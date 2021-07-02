Талибы один за другим захватывают уезды афганского Бадахшана - Хохон, Шугнон, Ишкашим...

09:02 05.07.2021

Талибы захватили еще несколько уездов на севере Афганистана. Более 1000 афганских военных отступили на таджикскую территорию



Мухаммадвафо Ризозода

Муллораджаб Юсуфзода

213 афганских военнослужащих отступили через этот мост на таджикско-афганской границе



Боевики движения "Талибан" в ночь с 4 на 5 июля полностью захватили уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим афганской провинции Бадахшан, сообщает пресс-центр Погранвойск ГКНБ Таджикистана.



"В ходе вооруженных боестолкновений с талибами 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана, в целях сохранения жизней личного состава, отступили через приграничные участки Шохон Шохинского района (104 человека), Рузвай (213 человек) и Нулванд (83 человека) Дарвазского района, Хумроги Ванджского района (173 человека), района Тем г.Хорог (312), Ишкашим (102 человека) и Лангар (50 человек) Ишкашимского района на территорию Республики Таджикистан", цитирует пресс-центр таджикских погранвойск национальное агентство "Ховар". Сообщается, что "принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела ИРА, военнослужащим правительственных войск Афганистана было разрешено перейти на таджикскую территорию.



Таджикистан и Афганистан на бадахшанском направлении имеют общую границу, протяженностью 910 километров.



Накануне ГКНБ Таджикистана сообщил, что вечером 4 июля вооруженная группа движения "Талибан" захватила без боя уезд Хохон афганской провинции Бадахшан, в связи с чем "94 военнослужащих Вооруженных сил Афганистана отступили и в целях сохранения своих жизней пересекли государственную границу на участке "Шохон" пограничного отряда в районе Шамсиддин Шохин (бывший Шуроабад) и вошли на территорию Таджикистана".



Пограничники не исключают, что "с учетом сложной обстановки на указанном участке государственной границы, существует вероятность продолжения очередного пересечения на территорию Таджикистана военнослужащих правительственных войск Исламской Республики Афганистан".



По официальным данным, количество афганских военных, укрывшихся в Таджикистане от боевиков "Талибана", превысило 1500 человек



Ситуация на границе с Афганистаном вызывает обеспокоенность властей. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 4 июля провел телефонный разговор с президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани, в ходе которого проинформировал собеседника о новых фактах вынужденного перехода линии государственной границы военнослужащими соседней страны.



Как сообщает пресс-служба главы государства, "при этом была подчеркнута неизменная позиция Таджикистана к проблеме Афганистана, которая заключается в невмешательстве в его внутренние дела и всесторонней поддержке усилий официальных властей по установлению мира, стабильности и безопасности в стране".



ООН потребовала от властей Афганистана и руководства группировки "Талибан" вернуться к переговорам, которые начались в сентябре 2020 года при посредничестве США. Однако после того, как американцы объявили о выводе своих войск, талибы активировали боевые действия. Власти Пакистана, которых обвиняют в поддержке Талибан, недавно заявили, что они поддерживают мир и безопасность в Афганистане.



Протяженность таджикско-афганской границы составляет более 1400 километров. Власти Таджикистана заявили недавно, что пограничники и военнослужащие Минобороны, несущие службу на второй линии охраны таджикско-афганской границы, переведены на особый режим несения службы в связи с происходящими на севере Афганистана событиями.