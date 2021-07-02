Умер (от КОВИ?) экс-замМинобороны Таджикистана генерал Розикзода

10:18 05.07.2021

Скончался бывший замминистра обороны Таджикистана. Близкие утверждают, что от COVID-19



В Душанбе 4 июля ушел из жизни бывший заместитель министра обороны Таджикистана, генерал-майор в отставке Саидамир Розикзода. Близкие сообщили, что отставной генерал скончался от COVID-19. О причинах смерти Розикзода официально не сообщается. Генералу Розикзода было 64 года.



Нусратшо Хусейнзода, один из учеников покойного, утром 5 июля сообщил Радио Озоди, что бывший замминистра обороны "последние две недели находился под присмотром врачей в инфекционной больнице микрорайона Зарафшон в Душанбе, и вечером в воскресенье умер от коронавируса".



По его словам, похороны генерала-майора в отставке Саидамира Розикзода пройдут 5 июля на его малой родине – в районе Кушониен Хатлонской области.



Саидамир Розикзода несколько лет назад ушел на пенсию с поста замминистра обороны Таджикистана.



СМИ последние недели сообщили о смерти ряда известных в стране людей от COVID-19. Среди них - доктор медицинских наук, профессор, врач-гепатолог Фарида Мансурова, Народный артист Таджикистана Убайдулло Раджабов, заместитель министра культуры Таджикистана Курбонали Абдурахимзода.



С начала года власти Таджикистана отрицали наличие коронавирусной инфекции в стране. Республиканский штаб по предотвращению распространения COVID-19 лишь 21 июня официально признал, что в стране есть новые случаи заболевания коронавирусом.



Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана сообщило, что за 3-4 июля число инфицированных коронавирусом в стране увеличилось на 49 и достигло 13 тысяч 597 человек. От коронавирусной инфекции умер еще один человек и теперь число официально скончавшихся - 93 человека.



Некоторые медработники сообщают, что число зараженных и скончавшихся от коронавируса намного выше, чем указано в официальной статистике Минздрава.