечения на территорию Таджикистана военнослужащих правительственных войск Исламской Республики Афганистан".

По официальным данным, количество афганских военных, укрывшихся в Таджикистане от боевиков "Талибана", превысило 1500 человек

Ситуация на границе с Афганистаном вызывает обеспокоенность властей. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 4 июля провел телефонный разговор с президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани, в ходе которого проинформировал собеседника о новых фактах вынужденного перехода линии государственной границы военнослужащими соседней страны.

Как сообщает пресс-служба главы государства, "при этом была подчеркнута неизменная позиция Таджикистана к проблеме Афганистана, которая заключается в невмешательстве в его внутренние дела и всесторонней поддержке усилий официальных властей по установлению мира, стабильности и безопасности в стране".

ООН потребовала от властей Афганистана и руководства группировки "Талибан" вернуться к переговорам, которые начались в сентябре 2020 года при посредничестве США. Однако после того, как американцы объявили о выводе своих войск, талибы активировали боевые действия. Власти Пакистана, которых обвиняют в поддержке Талибан, недавно заявили, что они поддерживают мир и безопасность в Афганистане.

Протяженность таджикско-афганской границы составляет более 1400 километров. Власти Таджикистана заявили недавно, что пограничники и военнослужащие Минобороны, несущие службу на второй линии охраны таджикско-афганской границы, переведены на особый режим несения службы в связи с происходящими на севере Афганистана событиями.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625464920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев ознакомился с развитием "зеленого пояса" столицы
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2021 года №605
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2021 года №615
- Маулен Ашимбаев рассказал дипкорпусу о законах принятых Парламентом
- Земля и люди
- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1-го полугодия 2021 года)
- А. Мамин провел совещание по вопросам развития Алматинской агломерации
- А. Мамин провел заседание ЕАБР – Утверждена Стратегия Банка на 2022-2026 годы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2021 года №449
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  